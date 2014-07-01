Не все реновации вызывают овации. Почему?

Дата публикации: Сегодня, 10:33

Нарвская Газета» 7 сентября сообщала о новой дороге, построенной в районе Пяхклимяэской гимназии. Тогда мы писали о том, что для безопасности идущих в школу учеников был перекрыт выезд с улицы Раквере в близлежащем частном секторе.

На пятачке возле входа на стадион происходит сужение дороги, и создаётся опасная ситуация для пешеходов. Во время школьных каникул там будет установлен «лежачий полицейский».Фото: Сергей Башилов

Одного учебного месяца оказалось достаточно, чтобы стало ясно: проблема безопасности пешеходов на новом отрезке дороги решена не до конца. Дело в том, что у самой гимназии школьники, как идущие пешком, так и те, кого подвозят на автомобилях, вынуждены идти по той же дороге, по которой едут машины.

Хотели как лучше, а оказалось...

В этом году было обновлено много нарвских дорог, часть из которых были перепроектированы. Так, в спорах об «островках безопасности», что на Таллиннском шоссе, за короткое время обсуждений нарвитянами уже сломано много копий. Причем, большинство комментаторов сходятся в том, что эти островки вопреки своему назначению только затруднили движение в городе и уже создали много опасных дорожных инцидентов. Теперь же на чиновников, занявших глухую оборону в вопросе с «островками безопасности», обрушилась новая «напасть». Оказалось, что с завершением строительства двухполосной дороги на месте пешеходной улицы 5 Рохелине произошло нечто такое, что (почему-то! никто не смог предусмотреть. Остро встал вопрос о безопасности движения, и не где-то, а возле самых стен школы. Соединившая напрямую Таллиннское шоссе с Пяхклимяэской гимназией новенькая двухполосная дорога увеличила поток машин и упростила подъезд к зданию гимназии. Предпринятое ограничение скоростного режима в 30 км/час оказалось недостаточной мерой для обеспечения безопасности.

Недовольны руководство школы и родители учеников

Директор Пяхклимяэской гимназии Ольга Элкснин тоже бьет тревогу, обращая внимание СМИ на то, что из-за открытия новой улицы движение у школы стало намного интенсивнее, ведь по той части дороги, где прежде ходили пешеходы, теперь стали ездить и автомобили. И из-за того, что во дворе школы нет организованной парковочной зоны, водители маневрируют между детьми, а дети продвигаются между автомобилями, которые пытаются выехать задним ходом с парковки или развернуться.

Те владельцы авто, что паркуются у вспомогательного здания рядом со стадионом, закрывают возможность двустороннего движения. Чтобы разъехаться, водителю, направляющемуся в сторону Таллиннского шоссе, приходится брать правее, где уже идут люди. Возникает опасная ситуация, и ведь не только в этом месте! Есть ещё пятачок у входа на стадион, где из-за угла выбегают школьники, в том числе после занятий физкультурой. А в 7:45, когда многих младшеклассников родители привозят на машинах, происходит настоящее запруживание двора и подъездных дорог машинами с обоих направлений. Родители школьников обращают внимание на прерывающийся тротуар, за которым уже нет разметки. Идя в школу с этой стороны, ребенок не может миновать того места, на котором разворачиваются и автомобили.

К компромиссу пока не пришли

Главный специалист по организации движения в Нарве Александр Куксин согласился с тем, что при проектировании улицы 5 Рохелине не были учтены все детали. Теперь же, заверил он, будут приняты меры к устранению «опасной ситуации». Пока они будут временными, так как на повестке дня стоит подготовка нового проекта, который потребует и новых средств, и времени. Александр также отметил, что в переговорах с дирекцией Пяхклимяэской гимназии пока не достигнуто соглашение по всем вопросам, касающимся организации безопасного движения в районе этого учебного заведения. В частности, имеется «самовольная» площадка для стоянки машин перед стадионом, засыпанная щебёнкой. Это место гимназия считает своим, оправдывая это тем, что куда-то же нужно ставить автомобили.

То есть, не все предложения специалистов горуправы готово принять руководство Пяхклимяэской гимназии. Александр Куксин, со своей стороны, предлагал администрации гимназии создать рядом со школой пешеходную зону, которая означала бы закрытие проезда для транспорта, за исключением специального. За школой появилась новая стоянка на 14 мест, но ходить лишние 20-30 шагов до нее некоторые просто не хотят. Александр Куксин также пожелал через газету напомнить нерадивым водителям, что двор гимназии является жилой зоной, где положено двигаться со скоростью не больше чем 20 км/час или вовсе со скоростью пешехода. Он сказал, что второй соответствующий знак, как и «лежачий полицейский», будут в ближайшее время установлены у гимназии.

А пока стороны ищут компромисс, внимательными на дороге нужно быть всем — и пешеходам, и водителям.

Сергей БАШИЛОВ

