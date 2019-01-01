---За минувшие сутки добавились 6 позитивных тестов на COVID-19, умер один человек

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За последние сутки в Эстонии добавились шесть позитивных тестов на короновирус. От вызванных коронавирусом осложнений скончался один человек.

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Об этом BNS в среду сообщила пресс-служба департамента здоровья, отметив, что этот показатель составил 0,4% от 1527 тестов на COVID-19, сделанных за минувшие сутки.

По данным регистра населения, за последние 24 часа позитивные результаты тестирования добавились у жителей трех уездов — четыре результата в Харьюмаа, в том числе у двоих жителей Таллинна, и по одному у жителей острова Сааремаа и Йыгеваского уезда.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 29 пациентам, искусственная вентиляция легких на данный момент никому из больных не нужна. За сутки домой выписаны пятеро пациентов, новых случаев заболевания не выявлено. Из больниц на сегодня выписаны в общей сложности 327 человек, завершены 339 случаев заболевания.

По состоянию на утро среды выздоровели 1561 человек, у 1017 из них история болезни закрыта, у 544 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

В течение минувших суток в Северо-Эстонской больнице скончался от вызванных коронавирусом осложнений 66-летний мужчина. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 66 человек.

Всего в Эстонии сделано более 79 000 первичных тестов, из них 1840 дали позитивный результат на SARS-CoV-2.



