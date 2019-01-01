---Качеством работы Daetwyler Eesti довольны даже самые требовательные швейцарские клиенты

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Машиностроительная компания Daetwyler – семейный концерн, основанный в 1943 году в Цюрихе. Большую роль в том, что компания в 1995 году открыла филиал в Эстонии, сыграл тогдашний президент Леннарт Мери. Его хорошие отношения с председателем Швейцарско-балтийской торговой палаты Юргом Вюртенбергом привели в Таллинн владельца Daetwyler Макса Детвилера. Оценив близость аэропорта и существующую инфраструктуру, тот решил основать здесь дочернее предприятие. Эстонский филиал быстро зарекомендовал себя и на сегодня с годовым оборотом в 10–11 миллионов евро стал абсолютным лидером машиностроительных предприятий Эстонии.

«Дочернее предприятие, учрежденное в 1995 и приступившее к работе в 1996 году, создавалось для того, чтобы выгодно закупать в Восточной Европе сварные станины для промышленного оборудования», – вспоминает Кайли Вохнье, исполнительный директор MDC Max Daetwyler Eesti AS. Место было выбрано не случайно: Макс Детвилер и раньше проявлял интерес к сложной судьбе Балтийских республик и хотел инвестировать в одну из этих стран. Хотя в том, что производство было размещено именно в Таллинне, а не в Риге или Вильнюсе, отчасти сыграл роль именно случай.

С момента основания дочернего предприятия в Эстонии и до 2007 года оно производило продукцию только для материнской компании. Но в тот же период шло расширение швейцарских промышленных предприятий. Стремясь выстоять в условиях ужесточающейся конкуренции, они стали выводить наиболее трудозатратные процессы в страны Восточной Европы, где была дешевая рабочая сила. Эстонское дочернее предприятие Daetwyler сумело сориентироваться в ситуации, начав предлагать субподряд и другим швейцарским промышленным предприятиям.

Каким отраслям предназначена продукция Daetwyler Eesti?

Производство Daetwyler Eesti можно условно отнести к двум отраслям. Свыше двух третей оборота приносят станины и конструкции для станков, производители которых затем сами монтируют изготовленные у нас модули. Эти станины и конструкции изготавливаются для самых разных отраслей промышленности. Так, предприятие поставляет серийную продукцию изготовителям станков для лазерной резки и гибки металла, а также станины для автоматических фрезерных и шлифовальных линий (по изготовлению шестерен, валов и других деталей двигателей). Основные пользователи такого оборудования – автомобиле- и самолетостроение. К этому добавилось изготовление оборудования из нержавеющей стали для производства шлангов и проводов, предназначенных разным отраслям от медицинской промышленности до производства оросительных систем. Нельзя не упомянуть здесь и производство часов: станины для оборудования часовой промышленности заказывают в Эстонии два швейцарских клиента.

Несколько лет назад ко всему этому добавились заказы производителя закалочных печей. Все изделия, в соответствии с пожеланиями заказчика, изготавливаются частично или полностью смонтированными.

Помимо машиностроения, фирма Daetwyler Eesti производит оборудование по переработке сточных вод и отходов для судостроения, поставляя его компании финского происхождения. В последние годы этот клиент занял лидирующую позицию на глобальном рынке, снабжая большую часть мирового судостроения очистным оборудованием (обслуживающим всю циркуляцию воды на судне), в том числе системами очистки сточных вод для яхт класса люкс.

Продукцией Daetwyler оборудован, например, паром Megastar фирмы Tallink. Изделия для судостроения доводятся на заводе до конечной стадии готовности, так чтобы их можно было сразу устанавливать на строящиеся или перестраиваемые суда. Нередки и случаи, когда работники нашего предприятия руководят установкой или монтируют оборудование на судне.

Сварочные конструкции для промышленного предприятия огромны – они могут достигать десяти метров в длину, при этом вероятность ошибки при его изготовлении должна быть практически исключена. Такие конструкции требуют тщательно продуманного производственного процесса. Есть ли у местной компании возможность работать на высшем уровне качества, в том числе достаточный профессионализм?

Хотя наши изделия огромны, – массой чаще всего от 0,5 тонны до 10 тонн и нередко до 10 метров в длину, – они определяют точность изготовления продукции на опирающихся на них станках. Лазерный луч, работающий на современном станке оптоволоконной лазерной резки мощностью 10 кВт, на очень высокой скорости и без труда режет металл толщиной 30–40 см.

Случайное попадание такого лазерного луча, например, в глаз или на палец фатально, поэтому точность и безопасность рабочего станка имеют жизненно важное значение. Фрезерные и шлифовальные станки, на которых изготавливают шестерни хоть для часов, хоть для автомобильных коробок передач, тоже должны работать абсолютно точно и безошибочно. А следовательно, мы должны гарантировать высокое качество продукции Daetwyler.

