Город начал удалять с улиц мешающий «автохлам»

Дата публикации: Сегодня, 11:05

Первыми «ласточками» удаленного с улиц нашего города автомобильного «хлама» стали в пятницу, 13 октября, четыре авто. Оснащенные иностранными регистрационными номерами, эти машины торжественно, под щелканье затворов журналистских фото- и видеокамер, на специально приглашенных для этой необычной церемонии эвакуаторах отправились на место своего дальнейшего пребывания.

Первые автомобили-«нарушители» подверглись принудительной эвакуации. Фото: Светлана Ильина

Все четыре легковых автомобиля были забраны с парковки перед гостиницей «Нарва».

Как пояснил во время этой принудительной эвакуации автомобилей Дмитрий Дьяков, главный специалист по охране порядка отдела надзора Департамента архитектуры, все четыре автомашины, зарегистрированные в иностранных государствах, были припаркованы у гостиницы длительное время и мешали обслуживанию территории. Из-за отсутствия оперативной возможности связаться с владельцами автомобилей было принято решение о том, что местное самоуправление возьмет машины на хранение, а уже коллеги из полиции будут выяснять, кому именно эти машины принадлежат и направлять сообщения хозяевам.

По словам Дьякова, при отказе собственника от машины она утилизируется, а деньги поступают в доход местного самоуправления. Что касается подобных объектов на улицах города, то, пояснил муниципальный полицейский, согласно закону, принудительно эвакуировать автомобили можно только в том случае, если они нарушают требования законов об охране правопорядка или создают непосредственную опасность. С заявлениями о подобного рода фактах можно обращаться в местные органы самоуправления. «Если автомобиль зарегистрирован в Эстонии, - пояснил Дьяков, - то мы оперативно информируем владельца. Если иностранный - то нам ничего не остается, как брать его на хранение».

Александр Ефимов, председатель горсобрания Нарвы, выразил удовлетворение тем, что наконец-то нашлась юридическая, организационная и финансовая возможность, позволившая начать вывозить авто­хлам с улиц нашего города. Он отметил, что эвакуированный транспорт будет находиться на охраняемой территории сортировочной станции, откуда будет возвращаться своим владельцам. Сейчас это пока касается машин с иностранными номерами. Но в дальнейшем такая работа планово будет продолжена и в отношении машин с эстонской регистрацией.

Светлана ИЛЬИНА