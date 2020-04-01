---Нарвская старина: наши предки строили быстрее, чем мы восстанавливаем

Дата публикации: Вчера, 17:14 Просмотрено: 58

В новом выпуске нашего проекта мы решили поговорить о сохранности нарвских исторических зданий. Это ведь наше наследие. Которым мы гордимся, наслаждаемся и, признаемся честно, пытаемся его «продавать» туристам. А хорошие ли мы наследники? В каком состоянии содержим свои ценности?На весь город – всего лишь пятьдесят

Этот разговор мы начали с экскурсии по Старому городу, компанию в которой нам составил старший инспектор по охране объектов старины Департамента архитектуры и городского планирования НГУ Мадис Туудер.

– Вся территория Старого города – это один большой памятник археологии, – напоминает Мадис. – Все, что находится под землей: старые фундаменты, подвалы и проч. – охраняется государством.

Есть в этой территориальной зоне и охраняемые государством памятники архитектуры, их десять: это бастионы, фонтан на бастионе Пакс, Нарвский замок, Ратуша, здание гимназии (сейчас в нем располагается Ваналиннаская государственная школа), Вестервалли, 3 (здание погранпункта), Вестервалли, 5 (бывшее казино офицеров), Художественная галерея, Койдула, 3а (здание прокуратуры) и Койдула, 6 (бывшая гостиница «Ваналинн»).

Но это, к нашему общему удовольствию, не все историческое наследие нарвитян. В Старом городе, на территории, границами которой являются пояса бастионов, есть еще 12 довоенных зданий. Под охраной государства они не находятся, поясняет Мадис Туудер, но представляют для Нарвы немалую историческую ценность. Правда, об этой особенности некоторых из них не так просто догадаться: они основательно перестроены. Но есть и такие, что сохранились прямо-таки в довоенном виде.

Мадис Туудер считает, что большинство объектов из «списка десяти» находится в довольно хорошем состоянии. На очереди – Ратуша, реконструкция которой должна начаться в нынешнем году. Пока неясно будущее Вестервалли, 5, бывшего офицерского казино.

– Собственником этого объекта является государство, и собственником вполне добросовестным, – рассказывает Мадис Туудер. – В начале 90-х там произошел пожар, серьезно повредивший здание, в позапрошлом году его стены привели в порядок, по крайней мере с внешней стороны. Относительно этого здания были разные планы: музей таможни, дополнительные кабинеты для сотрудников. Что с ним в итоге произойдет, пока неясно.

Еще одно очень значимое в Старом городе здание, бывшая гостиница «Ваналинн», давно требовало реставрации. Сейчас там начаты работы по замене крыши, – говорит Мадис Туудер. – Надеемся, что со временем, в соответствии с планами владельца, здесь появятся отель и ресторан.

Всего же в Нарве 50 зданий, находящихся под охраной государства как памятники архитектуры. Казалось бы, довольно скромно для города, рассчитывающего привлекать туристов своей историей. Но есть еще ряд ценных в историко-архитектурном отношении зданий, под охраной государства не находящихся. О Старом городе мы уже упомянули, а еще у нас очень богата в этом смысле территориальная зона бывшего комбината Кренгольмская мануфактура: комплекс промышленных зданий, казармы, дома мастеров и управляющих, здания больницы дореволюционной постройки и др. Ряд сооружений Кренгольма, построенных уже в советское время, тоже рассматриваются как ценные – но на местном уровне. Впрочем, это отдельная, хотя и не менее интересная тема.

Для кого-то бизнес, для кого-то – миссия

Быть владельцем памятника архитектуры государственного уровня – должно быть, это вдохновляет. А если говорить о практической стороне дела, облегчает такой статус объекта участь его хозяина или осложняет?

– С одной стороны, этот статус помогает получить, хоть и незначительное, пособие от государства на определенный вид работ. В нашем городе такую возможность использовал, к примеру, владелец гостиницы «Ваналинн». Довольно большое пособие, в рамках специальной программы для церквей, получил Воскресенский собор на восстановление фасадов. Хоть и маленькими суммами, были поддержаны казармы на Кренгольме. А пару десятков лет назад благодаря существенной помощи государства на всех казармах были обновлены крыши, – рассказывает наш экскурсовод.

С другой стороны, для памятников архитектуры существует ряд ограничений. Некоторые владельцы хотят свой дом снести и построить на его месте новый, современный. Государство этого не позволяет: можно только реставрировать.

Быть собственником памятника не так уж просто, подтверждает Мадис Туудер. «Но смотрите – в зонах старого города в Тарту, в Таллинне почти все здания находятся в частном владении. Это характерно и для таких небольших городов, как Курессааре, Хаапсалу, хотя сторонней помощи домовладельцы здесь почти не получают, а если и получают, то в незначительных размерах», – говорит он.

