500 гаражей на «осадном положении»

Жизнь500 гаражей на «осадном положении»
В редакцию «Нарвской Газеты» обратился Александр Бойцов, председатель гаражного кооператива «Янтарь». Еще пять лет назад, оценив состояние дороги, по которой машины каждый день ездят к своим гаражным боксам, он обратился к городским властям с просьбой её отремонтировать. Но до сих пор ничего так и не было сделано, а дорога за это время стала только хуже.
Дорога до гаражных кооперативов пребывает в плачевном состоянии, и никаких срочных мер в отношении ее ремонта не предвидится.Фото: Сергей Башилов
По словам Александра, когда-то она была заасфальтирована, но теперь вся в рытвинах и ямах. На подъезде к самим гаражным боксам дорога и вовсе становится просёлочной. «Добрые» люди пытаются бороться с ямами подручными средствами: засыпают их строительным мусором, крупные куски которого легко могут повредить ходовую часть и днище автомобиля. Причина, по которой дорога приобрела такой вид, проста: у города нет денег.
Беспокойное соседство
По словам Александра, дорожное полотно повреждено по причине того, что по нему ездит строительная техника. Дело в том, что поблизости с гаражами находятся предприятия, одно из которых занимается переработкой строительных отходов и производством крошки и щебня. Разумеется, проезд тяжёлой техники ухудшает состояние покрытия, и если трактор или гружёный щебнем 20-тонный самосвал без затруднений преодолевают грязи и хляби, то на лёгких хондах и ауди всё это сделать уже затруднительно, кроме того машины подвергаются риску поломки. Александр Бойцов, бессменный председатель правления своего кооператива со времён постройки боксов (а это 1986-1987 годы), был обязан думать обо всех автомобилистах. О своем недорогом авто он говорит: «Жалко машину, разбиваю ее ходовую часть».
Стали заложниками ситуации
- Александр, получается, все хозяева гаражей, расположенных в этом месте, находятся в одной и той же ситуации?
- Да, это более 500 гаражей. Никакой другой дороги к ним нет.
Разбивают свои авто на означенной дороге не только владельцы 112 боксов кооператива «Янтарь», но еще и 84 собственника гаражей из «Кулгу», 283 — из «Алмаза», 36 — из «Двигателя». Когда-то подъезд к гаражам был нужен для обслуживания проходящей там теплоцентрали, но уже три года как её трубы заглушены, поэтому энергетикам теперь нет нужды вкладываться в реновацию.
По словам членов кооператива «Двигатель», несколько машин битого асфальта ранее все же было сброшено на дорогу, после чего по ней прошёл грейдер. Иначе по трассе и вовсе было бы не проехать, разве что на внедорожнике. Владельцы автомобилей всего лишь хотят, чтобы разбитое полотно было засыпано щебёнкой. А ведь дорогой пользуются не только они, но и находящиеся там же действующие предприятия. Городские власти в своё время утверждали, что руководитель Нарвского парка производства и логистики Вадим Орлов сделает всё сам, но последний в конце концов от этой почетной обязанности отказался, хотя его «владения» находятся в том же районе.
Комментарий представителя департамента
Заинтересованных в нормальном проезде к своим объектам много, но, по всей видимости, все ждут момента, когда ремонтом дороги займётся именно город. «НГ» попросила пролить свет на этот вопрос старшего специалиста по дорогам Нарвской горуправы Александра Черноситова.
«Департамент городского хозяйства в курсе ситуации на Vana-Joala, - сообщил он нам.
- В предыдущие годы на данном участке дороги выполнялись работы по ремонту гравийного покрытия, а именно, по грейдированию».
А в 2017 году, сообщает чиновник, Департамент городского хозяйства ходатайствовал о выделении средств на проектирование дренажной системы на указанном участке и на осуществление этого проекта вместе с ремонтом дорожного покрытия. Ходатайство было отклонено: причиной стало отсутствие необходимых средств в бюджете.
Теперь, получается, всё пойдёт по второму кругу, и новое представление проекта запланировано на 2018 год. Таким образом, расчёт владельцев гаражей на то, что их главная проблема хотя бы на время перестанет их беспокоить, оказался тщетным: никаких скорых решений Александр Черноситов не предложил.
Сергей БАШИЛОВ
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