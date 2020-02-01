---Мэр Нарвы: «Если бы владельцы развалин хотели, они давно бы что-нибудь сделали»

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Алексей Евграфов считает, что Рийгикогу должно дать право самоуправлениям отчуждать в свою пользу находящееся на их территории неразвивающееся имущество.

- Алексей, недавно довелось услышать довольно оригинальную мысль: то, что с градостроительной точки зрения Нарва слегка застряла во времени, может оказаться ее туристической фишкой, именно этим она сможет вызывать к себе интерес. В таком случае надо ли Нарве меняться?

- Такой судьбы и такой «самобытности» городу, в котором я родился и вырос, я однозначно не желаю. Поэтому город намерен привести в порядок все свои объекты, а заодно и показать пример собственникам частных домов, квартирным товариществам. В частности, планируем реновировать фасады зданий 1,3,5 на Петровской площади. Деньги на это в бюджете нынешнего года были выделены, поставка прошла, и как только позволит погода, начнем.

- Имеется в виду ремонт зданий со стороны двора? Со стороны Петровской площади, кажется, полный ажур.

- И с внутренней стороны дома - там особенно печально обстоит дело с балконами, и с внешней — здесь кое-где уже начал осыпаться фасад.

К слову сказать, меня очень радует, что наша почти полуторагодовалая работа по вовлечению квартирных товариществ в городскую программу Kodulinn kaunimaks, покрывающую часть расходов по ремонту фасадов, дала наконец плоды. Для этого мы внесли серьезные изменения в саму программу. В том числе увеличили размер субсидий домам, входящим в культурно-историческую зону, где в силу их специфики ремонты в отделке более дорогие. Это, например, дома по улице Пушкина. Как видим, такие реновации делаются по всему городу.

Больной для города остается тема заброшенных домов, они у горожан как бельмо на глазу…

- В Нарве есть целые части города, находящиеся в крайнем упадке. Имеются ли какие-то планы по приведению их в порядок, определена ли очередность?

- Есть районы центральные, есть спальные — соответственно, у них разная степень участия в имидже города. Хочется сделать как можно более привлекательным Старый город. Первые наши шаги — это реновация Ратуши, Ратушной и Стокгольмской площадей… Но мы не упускаем из виду, что рядышком расположена большая перспективная территория — фундамент Дома Петра 1, парковая зона, где при благоприятном раскладе может появиться археологический парк. Не сбрасываем со счетов и идею строительства пешеходного моста между Нарвским замком и улицей Койдула.

Есть необходимость озаботиться развитием в городе пешеходной зоны, которую можно было бы продлить за счет Таллиннского шоссе. В планах у нас провести идейный конкурс по будущему виду этой улицы. Таллиннское шоссе могло бы стать трехступенчатым, по направлению от въезда в город к его центру — все более интересным, запоминающимся.

Хочется вдохнуть больше жизни в район Кренгольма. Для этого мы реновируем сейчас парк Выйду, строим стадион у Кренгольмской гимназии. Есть огромное желание сделать реконструкцию Кренгольмского стадиона. В этом году мы обустраиваем улицу Уускюла-Пыйк, пролегающую между Ледовым холлом и улицей Ору. До сих пор там не было ни тротуаров, ни приличного освещения. Мы намерены показать, что это район, который достоин большего, ведь раньше он был экономически активным, привлекательным в бытовом отношении районом.

Условия жизни в еще одном спальном районе — Пяхклимяэ — улучшаем тем, что по заказу города «Нарва Веси» проводит мелиорационные работы, в результате которых подвалы в домах больше не будут затапливаться. В течение двух ближайших лет мы эту проблему постараемся решить.

- А если говорить об отдельных зданиях — недостроенных или разрушившихся, какие перспективы здесь?

- По каждому из ключевых объектов, которые у горожан на виду и на слуху, какой-то диалог с собственниками мы ведем. Перспективы у всех разные. В судьбе отдельных зданий город может принять участие, в судьбе других - не в силах.

- Что значит «город может принять участие»?

- Можно говорить о выкупе объекта с целью либо сноса, либо преобразования в муниципальный объект. Здесь важно — насколько это соответствует интересам города, сколько будет стоить, ведь это деньги налогоплательщиков, наших горожан.

- Поворот интересный. И что, уже есть прецеденты?

- Готового результата пока нет, но по нескольким объектам ведутся переговоры — именно в части цены.

- «Черный список» нарвских развалин существенно разгрузился в докризисные годы. Может ли он сократиться в 2020 году?

- Думаю, может. Как минимум мы узнаем, что ситуация по каким-то объектам существенно изменится.

- Некоторое время назад в прессе прошла публикация, что нынешний владелец заброшенного здания Рюютли, 8 ( некогда здание генконсульства РФ) в претензии к горуправе, и именно поэтому с объектом ничего не происходит. Как вы этот факт прокомментируете?

