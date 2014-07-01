Сидел в Питере в ожидании депортации, а его паспорт летел в Киев

ЖизньСидел в Питере в ожидании депортации, а его паспорт летел в Киев
Ученик 11-го класса намерен получить от авиакомпании Nordica компенсацию за моральный ущерб в размере 5000 тысяч евро.
Сорванный отдых
Эта история случилась в августе текущего года, когда таллиннец Андрей Синкевич и его мать отправились на отдых в Санкт-Петербург, воспользовавшись услугами авиакомпании Nordica.
Со слов Андрея, на пограничном контроле города на Неве он обнаружил, что паспорт потерян и он не может пересечь границу, то есть оказаться в России. В скором времени с Андреем, пытавшимся привлечь на помощь авиакомпанию, связалась представитель Nordica Юлия Гудошникова. Андрей объяснил сотруднице фирмы, что паспорт наверняка находится в самолете. Пообещав помочь и взяв номер телефона, Юлия ушла и больше на контакт не выходила. Подобное безучастное поведение в отношении подростка, попавшего в стрессовую ситуацию, да, к тому же являющегося клиентом фирмы Nordica, сильно задело Андрея и только добавило неприятных ощущений.
Матери Андрея удалось разыскать Юлию и узнать у нее, что паспорт в самолете найден не был. Семья обратилась и в Министерство иностранных дел Эстонии, однако министерство помочь не смогло — как было сказано, по той причине, что Андрей не пересек границу Российской Федерации и ожидает депортации в Эстонию.
В итоге спустя 4 часа ожидания парень был депортирован на территорию Эстонии, а документ был найден, но это произошло в тот момент, когда самолет (соответственно, и паспорт), находился уже в Киеве. К вечеру пропажа нашла своего хозяина, и Андрей, потративший изрядное количество нервов, а также денег на звонки и новые билеты, сумел вновь добраться до Санкт-Петербурга.
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Из ответа Министерства иностранных дел Эстонии газете «Виру Проспект»:
«Гражданин Эстонии Андрей Синкевич действительно позвонил в консулат в Петербурге. Ему вежливо объяснили, что, к сожалению, консулат не в силах ему помочь, так как Российская пограничная служба на разрешила ему без паспорта и без визы въехать в страну. В таких случаях МИД ничего не может сделать. Если человек не попадает в страну, а остаётся в транзитной зоне, то мы не можем повлиять на ситуацию.
Если бы Андрей потерял паспорт уже будучи в Петербурге, то консулат смог бы ему помочь и выдать свидетельство на возвращение на Родину, которое в таких случаях заменяет паспорт. Наши консулы в таких случаях выходят при надобности на работу и в нерабочее время, и на выходных, чтобы помочь нашим гражданам...»
Сандра Камилова,
Да, сам виноват, но и от компании помощи не получил
По мнению юноши, Nor-dica и представитель этой компании попросту отмахнулись от проблемы клиента и, несмотря на его просьбы, не стали искать лежавший на видном, по его словам, месте паспорт. При этом Андрей признает, что потерял паспорт по собственной невнимательности и своей вины не умаляет. Однако оскорбительным ему показалось то, что авиакомпания никак не постаралась смягчить и уменьшить его стресс. Несмотря на то, что в Эстонии очень сложно добиться компенсации морального ущерба, свои страдания Андрей оценивает во вполне конкретную сумму.
Андрей Синкевич:
- Я пережил сильный стресс. Не спал два дня. Рассчитываю на компенсацию в 5000 евро в качестве возмещения расходов за оплаченную гостиницу, телефонные переговоры, покупку новых авиабилетов, а также за моральную травму.
Не вошли бы в положение - искал бы свой паспорт в Киеве
Глава отдела маркетинга и коммуникации авиакомпании Nordica Томас Уибо предоставил нашей газете и читателям альтернативную точку зрения на ту же самую ситуацию и обратил внимание на то, что Nordica все же пошла навстречу Андрею. Дело в том, что тщательная уборка салона проводится не часто. Остановка в Санкт-Петербурге занимает максимум 35 минут, после чего самолет вылетает обратно в Таллинн. На проверку всего салона из этого времени отводится только 7 минут. Задержка самолета для проведения дополнительной проверки означала бы смещение расписания, недовольство большого числа пассажиров, убытки для авиакомпании.
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Из ответа Департамента защиты прав потребителей газете «Виру ПРОСПЕКТ»:
«Если человеку нанесен вред в результате действий Nordica, то у него есть право обратиться с жалобой к компании Nordica и в случае отказа в компенсации обратиться в суд. В данном случае многие заявления являются голословными и их доказательство не представляется возможным. Помимо прочего, следует также помнить, что до того, как покинуть самолет, пассажир должен проверить, все ли вещи находятся с ним. Как правило, об этом напоминает экипаж перед приземлением».
Ханна Турецки-Тоомик,
Ситуация, когда люди забывают вещи в салоне, по словам Томаса Уибо, довольно стандартная. А после проверки все найденные вещи отправляются в хранилище аэропорта, откуда владельцы могут их забрать. В случаях же с потерей паспорта найденный документ необходимо отдать в ближайшее отделение полиции.
По сути, именно в полицию Киева должен был попасть и паспорт Андрея, поскольку он обнаружил пропажу слишком поздно - уже на таможенном контроле, что, разумеется, сыграло не в его пользу.
Пусть не сразу, но паспорт был найдет благодаря усилиям Nordica, взят пилотом под личную ответственность и в течение суток возвращен прямо в руки Андрею. При всем том у компании нет ответственности за быстрое возвращение вещей непосредственно в руки владельца. Разве это не свидетельство того, что Nordica заботится о своих клиентах? - настаивает представитель авиакомпании.
Разобраться поможет суд
Теперь Андрею и его семье, если, конечно, он решится и далее отстаивать свою точку зрения, предстоит обращение в суд. Читатель же вправе вынести из этой истории свой урок. Разумеется, паспорт является очень важным документом, требующим к себе особого внимания, однако даже потерю паспорта нельзя воспринимать как конец света. Важно помнить, что жизнь продолжается, а думать лучше на ход вперед.
Не бойтесь выяснять, спрашивать, собирайте информацию в пользу своей позиции, изначально зная о том, что слова, подкрепленные фактами и документами, лучше, чем просто слова. В современном мире практически у каждого человека в кармане находится смартфон, с помощью которого возможно записать и телефонные переговоры, и личную беседу со всеми ключевыми лицами: ведь любое документальное подтверждение в будущем способно сослужить вам добрую службу.
Денис Орлов
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