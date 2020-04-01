---TMZ: Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые станут родителями

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Только что портал TMZ (один из главных голливудских таблоидов, который, например, первым сообщил об изменах Тристана Томпсона и расставании Кайли и Трэвиса) со ссылкой на источники сообщил: Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребёнка! По информации инсайдеров, модель уже на 20-й неделе беременности, и радостную новость пара уже сообщила семьям. Поздравляем! Эту замечательную новость сообщает peopletalk.ru

Фото: peopletalk.ru

Джиджи и Зейн, напомним, познакомились на премии AMA 2015-го и с тех пор практически не расставались: известно, что в 2016-м певец даже сделал возлюбленной предложение, но в 2018-м пара распалась. Официально о возобновлении их отношений стало известно в январе 2020-го!