---Отдыхающие и занимающиеся спортом на улице нарвитяне добавляют полиции работы

Дата публикации: Вчера, 16:05 Просмотрено: 81

Нарвская полиция готовится к напряженным выходным. Предполагается, что уставшие от сидения дома горожане отправятся гулять и заниматься спортом на природу.

Наиболее популярными местами для проведения досуга и занятий спортом в Нарве стали тропы здоровья Пяхклимяэ и речной променад, а школьники собираются на игровых и спортивных площадках. Полицейские в течение всей прошлой недели пытались разъяснить людям, что во время вспышки коронавируса следует избегать собраний.

"По мере возможностей мы останавливаемся и идем беседовать с людьми, даем рекомендации. Никаких словесных перепалок или конфликтов у нас на этой почве не было, люди все же расходятся. Был один инцидент, когда игравшим в футбол детям пришлось несколько раз объяснять, но они разошлись лишь с третьего раза", – рассказал Идаский префект Тарво Крууп.

Он предполагает, что активная разъяснительная работа полиции предстоит на выходных.

"Люди все же выйдут на улицы. Постараемся направить на улицы больше полицейских, чтобы рассказать об опасности и необходимости избегать контактов", – добавил Крууп.

В прошлую среду на Нарвском погранпункте начали раздавать декларации, при подписании которой прибывающий домой житель Эстонии обязуется в течение 14 дней не покидать место проживания.

За неделю было выдано около 900 деклараций. Полиция не может проконтролировать соблюдение мер карантина, но ей все же известно о девяти случаях нарушения запрета.

"Некоторые люди, которые должны были быть на карантине, попались на погранпункте, придя туда с намерением снова пересечь границу", – сообщил префект.

За нарушение карантина людей пока не штрафуют, полиция ограничивается предупреждением. В то же время бездельничающие школьники стали источником проблем для спасателей. Если в прошлом году в это время в Ида-Вирумаа был всего один ландшафтный пожар, то в этом году уже 49.

"У детей стало больше свободного времени, и они выдумывают себе занятия. Многие команды в Нарве, Кохтла-Ярве и Таллинне сейчас занимаются такими вызовами. Для спасателей это весьма обременительно", – объяснил глава Нарвской спасательной команды Денис Душкин.

Спасатели просят родителей объяснить детям, что сжигать сухую траву строго запрещено.

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