- Собственник не выполнил свои инвестиционные обязательства. Теперь он вышел с инициативой вернуть городу право застройки. Управа обсудила ходатайство на комиссии по городскому имуществу и его поддержала. Сейчас это решение проходит стадию рассмотрения в городском собрании. Требуется взвесить: как поступить правильней? Есть ли у города финансовая возможность преобразовать проект во что-то другое…

- Можно продать еще раз…

- А найдутся ли желающие? Проект обременен определенными условиями, что существенно сужает круг покупателей. Никто из инвесторов не придет покупать, пока не будет сменено целевое назначение земли на подходящее для его задач. А менять целевое назначение — это долгий процесс. Но посмотрим, как пойдет обсуждение в горсобрании.

- Существует понимание, что город ничего не может сделать с развалинами, если их владельцами соблюдены необходимые нормы безопасности: двери заперты, окна заколочены...

- ...фасады не сыплются, трава скошена, мусор убирается. Юридических возможностей у города нет на самом деле. Город может лишь неформально общаться с владельцами проблемных объектов на тему их планов и подталкивать к тому, чтобы какие-то действия они производили. Другой вопрос — есть ли на изменения, которых мы ожидаем, у собственника финансы. Если их нет, тогда мы советуем поменять бизнес-идею, подумать о продаже объекта и т. д. Очень аккуратно советовать, ни в коем случае не настаивать и не требовать — у нас нет для этого полномочий.

- Это гипотетическая возможность или реальные действия? Насколько вы довольны своими специалистами, занимающимися этой работой?

- Я не могу быть довольным до тех пор, пока не появится результат, то есть пока объекты не видоизменятся.

- Чем могло бы вам помочь государство?

- Мы говорили на эту тему и с премьер-министром, и с президентом. Проблема может быть решена только на законодательном уровне. Рийгикогу могло бы поменять законодательство таким образом, чтобы у местного самоуправления появилась возможность отчуждать имущество, которое не развивается.

- Но ведь известны и другие предложения на этот счет, не столь радикальные. Например, введение налога на земельные участки, на которых располагаются т. н. «дудаевские дома»?

- Мы говорим об отчуждении, потому что это инструмент, позволяющий реально что-то сделать. Что касается налога в отношении «развалюх», не думаю, что он будет драконовским. Можно, конечно, начать и с более мягкого закона. Но пока люди в него «въедут», пройдет лет пять-десять, а заброшенные здания стоят у нас уже не первый год. И если бы их владельцы хотели, они давно бы с ними что-то сделали. Поэтому я сторонник кардинального подхода.

- Каковы шансы, что такие изменения в законодательстве произойдут?

- Вопрос не ко мне. Мы свою проблему обозначили, как только я стал мэром. Знаю лишь, что несколько лет назад подобная попытка в Рийгикогу предпринималась, но успеха не имела.

Беседовала Татьяна ЗАВЬЯЛОВА





О нашем новом проекте "Нарва недостроенная"

«Развалюхи» — как же вы нам надоели!

«Здесь была я, Алла Пугачева», - читаю на фасаде здания, расположенного у подножия железнодорожного моста. «О-о, какой ужас, если бы примадонна действительно прошествовала по этим местам. Как было бы стыдно...» - невольно проносится в голове.

Какое облегчение, что это всего лишь одна из многочисленных записей на безобразном (чего уж тут!) здании, каковые часто используются молодежью для литературных и нелитературных исканий... Но разве дело только в Алле Пугачевой? Сколько других гостей вынуждены созерцать такую живопИсь и разруху? И разве дело только в гостях (хотя, конечно, если они туристы, то от них зависит полнота наших кошельков).

Все же нам, обычным жителям, «дудаевские дома» портят настроение еще больше, чем случайно оказавшимся здесь людям. Говорю это на том основании, что на вопрос «Почему с улиц Нарвы не убираются развалины?» мне и моим коллегам приходится отвечать постоянно. Вот и решили мы полгода назад проработать эту тему основательно. Подали ходатайство на конкурс, организованный независимой некоммерческой международной организацией поддержки медиа Internews совместно с Балтийским центром развития CМИ. И получили ответ: тема важная, действуйте. Пишите, снимайте видео, интересуйтесь, как c это делают соседние города.

И вот, дорогие друзья, наш проект под названием «Нарва недостроенная» отправляется в путь. По пути следования мы постараемся обрисовать общее положение дел с нарвскими «развалюхами». Вспомнить самые впечатляющие истории их появления. Выяснить, кто или что повинны в том, что ветхие дома вполне себе спокойно сосуществуют с нормальными зданиями и капитулировать не собираются.

Постараемся разобраться: а их хозяева — это пофигисты или жертвы обстоятельств? Если первое, то как их можно призвать к ответу, если второе — как им можно помочь? Если вам есть что рассказать по этой теме, хочется спросить или поделиться мнением - пишите: redaktor@prospekt.ee. Звоните: 56562956.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА, руководитель проекта