Так что само собой разумеется, что точность фрезеровки, например, 6-метровой сварной станины для лазерной резки составляет у нас 0,02–0,03 мм. Таким высоким требованиям сопутствует плотная конкуренция на рынке и постоянное ценовое давление. А значит, без тщательно продуманного производственного процесса, важнейшую роль в котором играют, в свою очередь, сырье и материал, выпускать нашу продукцию просто невозможно. Такого уровня качества за день-другой не добьешься. Решающую роль в этом играет подход, применяемый нами в последние годы, а именно тесное сотрудничество с клиентом и подключение работников к усовершенствованию продукции. Так что мы можем уверенно заявить: да, мы в состоянии обеспечить качество продукции, которое удовлетворит швейцарского клиента, и да, у нас работают люди, способные изо дня в день поддерживать этот уровень качества.





В последние три года мы инвестировали в различные приспособления, позволяющие ускорить трудовой процесс. В результате, например, в 2019 году мы добились оборота, аналогичного 2017 году, хотя работников было на 10 человек меньше.





Умное бережливое производство – принцип работы Daetwyler. Как проходила модернизация производственных процессов? Какие крупные изменения произошли в последние годы и предстоят в будущем?

Нам еще далеко до того, чтобы заявлять о полном соответствии работы принципу бережливого производства (англ. lean manufacturing), однако начало положено. Исходя из продукции, мы разработали на базе поточного производства внутренние цепочки создания ценности – как для серийной продукции, так и для штучных изделий и прототипов. Это позволило обеспечить стабильное качество изделий, сократить время их производства, а также организовать планомерную закупку и доставку материальных запасов. В последние три года мы также основательно обновили рабочую среду и инвестировали в инфраструктуру, в том числе в мониторинг производственного оборудования, чтобы инфраструктура как можно лучше поддерживала производство.

Вместе с тем мы видим еще значительное пространство для развития и потребности в инвестициях, и прежде всего в направлении повышения экологичности производства и его перевода на возобновляемую энергию. Мы двигаемся в этом направлении, просто всего сразу не достичь, и нашим работникам приходится постоянно адаптироваться к происходящим изменениям. Простым этот путь не был, однако приятно отметить, что большинство работников хорошо восприняли изменения и понимают необходимость в изменениях и непрерывном развитии.

Во что инвестирует Daetwyler Eesti сегодня? Можно ли без преувеличения сказать, что машины, на которых здесь сегодня работают, лучшие в отрасли?

Приобретенные в 2015 году фрезерные станки с ЧПУ позволили нам за последние пять лет дополнить цепочку создания ценностей так, что большая часть клиентов, ранее заказывавших изделия через материнскую компанию (которая занималась их доводкой), стала размещать заказы напрямую у нас. Благодаря этому мы добились существенной самостоятельности в составе концерна и получили возможность непосредственно участвовать в обсуждении инвестиций MDC Grupp. Наши предложения учитываются, мало-помалу мы становимся примером в новаторстве. Помимо этого, мы произвели крупные инвестиции в улучшение рабочей среды и всевозможные приспособления, которые облегчают и ускоряют работу. У нас используются различные манипуляторы и поворотные устройства фирмы PEMA, которые позволяют без дополнительных устройств поворачивать тяжелые сварные конструкции в максимально удобное для сварщика положение. В этом году планируется начать внедрение организационной стратегии ERP, призванной повысить скорость и точность планирования работ и отчетности о трудозатратах. В последние годы мы очень много вложили в различные ИТ-решения, обеспечивающие качество информационных потоков предприятия и достаточную информированность всех работников. Все события отображаются в интранете в режиме реального времени; особенно мы следим за этим сейчас, в условиях кризиса, когда для сотрудников очень важна стабильность и осведомленность о положении дел на предприятии.

В какой деятельности эстонское предприятие, так сказать, даст фору заводам Daetwyler в других странах?

Благодаря непрерывному развитию рабочей среды и очень открытым отношениям с работниками мы достигли такого уровня качества и надежности, что показатель удовлетворенности клиентов у нас самый высокий среди предприятий группы. На рынке, для которого мы сейчас работаем, принят аудит и контроль со стороны завода-изготовителя. Иными словами, для наших работников всевозможные проверки и инспекции – обычное явление. Нам не приходится к приезду инспекторов устраивать субботники или приукрашивать положение дел. Мы достигли такого уровня корректности работы, при котором не стыдно в любой момент принять визитеров. Конечно, нельзя не упомянуть и развитые в Эстонии инфотехнологии, благодаря чему предприятие в повседневном порядке пользуется клиентскими серверами для выполнения заказов и оферт, как и другими ИТ-решениями, позволяющими упростить работу персонала. Здесь люди привыкли к изменениям, поэтому идти в ногу со временем проще, чем в той же по-прежнему консервативной Швейцарии. Мы пользуемся доверием, которое вызывает имидж «швейцарского» предприятия, хотя и для нас самих очень важно наполнять этот имидж содержанием. Иными словами, что по­обещали, то и сделали. Такая надежность крайне важна на фоне нашей постоянно дорожающей инфраструктуры и, чего уж там скрывать, рабочей силы. Цена, конечно, важна, однако определяющими зачастую оказываются точность и скорость поставок, а также равномерно высокое качество изделий.

