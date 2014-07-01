Остановок могло бы быть и побольше

ЖизньОстановок могло бы быть и побольше
Читательница газет «Виру Проспект» и «Нарвская Газета» по имени Алла посетовала на то, что в Нарве стали очень редко ходить автобусы. Передвижение по городу для пожилых людей, к которым относится наша собеседница, стало представлять ощутимую сложность.
Фирма АТКО намерена улучшать обслуживание пассажиров в Нарве, возможно с привлечением комиссии по общественному транспорту.Фото: Наталья Соболева
Так, перерывы между дневными рейсами составляют иногда час, а то и целых два. На «четверке», например, пенсионеру по своим делам можно ехать лишь двумя утренними рейсами — 9.30 и 10.00. Следующий рейс этого маршрута отправляется лишь в 14.35. В случае целевой поездки, говорит Алла, подобрать подходящий автобус, конечно, можно. А вот помощником в передвижении по городу, когда человек должен посетить несколько адресов, наш муниципальный транспорт вовсе не является. Кому же доставит удовольствие стоять 50 минут или целый час на остановках в ожидании следующего рейса? - возмущается Алла.
Не нравится ей и то, что практически все остановки в Нарве расположены не на углах кварталов, что было бы логично, учитывая необходимость пересаживаться из одного автобуса в другой, а посреди квартала. Причем, промежутки между некоторыми остановками слишком длинные. «У нас ведь не столица, - отмечает гостья редакций, - да и в столице такое не положено. У «девятки» остановка перед виадуком, а после него - уже далеко за улицу Кересе. А если автобус идет и через Таллиннское шоссе, то тогда уже только — у магазина «1000 Мелочей». И еще чересчур длинная остановка на восьмом маршруте между «Астри» и «Темпо». Если в другую сторону между ними есть промежуточная остановка, то, когда едешь из центра города, очень не хватает остановки, которая раньше называлась «Автобусный парк».
Вызывает нарекания пенсионеров и отсутствие расписания рейса 903. Алла говорит, что каждый раз надо созваниваться с диспетчером или ехать на кладбище, например, на такси.
Другие претензии читательницы вызвала книжечка с расписанием автобусов фирмы ATKO. Во-первых, женщина целый год разбиралась, как им пользоваться, во-вторых, жалуется она, обычные очки не помогают рассмотреть мелкий шрифт.
На вопросы читательницы ответил руководитель нарвского отделения фирмы АТКО Андрус Тамм:
- Расписание движения городских автобусов составлено в соответствии с учетом исследования пассажиропотока в Нарве. Учитывая компактность города, короткие расстояния, не оправданным было бы пускать автобусы так же часто, как это делается в столице. Но даже и там очень мало линий, где промежуток между рейсами составляет порядка 10-15 минут. Делать остановки в Нарве чаще, чем есть, навряд ли представляется возможным. Они и так недалеко расположены друг от друга. Так, расстояние между остановками Креэнхольми, 10 и ул. Кересе составляет всего 230 метров.
Не представляется возможным и вернуть бывшую остановку «Автобусный парк» из-за того, что территория, где ее хочет видеть читательница, является частной собственностью. Что касается формы расписания, то перевозчику трудно угодить на все вкусы. Формат, предложенный фирмой, обычно удовлетворял чаяниям пользователей. В Кохтла-Ярве, когда попробовали сделать книжку-«гармошку», люди запротестовали, после чего расписание вернули к привычной форме.
По поводу маршрутов, осуществляемых фирмой SEBE, пассажирам надо обращаться в уездную управу, чтобы они тоже выставляли свое расписание. Кстати, город уже начал установку тумб-«колб», на которых фирма АТКО разместит свое расписание. Тем не менее будем изучать ситуацию, возможно, привлечем комиссию по общественному транспорту.
Записала Наталья СОБОЛЕВА
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