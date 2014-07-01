Продуктовую помощь можно и попросить

Дата публикации: Вчера, 20:31

Вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Пацановская рассказала, что программа выдачи продуктовой помощи из средств Европейского социального фонда для людей, получающих пособие по бедности, продолжается. Первая выдача состоялась в мае, вторая планируется на ноябрь.

Эстонский продуктовый банк сотрудничает с местными магазинами, прежде всего, Prisma и Rimi.

В дополнение к этому, с октября 2017 года Эстонский продуктовый банк и Нарва в сотрудничестве с торговыми сетями начнут совместную работу по еженедельной выдаче продуктовой помощи для нуждающихся. На начальном этапе продуктовые наборы будут получать 25 человек: это будут семьи с детьми, имеющие материальные сложности, и, возможно, одинокие пенсионеры или люди с недостатками здоровья, у которых невысокая пенсия. Если человек полагает, что ему необходима такая помощь, он может подойти на приём в Департамент социальной помощи и сообщить об этом. Отдельного порядка по этому вопросу нет, поэтому решение принимают специалисты департамента, которые и будут составлять списки получающих продуктовую помощь.

- Так как семьи, получающие пособие по бедности, уже участвуют в программах, по которым они два раза в год получают довольно большую помощь, мы в этом вопросе будем отдавать предпочтение другим целевым группам, чтобы и они ощущали поддержку, - объяснила Татьяна Пацановская.

За сроком годности осуществляют контроль

Эстонский продуктовый банк сотрудничает с местными магазинами, прежде всего, Prisma и Rimi. Эти торговые сети собирают продукты, у которых подходит к концу срок годности либо немного повреждена упаковка, и жертвуют их продуктовому банку.

- Существуют разные мнения об этой программе, иногда раздаются продукты, срок годности которых уже прошёл. Но хочу сказать, что Продуктовый банк согласует свою деятельность с департаментами, осуществляющими контроль, и сбор продуктов проводится в соответствии с принятыми европейскими нормами, - подчёркнула госпожа Пацановская.

По её словам, магазины жертвуют скорее, сухие продукты, а вот скоропортящиеся в эту программу не попадают.

В Prisma появятся контейнеры для сбора продуктов

Через Продуктовый банк уже сейчас около 100 человек ежедневно получает свежий хлеб. А в скором времени пожертвовать еду для нуждающихся сможет каждый сердобольный нарвитянин. В нарвском магазине Prisma в ближайшее время появятся контейнеры для сбора продуктов. В них можно будет положить сухие продукты с неистекшим сроком годности и в целой упаковке. Эти продукты не обязательно покупать в магазине, можно принести что-то из дома. Главное понимать, что полпачки геркулеса в открытой упаковке - это неактуально.

Софья БОБОРЕНКО