Меняются времена – меняются потребности. Какие технологии ушли в прошлое, и какие пришли им на смену?

Иногда кажется, что постоянное стремительное развитие и модернизация оборудования происходят в первую очередь в сфере ИТ. Отчасти так оно и есть, но это развитие неизбежно ведет к развитию производственных процессов. Иными словами, умное производство означает не только внедрение в повседневную работу ИТ-решений, но и изменение приемов труда в соответствии с современными возможностями. У нас сегодня стоит на повестке дня приобретение нового станка лазерной резки, скорость которого должна быть во много раз выше. В то же время от такого быстрого станка мало проку, если кроме одного оператора нам придется дополнительно нанять до четырех человек, которые будут сортировать или складировать вырезанные лазером детали. Просто из-за скорости станка. Поэтому на сегодня мы уже не рассматриваем покупку отдельного станка, но обдумываем приобретение к нему комплексной инфраструктуры, то есть полностью автоматизированного склада и систем сортировки. Хотя сварка для нас – одна из очень важных составляющих процесса, на сегодня наши изделия таковы, что роботизация не даст столь значительного эффекта, какого от нее обычно ожидают. Вот и получается, что говорить о роботизации и автоматизации сейчас можно скорее применительно к обращению материалов. Перед каждой крупной инвестицией важно провести анализ всего процесса, разделив его на этапы – это позволяет определить, какой этап тормозит процесс и какие составляющие процесса нужно изменить, чтобы действительно достичь существенной экономии.

Создание единого коллектива является долгосрочным, но очень важным процессом. Фото: Meeli Küttim.

Как вы обучаете своих работников и как следите за новостями машиностроения? Посещаете ярмарки, ходите на курсы и т.п.?

Как уже было упомянуто, развитие работников для нас очень важно, а значит, мы всячески поощряем посещение выставок и презентаций продукции разных производителей. Поскольку наши клиенты разбросаны по всему миру, для нас очень важна возможность пообщаться с ними напрямую. Как и они с радостью приглашают наших специалистов на свои выставки. Наши сегодняшние затраты на встречи с клиентами в разных уголках планеты – это небольшие в сравнении с перспективами, но крайне важные инвестиции. Непосредственный контакт и понимание потребностей клиента как раз и выделяют нас среди конкурентов. Следовательно, чем больше в команде сильных специалистов, тем большим потенциалом обладает компания. Конечно, все это происходит не так, что я летаю по всему свету, каждые пару месяцев заглядывая в Швейцарию, чтобы держаться в курсе происходящего в мире. Командируются работники компании, которым в этот момент требуется информация или которые помогают в поисках решения для клиента. Кроме того, нужно понимать, что это далеко не увеселительные поездки, а очень напряженная работа, определяющее значение в которой чаще всего имеет знание отрасли и ориентированность на клиента. Мой опыт также показывает, что в случае разногласий выслушать клиента и посмотреть на дело его глазами – уже половина решения. Но и здесь работает принцип «обещаем только то, что действительно сможем выполнить».

Насколько вырос эстонский филиал предприятия? Сколько было работников в первые годы и сколько теперь?

Труднее всего Daetwyler Eesti пришлось в 2009 году, из-за предыдущего финансово-экономического кризиса, когда заказы были аннулированы или приостановлены практически за одну ночь. Из 75 работников тогда удалось сохранить в штате всего 34 человек. После кризиса численность наших работников постоянно росла, и сейчас у нас работает около 90 человек, некоторые из них – на условиях аренды рабочей силы. В последние три года мы инвестировали в различные приспособления, позволяющие ускорить трудовой процесс. В результате, например, в 2019 году мы добились оборота, аналогичного 2017 году, хотя работников было на 10 человек меньше. Кроме того, наш оборот неизменно рос, невзирая на постоянное ценовое давление. К сожалению, повышение эффективности внутренних ресурсов означало в первую очередь не рост нормы прибыли, а скорее возможность сохранить клиентскую базу и предложить клиентам лучшие цены. И все это в условиях, когда на нашем рынке постоянно росли цены на материалы и зарплаты работников. Нынешний кризис пока не вызвал у нас кардинальных перемен. Реорганизация предприятия, переброска рабочих мест с одного направления на другое для нас скорее логичный ход вещей, поскольку мы продолжаем заниматься повышением эффективности. В то же время консервативный подход вместо стремления во что бы то ни стало наращивать оборот позволил нам сохранить стабильную позицию на рынке. И сейчас мы непрерывно анализируем различные меры, которые позволили бы выйти из кризиса без потери доверия как клиентов, так и собственных работников.