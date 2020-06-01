---Открытию в Нарве двух госгимназий препятствуют язык преподавания и «сдерживающие моменты»

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На последнем заседании Нарвского горсобрания, которое прошло 26 июня, снова обсуждался договор между городом и Министерством образования и науки по строительству государственных гимназий в Нарве. Собственно, такого вопроса в повестке дня не значилось, но выступавшие с трибуны горсобрания депутаты напомнили о необходимости возвращения к нему.

Один из эскизов новой, тогда еще единственной госгимназии



С договором просят поторопиться

Это произошло в начале заседания, когда по регламенту горсобрания принято выступать с заявлениями, запросами и информацией. Депутаты Антс Кутти и Тармо Таммисте вспомнили июньскую встречу с представителями Министерства образования в нашем городе, на которой обсуждались новые планы министерства построить в Нарве уже не одну, а две государственные гимназии (об этом наша газета сообщала ранее), и соответствующие изменения в договоре. Второй из госгимназий, отметил Антс Кутти, стала бы Эстонская гимназия, которая благодаря воплощению этих планов получила бы новые современные условия обучения на всех ступенях, а не только на гимназической.

Кутти с сожалением отметил, что после этой встречи у него сложилось впечатление, что «у депутатов нет единого желания двигать этот вопрос дальше». «От представителей министерства прозвучало, что, если мы хотим появления в Нарве двух новых госгимназий к 1 сентября 2023 года, то договор необходимо подписать нынешним летом, – пояснил он. – Однако по информации, появившейся в прессе после встречи, город откладывает решение этого вопроса на осень. Это ставит под сомнение заключение договора и по- явление в Нарве к этому сроку двух государственных гимназий».

Кутти передал руководству горсобрания обращения от попечительского совета и совета выпускников Эстонской гимназии с просьбой рассмотреть этот вопрос в ближайшее время и заключить договор с министерством в нужные сроки.



Борьба за титул муниципальной гимназии уже началась

Суть выступления Тармо Таммисте, ставшего на днях представителем Министерства экономики и коммуникаций в Ида-Вирумаа, но не оставившего работу в Нарвском горсобрании, сводилась к претензиям в адрес Ирины Янович.

Тармо Таммисте: Надеюсь, что судьба нарвских гимназистов не будет зависеть от воли одного директора



Тармо Таммисте:

- Договор оставляет возможность для (сохранения – прим. ред.) одной муниципальной гимназии, которая вберет в себя не более 20 процентов всего гимназического звена города. Вопрос в том, какая из ныне действующих школ получит право оставить у себя гимназическую ступень? Ответ, казалось бы, очевиден: это должна быть одна из тех школ, которые из года в год показывают высокий результат обучения, где блестяще сдают госэкзамены. А как на самом деле? По вопросам и комментариям присутствовавшей на встрече Ирины Янович можно было ясно понять желание оставить гимназическую ступень в Кренгольмской гимназии. Это намерение вызывает вопросы среди соратников, но на все вопросы по этой теме председатель горсобрания отвечала туманно...

Тармо Таммисте также высказал сомнение в целесообразности планов Министерства образования слить Нарвскую Школу для взрослых с Центром профессионального образования. Отметив, что популярность этой школы среди учащихся в последние годы сильно выросла, он предложил получше подумать над этим вопросом. «Надеюсь, – подытожил Таммисте, – что судьба нарвских гимназистов не будет зависеть от воли одного директора и через три года молодежь получит широкие возможности и отличные условия обучения».



«Сдерживающие» моменты

Энтузиазм по поводу нового проекта договора, обсуждавшегося с министерством, как было видно из происходившего на заседании, разделяют не все депутаты. Например, по мнению зампредседателя горсобрания Ларисы Олениной, прибывшие на упомянутую встречу представители министерства были к ней не готовы, доклада по теме как такового не прозвучало, как и ответов на задававшиеся им вопросы. «Казалось, что идет какая-то игра в отношении нарвских гимназий», – сказала Оленина.

Еще лучше проясняет ситуацию с осторожным отношением властей к предложенным министерством изменениям в договоре интервью председателя горсобрания Ирины Янович местной студии Радио 4.