Довольно часто старинные дома становятся в нашей стране выгодными бизнес-проектами. Однако движут их владельцами и другие мотивы: желание сохранить свой дом для детей и внуков или восстановить здание, чтобы его смогли увидеть новые поколения горожан.

Планы имеются, не исчезли бы возможности

– Какие проекты, связанные с реконструкцией старинных зданий, находятся сегодня в активном движении? – поинтересовались мы у сотрудника Департамента архитектуры и планирования.

– В первую очередь, это Нарвский замок, где только что закончилась масштабная реконструкция и скоро откроется новая экспозиция, – рассказывает г-н Туудер. – Началось строительство на бывших хлопковых складах Кренгольма, сейчас, правда, произошла вынужденная пауза. Это памятник архитектуры, находившийся в удручающем состоянии – на здании почти не было крыши. В планах собственников осуществить там проект под названием «Текстильный мир». Большой объем работ сделан на Йоала, 18, где сегодня располагается арт-резиденция, не забыты и соседние здания. Сейчас ведется реставрация окон старой больницы, тоже, кстати, при поддержке государства.

Понемногу движется реставрация здания возле пешеходного перехода на Парусинку (деревянный дом серого цвета, владелец OÜ Wilcken – прим. ред.). Сейчас идет восстановление оригинальных окон, следующий в этом году этап – ремонт фасада. Что с домом произойдет дальше, сказать сложно: думаю, в течение нескольких следующих лет наша экономика столкнется с большими трудностями.

Надеюсь, летом пройдет поставка на реконструкцию Ратуши, а затем начнется само строительство, и года через два-три, если все пойдет по плану, мы получим готовый объект.

Последовательно занимается развитием своего объекта владелец здания Койдула, 8 (бывшая санэпидстанция – прим. ред.). Эти два дома, находящиеся на одном адресе, государством не охраняются, но для Нарвы они очень ценные. Думаю, подготовительный этап реконструкции в недалеком будущем закончится, и мы увидим саму реконструкцию.

Еще один «список десяти»

Старший инспектор по охране памятников старины считает, что большинство владельцев памятников архитектуры в Нарве – люди ответственные, заинтересованные в развитии своих объектов. Осуществлению их планов мешает главным образом нехватка средств. Проблемы в выполнении собственниками своих обязанностей он видит по 1-2 объектам, называть которые не стал, полагая, что и здесь в итоге все решится положительно.

– Объектов в хорошем состоянии у нас довольно много, пустующих памятников старины – мало, и в основном они на Кренгольме (промышленный комплекс мануфактуры, например), но и там уже «движуха» есть, – заключает Мадис Туудер.

Нарвский краевед Илья Давыдов обстановку в исторической части Нарвы рассматривает в другом ракурсе – с учетом всех имеющихся там зданий. И делает вывод: развалюх здесь непозволительно много. Он составил подборку проблемных мест, их оказалось тоже десять, часть из них – довольно «свежие».



– Объекты эти стоят заброшенными лет уже как 30 и движения на них не наблюдается, – комментирует свою выборку Илья Давыдов. – Совсем уж развалинами их не назовешь, но у меня лично сложилось впечатление, что у собственников нет никакого интереса к их перестройке или сносу, а интересует только земля и возможность выгодно продать ее.

Наш автор отмечает, что проблема с разваливающимися домами, нерадивыми хозяевами, запущенностью, беспорядком в Нарве была актуальной в ливонское, шведское и русское время, то есть практически во все время существования города. Но не оказался бы город в итоге «жемчужиной Балтии», если бы для неё не находилось решений. Каких? Читайте в материале Ильи Давыдова на соседней странице.

Потомственный нарвитянин Алексей Рацевич уже несколько лет старается привлечь внимание к неухоженным и представляющим опасность для пешеходов Нарвы зданиям, создав для этого специальный интернет-ресурс.

– Лет 10 назад даже сделал страничку «Ужасы нашего городка» на своем сайте, – делится он с редакцией. Есть в этой галерее и фото, снятые в Старом городе.

– Было бы здорово, если бы вы и сотрудники вашей редакции немного растормошили собственников этих объектов и городские власти, освежили им память, – обращается к нам Илья Давыдов.

Мы бы этого тоже очень хотели.

Место расположения Одно из прежних названий Владелец Койдула, 6 гостиница «Ваналинн» OÜ Shade Койдула, 8 санэпидстанция Joala Kinnisvara Hoolduse OÜ Рюйтли, 8 генконсульство РФ Narva linn Вестервалли, 5 офицерское казино RKAS Вестервалли, 13 швейное производство TÜ Vesta King Вестервалли, 28 магазин мебели OÜ Gradiens Вестервалли, 29а котельная OÜ Narva Hambakliinik Харидусе, 14 недостроенное здание Eduard Lennuk Йые, 3 городской порт Narva linn Карья, 6 инфекционная

больница SA Narva Haigla



Татьяна Завьялова