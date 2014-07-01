Приспособить квартиру и дом к нуждам инвалидов

Дата публикации: Сегодня, 10:30

В этом году начнётся Программа приспособления жилых помещений для людей, имеющих сложности в передвижении. На нужды нарвитян планируется потратить более полумиллиона евро в течение 2017-2020 годов.

Иллюстрированное фото

- Смысл программы в том, чтобы у человека со сложностями в передвижении появилась возможность справляться самостоятельно с повседневными делами, - сказала вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Пацановская.

В то же время, по ее словам, можно будет и оборудовать специальную стоянку у подъезда для инва-скутера. Расходами, подлежащими компенсации, будут являться составление строительного проекта и прочей сопутствующей этому документации, выполнение строительных работ, надзор собственника, приобретение стационарной мебели и необходимого инвентаря. Деятельность по программе финансируется Европейским социальным фондом (85 процентов) и бюджетом местного самоуправления (15 процентов).

Подумать уже сейчас

Вице-мэр призвала нарвитян подумать заранее, хотят ли они участвовать в Программе и какие именно работы необходимо будет провести. Пока есть лишь предварительная информация, более детальные сведения о программе Социальный департамент надеется получить в октябре 2017 года. Но уже сейчас известно, что заказчиком работ будет выступать сам нуждающийся в помощи, а представители города соберут все заявки воедино и будут ходатайствовать о выделении средств перед Европейским фондом. Это значит, что человеку придётся, например, самостоятельно собирать ценовые предложения по переоборудованию жилого помещения.

Полмиллиона евро на Нарву

Размер пособия и предельное количество приспособлений на каждое местное самоуправление рассчитывается, исходя из количества проживающих там людей с недостатками в здоровье. Как отметила Татьяна Пацановская, в нашем городе в период 2017-2020 годы планируется максимально переоборудовать помещения для 112 человек (56 человек в первом туре и столько же во втором) на общую сумму до 563 948 евро. Первый этап программы должен начаться уже в октябре этого года, когда будет объявлен тур приёма ходатайств. По плану, собственно с заявлениями можно будет обращаться в Социальный департамент, начиная с 1 ноября.

Софья Боборенко