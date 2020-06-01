---Экстремальный спорт лучше, чем тусовки в торговых центрах

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В период пандемии и самоизоляции настоящим спасением для горожан, резко озаботившихся здоровым образом жизни, стали объекты инфраструктуры, предлагающие условия для занятий оздоровительным спортом на открытом воздухе.



В их числе Ореховая горка с расположенным на ней спортивным центром Äkkeküla, речной променад, парковая зона Липовой Ямки, где люди, чувствуя себя в безопасности, занимались спортом и просто гуляли. Все это объекты SA Narva Linna Arendus, действующего уже на протяжении более десятка лет. Сообщим приятную новость: развитие этих территорий продолжается, в частности в Äkkeküla уже в этом году добавится новая зона, а именно памп-трек.





Памп-трек – что это такое?

Это увлекательный аттракцион, позволяющий прокатиться на самокате, велосипеде, скейте или роликах по холмистой асфальтовой трассе. Юным велосипедистам, скейтерам и роллерам предоставится возможность развить координацию и стойкость, научиться балансировать на высокой скорости (на памп-треке можно развить скорость до 30 км/ч). Здесь также смогут тренироваться опытные спортсмены. Территория трека будет открытой и бесплатной для свободного посещения. Единственное, о чем просят не забывать его будущих посетителей: при езде на любом виде транспорта ношение шлема обязательно.

Как рассказала нашему изданию член правления SA Narva Linna Arendus Софья Хомякова, строительный проект памп-трека на Ореховой горке уже готов. В ближайшее время будет закончена поставка на его строительство и станет известен строитель. Месторасположением новой достопримечательности базы Äkkeküla станет поляна за детской игровой зоной.

Софья Хомякова: аши усилия направлены в первую очередь на то, чтобы выманить детей из торговых центров

Получить адреналин, не сильно отдаляясь от дома

Софья Хомякова рассказала, что Ореховая горка давно славится своим направлением приключенческого и экстремального отдыха. В частности, уже несколько лет подряд в Äkkeküla проходит этап кубка Эстонии по горному велосипеду (маунтин-байк). Природные тропы (трейлы) вызывают интерес у детей и молодежи, пристрастившейся к велосипедному спорту.

Массу положительных эмоций ребятам дает детский парк, тоже развивающий интерес к приключениям. Дальнейшее развитие саночного склона, по которому можно будет кататься на санках-«ватрушках», тоже направлено на развитие интереса к экстремальным видам спорта. Главное, отметила Софья Хомякова, что вся инфраструктура Ореховой горки способствует физической активности нарвитян.





На кого рассчитан?

В первую очередь на подростков и вот почему.

Софья Хомякова:

– Город уже проделал большую работу по возведению новых детских площадок в разных районах. Но эти площадки предназначены для малышей, а следующее поколение – 10-11-летних – из них уже выросло. Девать себя, как и излишнюю энергию, которая появляется в этот период, подросткам особо некуда. Поэтому наши усилия направлены в первую очередь на то, чтобы выманить детей из торговых центров, предложить им полезное и активное времяпрепровождение.



По велодорожке как по променаду

Ореховая Горка стала настолько популярным местом отдыха горожан, что наплыв гуляющих создал проблему для активно занимающихся спортом. Собственно, для тех, для кого изначально и задумывалась сама база Äkkeküla. Последние стали остро ощущать нехватку места, поскольку вынуждены без конца объезжать гуляющих по дорожкам, как по променаду: мамочек с колясками, собачников с их четвероногими питомцами, бабушек, горячо полюбивших передвижение с помощью палок для скандинавской ходьбы. О какой тренировке скорости тут приходится говорить? Сегодня в SA Narva Linna Arendus, делится Софья Хомякова, подумывают о том, чтобы каким-то образом развести потоки просто отдыхающих и активно занимающихся спортом. И на этот счет уже имеются кое-какие идеи.

Этим летом в Äkkeküla начнет работу автотрейлер, где впервые за время работы

базы отдыха можно будет приобрести легкий перекус и напитки. Уже проведен конкурс, и в ближайшие дни совет SA Narva Linna Arendus объявит победителя. Есть ли надежды, что этот бизнес себя оправдает? По мнению Софьи Хомяковой есть, поскольку сегодня территорию Ореховой горки ежедневно посещает в среднем порядка тысячи человек. К слову, город позаботился о сохранении здоровья отдыхающих, обработав от клещей территорию у игровых зон и вдоль всех дорожек центра.

Наталья СОБОЛЕВА