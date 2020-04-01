---Любовь на карантине: стало известно, с кем проводит время Роберт Паттинсон

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Новость о том, что карантин, объявленный по случаю пандемии коронавируса, Роберт Паттинсон проводит не один, как все думали, а в компании очаровательной подружки, удивила многих. Как оказалось, в непростое время изоляции актер разделяет свой дом со Сьюки Уотерхауз. Об этом изданию Hollywood Life рассказал один из приятелей актера.

Это известие так удивило фанатов Роберта потому, что все думали, будто Паттинсон расстался со своей подругой. Однако, как оказалось, хотя в прошлом году он действительно переключился было на красотку Марго Робби, это была всего лишь интрижка, причем недолгая. После чего Роберт вернулся к Сьюки. И теперь они вполне счастливы, проводя все время только вдвоем, сообщает 7days.ru

Фото: 7days.ru

Единственное, что немного омрачает эту идиллию для Паттинсона — ему необходимо, несмотря на карантин, сохранить идеальную физическую форму. Дело в том, что пандемия прервала съемки очередной части франшизы о Бэтмене, где Роберту доверили главную роль. Чтобы сыграть супергероя, Паттинсон сидел на строгой диете и проводил бесконечные часы в тренажерных залах, занимаясь там до седьмого пота. Он достиг, в итоге, такой формы, какой ему прежде еще никогда не удавалось добиться. И вот теперь актеру любой ценой нужно сохранить достигнутое, что крайне сложно сделать в домашних условиях. Сьюки, с которой Роберт проводит время, сочувствует проблемам бойфренда, однако помочь ему никак не может.

Напомним, с Уотерхауз Паттинсон начал встречаться летом 2018-го. Сьюки стала первой девушкой актера с тех пор, как он в 2017-м расторг помолвку со своей невестой FKA Twigs. О романе Паттинсона с Уотерхаус заговорили после того, как папарацци засняли их, когда парочка гуляла по улицам Лондона. Причем влюбленные непрерывно целовались и обнимались, не делая даже попыток прятаться от фотографов. После чего их еще не раз видели вместе. А друзья Роберта утверждали, что он подумывает даже о том, чтобы сделать Сьюки предложение.







