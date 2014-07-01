Одинокие пенсионеры впервые получат специальное пособие

Дата публикации: Сегодня, 12:49

В октябре в Эстонии впервые начнется выплата государственных пособий для одиноко проживающих пенсионеров. Размер пособия составит 115 евро, оно будет выплачиваться один раз в год, в октябре.

Татьяна Пацановская: «Планов менять городское пособие пока нет». Софья Боборенко



Об этом на традиционном инфочасе напомнила вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Пацановская. Она также разъяснила условия, при которых пенсионер может рассчитывать на дополнительные 115 евро.

Во-первых, право на его получение имеют только пенсионеры по возрасту. Пенсионеры по нетрудоспособности в эту категорию не входят. Во-вторых, пенсионер в период с 1 апреля по 30 сентября текущего года должен был получать пенсию в размере не более, чем 1,2-кратная ставка средней пенсии по старости в Эстонии. На сегодня это 470 евро. Третье немаловажное условие: согласно данным Регистра народонаселения, пенсионер должен быть зарегистрирован в месте своего проживания один.

- Для получения пособия неважно реальное семейное положение человека. Даже если он состоит в браке, но супруги прописаны в разных местах по одному, у них есть право на пособие. Также Департамент социального страхования при выплате пособия не будет учитывать, работает человек или нет, а также размер прочих выплат или источников дохода,- уточнила вице-мэр.

Заявление писать не надо

Никакого специального заявления или ходатайства предоставлять никуда не нужно, министерство социальных дел будет пользоваться данными из Регистра народонаселения. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться в Департамент социального страхования по телефону 6610551 на специально созданную линию для консультации населения по этому вопросу. Работники департамента ответят вам по рабочим дням с 9.00 до 17.00.

Городское пособие сохраняется, но увеличиваться не спешит

Также сохранятся ежегодные выплаты пенсионерам от города Нарва, так называемое “городское пособие” в размере 20 евро, выплачиваемое в период с 1 сентября по 30 ноября.

- Никаких планов менять это пособие пока нет, - заверила Татьяна Пацановская.

На вопрос, не ожидается ли повышение городского пособия в связи с инфляцией, она ответила:

- Пока ничего сказать не могу, бюджет следующего года находится только в начальной стадии обсуждения, и вопрос увеличения социальных дотаций и выплат не поднимался. То же касается и государственных пособий. Возможно, какая - то информация по этому поводу появится ближе к Новому году.

Софья Боборенко