Ирина Янович назвала четыре "сдерживающих момента"



Она отметила четыре «сдерживающих» момента нового варианта договора. Первый – количество учащихся в госгимназях, на котором настаивает министерство, составляет 720 гимназистов. Но столько их будет во всем городе, говорит госпожа Янович, и тогда прописанные в договоре шансы на муниципальную гимназию сводятся к нулю. Янович называет этот шаг министерства «хитрым» и поясняет, что город желал бы оставить в договоре прежнюю формулировку «до 720-ти».

Второй момент – прописываемое в договоре будущее Нарвской Школы для взрослых. Город не соглашается, по словам Янович, с соединением ее с Центром профобразования Ида-Вирумаа, поскольку получение среднего образования в нестационарной форме пользуется большой популярностью в Нарве. С этой же школой связан третий момент несогласия с предложениями министерства, добавившего в договор понятие «стационарно обучающихся де-ей» (80 процентов их будет обучаться в госгимназиях, а 20 – в муниципальной). Таким образом, общее число гимназистов в Нарве уменьшается на количество учеников, обучающихся в Школе для взрослых, что явно не на пользу муниципальной гимназии.

В завершение Янович привела главный аргумент против нового варианта договора с министерством. Это финансирование Эстонской школы. Из-за малого количества детей, но полного штата педагогов средств на оплату труда последних зачастую, отметила председатель горсобрания, не хватало. Поэтому ежегодно у министерства запрашивались дополнительные средства. У властей есть опасения, что эта ситуация повторится и в случае создания государственной Эстонской гимназии, по причине чего от министерства запросили разъяснений, как она будет финансироваться и как государство будет ей помогать с набором кадров.

На вопрос, сколько времени может продлиться неопределенность с принятием нового варианта договора, госпожа Янович четко ответить не смогла. Летом, в период отпусков, изменения навряд ли возможны. Скорее всего, к этой теме горсобрание вернется сразу же после начала нового учебного года.



Из-за чего сыр-бор?

В истории с госгимназией (госгимназиями) Нарвы непонятным для обывателя остается, пожалуй, только один вопрос. А что, собственно, случилось? Почему понадобилось менять условия договора, заключенного ранее между Нарвой и Министерством образования и науки? Откуда «выплыли» эти две, а не одна, как ранее, госгимназии?

Как отмечает по этому поводу ERR, новое решение министерства призвано стать своего рода компромиссом, поскольку вопрос о программе и языке преподавания в будущей единой госгимназии остро встал с первых дней обсуждения темы строительства государственной гимназии в Нарве. Помимо того, на фоне скандалов, связанных с госгимназией в Кохтла-Ярве, в Нарве также нарастало недовольство эстонской общины. Именно поэтому Министерство образования и науки предложило Нарве изменить существующий договор о строительстве госгимназии и вместо одной большой построить две гимназии, причем одна из них должна быть полностью эстонской.

Лариса Дегель: Вторая гимназия будет рассчитана на 250 учащихся



Как поясняла ранее нашему изданию руководитель службы образования Нарвского отдела культуры Лариса Дегель, «эта гимназия будет рассчитана на 250 учащихся (в первую очередь – на учеников двух школ: Эстонской и государственной Ваналиннаской), учебная деятельность в ней будет полностью проходить на эстонском языке. Министерство планирует в ближайшее время объявить архитектурный конкурс, в ходе которого будет найдено единое решение учебного комплекса для гимназии и основной школы с учетом того, что в перспективе можно будет дополнить комплекс и зданием детского сада с эстонским языком обучения. Построить комплекс планируется на территории нынешней Эстонской гимназии».

Что же касается гимназии для учеников из русских школ, то она, по информации руководителя службы образования, будет построена рядом с нынешней Кесклиннаской гимназией и рассчитана на 470 человек, до 40 процентов учебной деятельности в этой гимназии будет организовано на русском языке. Министерство планирует открытие обеих гимназий на 1 сентября 2023 года.

Произойдет ли это вообще, а если произойдет, то когда именно – сегодня зависит от того, какое решение примет по поводу изменений в договоре с министерством Нарвскоегородское собрание.

Наталья СОБОЛЕВА