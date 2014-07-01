RMK делится «грибными местами»

Дата публикации: Сегодня, 12:13

Как прекрасно провести выходной день на природе, подышать целительным лесным воздухом, узнать что-то новое и интересное от гида-консультанта, да еще и насобирать корзину грибов! Как чудесно пообщаться с единомышленниками – любителями природы, с опытными грибниками-всезнайками или просто ценителями красоты окружающего мира!

Урожайный день выдался!

И как замечательно, что такую возможность предоставляет Центр управления государственными лесами (RMK) для всех желающих! Необходимо лишь отслеживать график мероприятий на домашнем сайте организации (www.loodusegakoos.ee ) и вовремя успевать регистрироваться. А таких мероприятий немало. Мы попали на День грибов, который прошел в Кауксиском природном центре RMK в воскресенье, 17 сентября.

Как было заявлено, программа включала в себя поход в лес, знакомство с выставкой «Места произрастания грибов и их образ жизни» в Кауксиском посетительском центре, бесплатная дегустация грибов и по желанию - пирожков с грибами от местных хозяек, прогулка по окрестностям зоны отдыха северного побережья Чудского озера.

Болотными тропами

На «мероприятии для всей семьи» действительно много было родителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками. Автобус, свернув с дороги на повороте с указателем «Kotka matkarada» (походная тропа «Орлиная»), отвез нас немного вглубь леса. После небольшого инструктажа опытные грибники с большими корзинами ринулись вперед, чтобы успеть «снять сливки», остальные побрели по достаточно широкой лесной дороге, не отходя далеко от нашего проводника Натальи Лобосок, непрестанно консультируясь с ней по поводу съедобности-несъедобности грибов, дабы не набрать поганок и мухоморов. Наталья уже на протяжении нескольких лет водит этими тропами группы школьников, часто и своих учеников, являясь преподавателем географии и биологии Йыхвиской русской основной школы.

Посреди болот даже на тропах надо быть осторожными

Мы двигались через лес по направлению к болотам, миновали смотровую вышку, место для пикника и вышли к деревянным настилам, проложенным между земляными островками с грибными местами. Чаще всего любителям тихой охоты попадались моховики, лисички, подберезовики, сыроежки. Одни грибы хороши для жарки, а другие для засолки, требуют времени для вымачивания. Наталья советовала сыроежки не брать - не довезете, они крошатся. Некоторые счастливчики находили белый гриб, эти коренастые боровики умудрялись сыскать на зыбких островах грибники-любители даже после нашествия «профессионалов». Сыпались разные истории о том, что грибы прячутся и показываются лишь избранным. То есть это грибы нас выбирают – во как! «Моя жена всегда находит белые, а я только лисички!», – поведал нам один весельчак.

Тот самый счастливчик!

Кстати, об историях. Места эти не простые. Якобы еще викинги тут проходили. Также народное предание гласит, что во времена Северной войны здесь был колодец шведских солдат. Когда русские войска прорвали оборону, шведы не успели забрать все добро и часть припрятали в песчаном холме возле колодца, да так и не вернулись сюда больше. Откопал этот клад один местный крестьянин, после чего выкупил себя и стал свободным человеком, да еще и прикупил земли в центральной части Эстонии и построил там хутор.

За этими рассказами мы проходили через болота. Как мы узнали позже, эти деревянные настилы были в 2016 году реконструированы, так как состояние дощатой дорожки стало плохим, и местами она была даже затоплена, что привело к снижению ее посещаемости туристами. Сейчас дорожка в прекрасном состоянии, и стало больше экскурсий по этому маршруту.

Находясь посередине этих болот, невольно вспоминаешь разные страшилки о гнездящихся там кикиморах и водяных, о коварных блуждающих огнях, заманивающих путников в трясину. Однако, оглядевшись, понимаешь, какая красота вокруг, как много различных растений произрастает там, а также невидимая фауна наверняка в изобилии присутствует в этой загадочной экосистеме. Лишь редкие голоса птиц напоминали нам о фауне, но флора была вполне визуальна, и Наталья охотно показывала редкие виды растений, которые встречаются лишь в определенных местах. Например, карликовые березы, которые можно увидеть только в тундре. А еще тут произрастает странное растение росянка – это хищник, поглощающий насекомых. Часто возле мостков попадалась клюква, ее Наталья собирала для нас с риском увязнуть в водяной топи, осторожно ступая на мягкую мшистую почву. Кстати, торфяной мох – главный строитель болот и их строительный материал. О лесных и болотных обитателях и растительности, встречающейся в этих местах, можно прочесть на информационных стендах, расположенных на всем протяжении природной тропы. Есть также и карта, так что при желании человек самостоятельно может пройти по этим тропам. Следует лишь соблюдать разумную осторожность.

На обратном пути Наталья показала нам деревья, обглоданные жуками-короедами. Также мы наткнулись на брусничные поляны, набирая ягоды, как в пакеты, так и прямиком в рот. Мы собрались снова возле автобуса, сделали фото на память и двинулись в Кауксиский посетительский центр, где нас ждало продолжение программы.

День грибов

Посетительский центр находится в живописной зоне отдыха на северном побережье Чудского озера. Он знакомит с особенностями природы края, предлагает группам условия для ночлега, проводит выставки и тематические экскурсии.

- Этот центр работает уже лет 15, - рассказывает Хейнар Юзе, управляющий рекреационной зоны Северного побережья Чудского озера. - Я отвечаю за то, какие у нас походные тропы, чтобы они были в порядке, а также и палаточные городки около Чудского озера, на территории всей Ида-Вирумаа и небольшой части Ляэне-Вирумаа. Три-четыре тысячи людей в год посещают наш центр. Чаще всего дети приезжают сюда на разные экскурсии о природе. Больше всего они ходят поблизости, около Чудского озера. И тут в Каукси, по походным тропам Оя и Луите. Ближе к Йизаку – походная тропа Котка, которая в 2016 году получила совсем новую инфраструктуру. Новая деревянная тропа протянулась на 7 км по лесу и болотам. Внутри здания нашего центра есть экспозиция, которая рассказывает о природе Ида-Вирумаа, там можно найти информацию на эстонском, русском и английском языках. Для каждого найдется что-то интересное. Также мы делаем 1-2 маленькие выставки, одну неделю о лекарственных растениях, другую о грибах. Каждый день 2-3 школы записываются на грибную программу. Больше всего посетителей – весной и осенью. Вся информация – на домашнем сайте RMК www.loodusegakoos.ee.

На выставке грибов можно тщательно всё изучить

Оставалось немного свободного времени, чтобы погулять по округе. И как было не сходить к берегу Чудского озера, которое совсем близко! Признаться, я всю дорогу ощущала каким-то внутренним чувством, что оно где-то рядом – эта огромная чаша с серебристой водой, с неясными очертаниями на горизонте, с плеском теплых волн. Они теплые, я трогала! Белый песок, прибрежный сосновый бор, удобные дорожки и смотровые площадки, открывающие взору все великолепие и безмятежность этого чудо-озера, особенно удивляли после посещения совершенно иной экологической системы водно-болотных угодий, соседствующей так близко! Такое природное разнообразие и делает эту природную зону столь привлекательной.

Стоит заметить, что в подобных поездках люди сближаются, что произошло и на этот раз. Побродив по великолепному берегу Чудского озера, я шла к своему автобусу, ориентируясь не на его цвет или номер, а на людей, улыбчивые лица которых стали знакомы в ходе этого путешествия. Обратно ехали кто с полными лукошками, а кто нет, но все – с теплотой и радостью в душе, ощущением гармонии, которую дает общение с природой.



Елена Чепурнова