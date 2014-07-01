Осиновский: ветераны Чернобыля с серыми паспортами должны получать пособие от государства

Дата публикации: Сегодня, 17:53

«Я рад, что нынешнее правительство договорилось о том, чтобы начать выплачивать с 1 января следующего года пособие и тем ветеранам Чернобыля, которые не являются гражданами Эстонии по рождению», - так Евгений Осиновский прокомментировал сегодняшнее заседание правительства, на котором были одобрены поправки к Закону о социальном обеспечении.

Новые поправки предусматривают выплату пособия гражданам по натурализации и негражданам, которые были отправлены из Эстонии ликвидировать последствия ядерных катастроф. Изменения касаются в первую очередь ветеранов Чернобыля. Ранее государственное пособие выплачивалось лишь гражданам по рождению.

«То, что государство при выплате пособий ветеранам Чернобыля различало граждан по рождению, граждан по натурализации и серопаспортников – это очередной пример неравенства в нашей стране. Рисковали своим здоровьем все одинаково, и гражданство здесь не при чем», - сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Если Рийгикогу одобрит законопроект, то ежегодное государственное пособие размером в 230 евро будет выплачиваться ветеранам Чернобыля уже со следующего года.

По информации СЛПЭ