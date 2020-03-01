---В случае ослабления эпидемии COVID-19 с 15 мая дети будут опять учиться в школах, а не на расстоянии

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В случае, если распространение болезни COVID-19 ослабнет, то члены правительства поддержат план министра образования и науки Майлис Репс о восстановлении в школах с 15 мая учебной работы в свободной форме. Также станет возможно организовать вступительные экзамены. Экзаменов в основной школе в этом году не будет. Выпускники гимназий должны будут сдать два государственных экзамена. Дистанционное обучение сохранится до 15 мая, сообщает Министерство образования и науки.

Министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула, что предпосылкой для реализации этого плана является ослабление распространения COVID-19. "При реорганизации обучения школы должны учитывать, чтобы дети находились в малочисленных группах, и исходить из ограничений, действующих на тот момент, - сказала Репс. - Помимо безопасности детей должны быть разрешены вопросы транспорта и школьного питания".

После 15 мая и до начала летних каникул школы смогут в более свободной форме заняться развитием детей, например уделить время разносторонним компетенциям - общению, ценностным и социальным компетенциям, проведением развивающих бесед, тематических дней и тд. Министерство рекомендует школам дать оценку успеваемости учащихся и при необходимости предложить им возможность для наверстывания материала, в индивидуальном порядке или небольших группах. Для оценки развития учащихся школы смогут использовать тесты для самопроверки или другие возможности, за которые не ставятся цифровые оценки. Такую деятельность школы организуют самостоятельно, исходя из потребностей своих учащихся. Однако в этом году придется отменить все большие мероприятия, например экскурсии и общешкольные торжественные мероприятия.

Этой весной выпускных экзаменов в 9 классе не будет, и основную школу можно будет закончить на основании годовых оценок. Оценки могут быть по решению школы быть выражены цифрами или выставлены по системе "зачет-незачет". Выпускники основных школ получат аттестаты к середине июня.

Вступительные экзамены в гимназии можно будет организовать после 15 мая, при этом следя за тем, чтобы в одном классе одновременно не находилось более десяти человек, и ученики были распределены по разным помещениям школы.

Ученики 12-х классов в этом году должны будут сдать два госэкзамены - в конце мая и начале июня экзамены по эстонскому языку или эстонскому как второму языку и по математике.

После 15 мая будут проводиться предэкзаменационные консультации и прочая подготовка к экзаменам. Результаты экзаменов будут готовы к 30 июня.

Вступительные экзамены начнутся 1 июля после объявления результатов госэкзаменов и их организация также будет зависеть от действующих на тот момент ограничений.