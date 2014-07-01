Нарвитяне озабочены судьбой Олеси

Дата публикации: Сегодня, 12:14

В прошлом номере «Нарвская Газета» опубликовала призыв некоммерческого объединения Naerata Ometi к жителям Эстонии о помощи 31-летней Олесе, которой необходимо лечение поражения лицевого нерва.

В один из дней прошлой недели в редакции раздался звонок и нарвитянка по имени Ольга сообщила, что платеж, который она собиралась внести в ответ на эту просьбу, почему-то не проходил. «Нарвская Газета» связалась с председателем правления MTÜ Naerata Ometi Куно Компусом и членом правления Хейки Лучаном. Руководство некоммерческого объединения подтвердило, что Олесе, которая живет на пенсию по нетрудоспособности и ранее сама выступала в качестве добровольца по сбору средств нуждающимся людям, действительно предстоит исследование, составление плана лечения и проведение операции в Москве. Ориентировочная стоимость вместе с расходами на поездку составляет 7500 евро.

Неудачную попытку нарвитянки отправить деньги руководители Naerata Ometi объяснили русскоязычным написанием в данных отправления. Переводчик, пояснили они, перестарался, и в отправленном СМИ сообщении прошло русскоязычное написание. Руководство объединения заранее благодарит всех нарвитян, кто откликнется на эту просьбу.

На самом деле в графе «получатель» («saaja») должно быть написано: Naerata Ometi MTÜ, а в пояснении (графа Selgitus) должно значиться: Olesja toetuseks (в переводе на русский язык — в поддержку Олеси).

Для поддержки лечения Олеси можно сделать пожертвование:

Danske Bank EE053300332132960003,

Swedbank EE672200221046387155,

SEB EE101010220101993019,

LHV EE167700771002598797,

Pocopay EE679999000010241983.

Получатель (saaja): Naerata Ometi MTÜ

Пояснение (Selgitus): Olesja toetuseks

СМС- пожертвование:

На номер СМС 13013 ключевым словом Naerata Olesja пожертвуешь 1,6 евро.

На номер СМС 13017 ключевым словом Naerata Olesja пожертвуешь 3,2 евро.

«НГ» по информации Naerata Ometi MTÜ