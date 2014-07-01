19 октября состоится День Донора в Нарве

Жизнь19 октября состоится День Донора в Нарве
Центр крови Северо-Эстонской Региональной больницы проведет 19 октября с
12.00 до 16.00 в Нарвской крепости (Петербури мнт. 2, г. Нарва) очередной
день донора. Центр крови от всего сердца признателен тем донорам, которые
пожертвовали свою кровь на состоявшемся в Нарве в 1 июня Дне донора, и
вдохновляет их решиться на следующее благое дело в день донора в 19 октября.
«Мы очень ждем встречи с нарвитянами, ибо нарвские доноры всякий раз
приходят к нам на дни донора в большом количестве и с хорошим настроением,
щедро пополняя наши запасы крови», - говорит Юло Ломп, руководитель по
развитию Центра крови Северо-Эстонской Региональной больницы.
Последний раз Центр крови Региональной больницы побывал в Нарве в 1 июня
2017. В этот день сдавать кровь пришли 79 человека, а подходящее для этого
состояние здоровья оказалось у 69 донора. Всего было взято почти 32 литров
драгоценной крови.
Донором может стать каждый здоровый человек, весящий не менее 50 кг, в
возрасте от 18 до 60 лет, являющийся гражданином Эстонской Республики или
проживший в Эстонии по виду на жительство более одного года. Отправляясь
сдавать кровь, человек должен быть сытым и отдохнувшим. Центр крови
призывает доноров сдавать свою кровь регулярно, 3-4 раза в год. Интервал
между заборами крови должен быть для мужчин не менее 60 дней, а для женщин
желательно 90 дней (женщинам нельзя сдавать кровь более 4 раз в год).
Юло Ломп подчеркивает: «Пациенты эстонских больниц ежедневно нуждаются в
донорской крови – ведь кровь невозможно изготавливать фабричным способом.
Единственный источник крови - это живой человек.
Сдача крови – это возможность помочь многим людям, находящимся в критическом, угрожающем жизни состоянии. Донорская кровь используется при тяжелых операциях и
родах; в ней нуждаются больные, потерявшие много крови, те, кто получил
тяжелые травмы или ожоги. Донорская кровь необходима при анемии, лейкемии,
онкологических заболеваниях, болезнях печени и многих других недугах. С
использованием донорской крови мы имеем возможность выполнять в плановом
порядке много таких операций, которые иначе было бы невозможно осуществить
из-за риска большой кровопотери. Для наглядности: при помощи одной дозы
крови можно помочь многим людям. В зависимости от состояния нуждающихся в
помощи и от конкретной причины переливания из одной собранной дозы крови
после ее разделения на компоненты можно оказать помощь 2-3 взрослым людям
или 5-6 детям старшего возраста или же 10 маленьким детям».
Желающие поучаствовать в дне донора должны запастись примерно 45 минутами
времени, из которых 5-10 минут уйдет непосредственно на сдачу крови, а
остальное время – на заполнение анкеты, медосмотр и небольшой отдых после
взятия крови. Процедура сдачи крови безболезненна и безопасна. В ходе
процедуры берется 450 мл крови, что составляет 8% от ее общего количества в
организме. Объем крови восстанавливается сразу, а количество кровяных
клеток - в среднем в течение 72 часов.
Сдавая кровь, мы можем быть уверенными, что в больницах Эстонии будет
достаточно запасов крови. Недостаток крови в больницах – это наша общая
забота. Неизвестно, с кем однажды может приключиться несчастный случай и
чья жизнь будет зависеть от донорской крови: это могут быть наши знакомые,
друзья или близкие, а то и мы сами.
Отправляясь сдавать кровь, необходимо взять с собой удостоверяющий личность
документ с фотографией и личным кодом.
Дополнительная информация имеется на домашней странице Центра крови.
BNS
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