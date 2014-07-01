Инвапульс 2017: важно быть в курсе изменений

ЖизньИнвапульс 2017: важно быть в курсе изменений
Под крышей Профессионального учебного центра 27 сентября состоялась инфомесса «Инвапульс 2017». Её проводила Нарвская городская управа в сотрудничестве с Департаментом социальной помощи. По словам вице-мэра Нарвы Татьяны Пацановской, городские власти ставили своей главной целью дать людям с недостатками здоровья необходимую им информацию. Проводится ярмарка уже в четвёртый раз, но на этот раз желающих послушать выступления экспертов и руководителей учреждений города было немного.
Интерес у участников инфомессы вызвала продукция фирм, предлагающих вспомогательные средства.
Продавали вспомогательные средства
Участие в ярмарке приняли сотрудники фирм, предоставляющих услугу аренды, а также занимающихся продажей вспомогательных средств для людей со сложностями в передвижении, для слабовидящих и слабослышащих. Продавцы приехали из других городов Эстонии и привезли коляски и другую продукцию, без которой не могут прожить те, у кого имеются физические недостатки. Эти фирмы готовы работать и по индивидуальным заказам. Государство помогает приобрести необходимое вспомогательное средство, учитывая, что часть суммы проходит как самофинансирование.
Детям Нарвы с недостатками здоровья оказывается помощь
По словам Татьяны Пацановской, в Нарве около 600 детей имеют недостатки здоровья, и это, конечно, для нашего города совсем не мало. Однако, все они находятся в поле зрения как государства, так и местных органов власти. Существует услуга няни, есть материальная помощь для приобретения вспомогательных средств, возможности обучения в соответствии с особыми потребностями ребёнка, то есть обучение «один на один» - на дому или в специализированных классах. В последнее время востребована услуга «опорного лица», которая осуществляется на базе центров «Лад» и «Матвейка». Она финансируется в полном объёме, хотя могут возникать трудности другого плана: не всегда можно подобрать того человека, с кем ребёнок пойдёт на контакт, и в таких случаях подходящего на эту роль кандидата придётся подождать.
Реформа трудоспособности сделает вас «здоровыми»
Мы поинтересовались у некоторых пришедших на ярмарку тем, какие конкретные проблемы привели их сюда.Одна женщина сообщила нам, что имеет частичную потерю трудоспособности, и в настоящее время в ее здоровье наступило ухудшение. А возникшая в этом году необходимость посещать Кассу по безработице совершенно выбила у женщины почву из-под ног. Причем, в буквальном смысле: наша собеседница передвигается с помощью ходунков, имея в диагнозе нарушения опорно-двигательного аппарата, а помимо этого еще и диабет, и гипертонию. «Я очень нервничаю, переживаю и плохо переношу эту ситуацию, - говорит она, - первый раз я была на бирже труда уже очень давно, когда была сокращена с Кренгольмской мануфактуры».
Но в 2017 году эта женщина попала в положение, которое иначе как абсурдным не назовёшь: теперь она снова «здорова» и должна составлять CV, искать работу, ходить на встречи с работодателями. «Меня это очень напрягает», - жалуется наша собеседница. На наш прямой вопрос, видит ли женщина себя полноценным работником, она ответила «нет».
Что делается для детей?
Детям с недостатками здоровья в Нарве помогают как некоммерческие объединения, такие как Pereprojekt (в рамках него работает игровой центр «Матвейка»), «Лад», ProSpero, так и государственные учреждения, детские сады «Пингвин» и «Сказка», а также школы, в которых есть специализированные классы. В рамках инфомессы многие из их представителей рассказывали о себе и направлениях своей деятельности, а нам удалось побеседовать с членом правления ProSpero Юрием Коноваловым.
По его словам, в Нарве около 50 семей стали участниками его некоммерческого объединения, занимающегося организацией семейного досуга, созданием среды общения, для чего проводятся встречи, поездки и экскурсии, предоставляется возможность бесплатного посещения бассейна. Из-за специфики работы Юрий Коновалов называет «детьми» и 25-летних молодых людей, которые в силу своих недугов всё ещё не могут быть полностью самостоятельными личностями.
К сведению семей, где растут такие дети, еще не охваченные заботой ProSpero, для вступления в это объединение требуется написать заявление и предоставить копию врачебного заключения об имеющихся у ребёнка недостатках здоровья.
И ...предупреждение преступлений
Люди с недостатками здоровья часто не справляются со своими житейскими проблемами не только в силу отсутствия работы и дохода, маленьких пособий или трудностей в приобретении вспомогательных средств, но и потому, что могут стать жертвами преступления. Это особенно касается тех, кто страдает нарушениями умственной деятельности и психическими отклонениями. Для них в Нарве в здании полиции работает служба, которая может оказать помощь в составлении заявления в полицию, дать консультацию и оказать моральную поддержку.
Информативное и полезное в практическом смысле мероприятие имело, однако, один досадный момент. Организаторы не предусмотрели перерывов между выступлениями приглашенных докладчиков, и сидевшие в зале более 3-х часов далеко не здоровые люди сильно устали.
Сергей БАШИЛОВ
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