19 октября состоится День Донора в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 09:52

Центр крови Северо-Эстонской Региональной больницы проведет 19 октября с

12.00 до 16.00 в Нарвской крепости (Петербури мнт. 2, г. Нарва) очередной

день донора. Центр крови от всего сердца признателен тем донорам, которые

пожертвовали свою кровь на состоявшемся в Нарве в 1 июня Дне донора, и

вдохновляет их решиться на следующее благое дело в день донора в 19 октября.

«Мы очень ждем встречи с нарвитянами, ибо нарвские доноры всякий раз

приходят к нам на дни донора в большом количестве и с хорошим настроением,

щедро пополняя наши запасы крови», - говорит Юло Ломп, руководитель по

развитию Центра крови Северо-Эстонской Региональной больницы.

Последний раз Центр крови Региональной больницы побывал в Нарве в 1 июня

2017. В этот день сдавать кровь пришли 79 человека, а подходящее для этого

состояние здоровья оказалось у 69 донора. Всего было взято почти 32 литров

драгоценной крови.

Донором может стать каждый здоровый человек, весящий не менее 50 кг, в

возрасте от 18 до 60 лет, являющийся гражданином Эстонской Республики или

проживший в Эстонии по виду на жительство более одного года. Отправляясь

сдавать кровь, человек должен быть сытым и отдохнувшим. Центр крови

призывает доноров сдавать свою кровь регулярно, 3-4 раза в год. Интервал

между заборами крови должен быть для мужчин не менее 60 дней, а для женщин

желательно 90 дней (женщинам нельзя сдавать кровь более 4 раз в год).

Юло Ломп подчеркивает: «Пациенты эстонских больниц ежедневно нуждаются в

донорской крови – ведь кровь невозможно изготавливать фабричным способом.

Единственный источник крови - это живой человек.

Сдача крови – это возможность помочь многим людям, находящимся в критическом, угрожающем жизни состоянии. Донорская кровь используется при тяжелых операциях и

родах; в ней нуждаются больные, потерявшие много крови, те, кто получил

тяжелые травмы или ожоги. Донорская кровь необходима при анемии, лейкемии,

онкологических заболеваниях, болезнях печени и многих других недугах. С

использованием донорской крови мы имеем возможность выполнять в плановом

порядке много таких операций, которые иначе было бы невозможно осуществить

из-за риска большой кровопотери. Для наглядности: при помощи одной дозы

крови можно помочь многим людям. В зависимости от состояния нуждающихся в

помощи и от конкретной причины переливания из одной собранной дозы крови

после ее разделения на компоненты можно оказать помощь 2-3 взрослым людям

или 5-6 детям старшего возраста или же 10 маленьким детям».

Желающие поучаствовать в дне донора должны запастись примерно 45 минутами

времени, из которых 5-10 минут уйдет непосредственно на сдачу крови, а

остальное время – на заполнение анкеты, медосмотр и небольшой отдых после

взятия крови. Процедура сдачи крови безболезненна и безопасна. В ходе

процедуры берется 450 мл крови, что составляет 8% от ее общего количества в

организме. Объем крови восстанавливается сразу, а количество кровяных

клеток - в среднем в течение 72 часов.

Сдавая кровь, мы можем быть уверенными, что в больницах Эстонии будет

достаточно запасов крови. Недостаток крови в больницах – это наша общая

забота. Неизвестно, с кем однажды может приключиться несчастный случай и

чья жизнь будет зависеть от донорской крови: это могут быть наши знакомые,

друзья или близкие, а то и мы сами.

Отправляясь сдавать кровь, необходимо взять с собой удостоверяющий личность

документ с фотографией и личным кодом.

Дополнительная информация имеется на домашней странице Центра крови.

BNS



