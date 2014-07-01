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Жизнь
Нарвский Социальный дом утеплится к зиме

Дата публикации: Сегодня, 12:38

Здание по адресу ул.Маслова 3, где располагается Нарвский Социальный дом, было построено в 1961 году и на сегодняшний день его износ составляет 67 процентов. За последние годы в здании был сделан косметический ремонт, но полной реконструкции не проводилось ни разу.

 

Нарвский Социальный дом утеплится к зиме

 

Татьяна Пацановская, вице- мэр по социальным  вопросам, рассказала журналистам на традиционном инфочасе, что 18 сентября Департамент городского развития и экономики заключил договор с фирмой OÜ Scandec Ehitus на выполнение первого этапа строительных работ по утеплению Социального дома Нарвского центра социальной работы. Стоимость строительных работ составит 42 350,75 евро.

Работы первого этапа продлятся с октября до ноября текущего года. В течение этого времени планируются утепление потолка и чердака, замена наружных дверей и окон цокольного этажа. Всё это позволит уменьшить расходы на отопление  здания.

Строительные работы осуществляются в рамках проекта «Увеличение энергосбережения Социального дома Нарвского центра социальной работы» при поддержке Министерства финансов Эстонии из программы региональных инвестиций. Исполнительный орган программы – Целевое Учреждение развития предпринимательства. Общая сумма проекта составляет 45 863 евро, из которых сумма поддержки 34 397 евро (75 процентов). Самофинансирование со стороны города Нарвы составит 11 466 евро (25 процентов).

В здании по адресу ул.Маслова, 3 организовано оказание следующих социальных услуг: услуга дневного центра для лиц с особыми психическими потребностями и для пожилых людей, услуга приюта для взрослых, кухня и рабочие помещения для специалистов, занимающихся оказанием услуг опорного лица и услуг на дому. По словам вице-мэра, услугами Социального дома ежедневно пользуются порядка 50 человек.

В следующем году Департамент городского развития и экономики планирует ходатайствовать о получении средств на II этап проекта, который предполагает полное утепление и ремонт фасада здания.

Софья Боборенко

Нарвский Социальный дом утеплится к зиме

 

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