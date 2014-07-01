Как бороться с незаконными свалками в лесу?

Дата публикации: Сегодня, 15:42

Каждый из нас, наслаждаясь прогулкой по лесу, наверняка сталкивался с безобразными свалками строительных отходов и бытового мусора и испытывал при этом возмущение.

Мусор сваливают на территорию Куртнаского ландшафтного заповедника, нарушитель наказан KKI штрафом в 300 евро. Фото: Архив Ида-Вируского лесничества ХЗ

Между тем далеко не каждый задумывается о том, что борьба с этими свалками идет постоянно. Только из наших идавируских лесов RMK (ежегодно (!) организует вывоз порядка 100 тонн мусора, затрачивая на это от 20 000 до 40 000 евро. Ежегодно по милости безответственных загрязнителей леса выбрасываются на ветер десятки тысяч евро, которые RMK мог бы потратить на свою полезную деятельность, в том числе, к примеру, и на организацию большего количества тех замечательных лесных походов и экскурсий, в которых идавирусцы с удовольствием участвовали в нынешнем году.

Как RMK борется с нарушителями и что со своей стороны могут сделать рядовые жители, а также местные самоуправления? Ведь чистый лес – это забота каждого из нас, а государственные леса – наше общее достояние. Об этом «ВП» беседует с лесничим Ида-Вируского лесничества Аларом Сюда.

- Где чаще всего возникают лесные свалки?

- Самая большая проблема - близость городов и дач, такая же ситуация, как под Нарвой и Йыхви, существует и в лесах вблизи Тарту и Таллинна. Довольно часто и на тех местах, где мусор был убран полностью, мы вскоре снова обнаруживаем мешки с отходами.

Загрязнение государственного леса вблизи Кохтла-Ярве, к сожалению, личности нарушителей не установлены. Фото: Архив Ида-Вируского лесничества ХЗ



- Насколько мне известно, последние годы RMK пытается бороться с нарушителями, устанавливая в лесу видеокамеры. Насколько это эффективно?

- Да, камеры помогают. В прошлом году с помощью камер были пойманы и оштрафованы пятеро нарушителей, в этом году пойманы трое и в отношении них возбуждены административные дела. Причем штрафы за несанкционированный вывоз мусора предусмотрены приличные – от 300 евро и выше. По закону об отходах частное лицо, выбросившее мусор в лесу, можно оштрафовать на сумму до 1200 евро. А для юридического лица размер штрафа может достигать 3200 евро.

Если знать, что вывоз мусора в некоторых специализирующихся на этом фирмах обходится всего в несколько евро за тонну, трудно понять побуждения людей, которые предпочитают вывозить мусор в лес. Очевидно, нарушители просто берут мешки мусора с собой и по пути куда-либо сваливают их в лесу, считая, что так проще. Так поступать могут лишь те, кто никого, кроме себя, не замечает: лишь бы свой огород и дом были в порядке, а что в других местах творится – их не волнует…

Загрязение государственного леса вблизи Ахтме, нарушитель оштрафован KKI (Инспекцией по защите окружающей среды) на 300 евро. Фото: Архив Ида-Вируского лесничества Х 3

- Что вы чувствуете, когда видите очередной мусор, выброшенный в лес?

- Я понимаю, что мне снова придется организовывать уборку этого мусора. Придется снова тратить время, отнимая его у других важных дел, которыми должно заниматься лесничество.

Справка ВП: RMK (Центр управления государственными лесами) – государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания.

- Какая мера борьбы с самовольными свалками кажется вам самой действенной?

- Самое важное – убеждать людей изменить свое поведение. Хотелось бы, чтобы каждый человек понимал: если уж он проехал со своим мусором десяток километров, то стоит потратить еще немного времени и добраться до официальной свалки, вместо того, чтобы заставлять других тратить время и силы на уборку чужого мусора. Это недостойное поведение, которое вредит природе и окружающим. Надо больше говорить об этом в СМИ – думаю, это могло бы помочь.

- Сколько средств ежегодно затрачивает Ида-Вируское лесничество на борьбу с самовольными свалками?

- Ежегодно мы вывозим порядка 100 тонн мусора, затрачиваем на это от 20 до 40 тысяч евро. К сожалению, в этом году мусора даже больше, чем обычно.

Фото: Архив Ида-Вируского лесничества Х 3

- Что могут сделать для решения проблемы местные самоуправления?

- Местное самоуправление может оказать большую помощь. Очень много свалок в лесах вокруг садовых товариществ, и, кажется, именно под Йыхви и Нарвой садовых участков больше, чем где-либо еще. Местное самоуправление может отслеживать, какое количество домохозяйств не платит за вывоз отходов и принимать меры для исправления этой ситуации. Ведь по закону только два процента домохозяйств может быть освобождено от вывоза отходов.

- Думаю, что и мы все можем защитить леса от загрязнений своими правильными действиями. Если у рядового горожанина возникла необходимость вывезти старую мебель или строительный мусор после ремонта, и он не хочет, чтобы все эти вещи потом оказались в ближайшем лесу, наверное, не стоит доверять сомнительным объявлениям типа «вывезу мусор дешево»?

- Тут тоже могут помочь местные самоуправления, публикуя на своих официальных страницах информацию о надежных фирмах по вывозу мусора. К сожалению, пока не у всех идавируских самоуправлений эта информация на официальных сайтах легкодоступна.

- Если неравнодушный гражданин случайно обнаружил нарушителей, которые сваливают мусор в лесу, что следует предпринять?

- Понятно, что первый порыв у человека может быть таким: сейчас сам подойду и наведу порядок. Однако это может быть небезопасным, к тому же только у специалистов инспекции по защите окружающей среды есть полномочия задерживать нарушителей и заводить в отношении них административные дела. В случае, когда звонок поступает с места происшествия, специалисты должны прибыть на место в течение 15 минут. Поэтому необходимо обращаться в инспекцию (телефон 1313, э-почта 1313@112.ee) или в местное самоуправление. Можно также записать или сфотографировать номера автомобилей нарушителей.

Что делать с отходами? Крупные отходы имеют право собирать и транспортировать следующие фирмы:

- Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus, info@njk.ee, tel 3577676;

- Osaühing Ekovir, narva@ekovir.ee, tel 3568068;

- AS Ragn-Sells, virumaa@ragnsells.ee, tel 6060439;

- Osaühing Adoxa, adoxaou@gmail.com, info@adoxa.ee, tel 5235444.

Старую бытовую электронику и возникающие в домашнем хозяйстве опасные отходы БЕСПЛАТНО принимает Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus, info@njk.ee, tel 3577676, адрес: Раху 3В, Нарва.

Старые шины у физических лиц бесплатно принимает AS Kuusakoski (адрес: Пуувила, 21, Нарва, tel 13660).

Также по всем, связанным с отходами, вопросам можно обращаться:

- в Нарвский центр сортировки отходов (Narva Jäätmekäi-tluskeksus), тел. 35 776 76;

- в Нарвский департамент городского хозяйства, тел. 35 99 253.

Вера Малькова

