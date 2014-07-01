Группа «выравнивания» помогает решить проблемы с речью.

Дата публикации: Сегодня, 10:31

С начала сентября в детском саду Muinasjutt («Сказка») открылась специализированная группа выравнивания для детей с особыми потребностями, где для них будут созданы все необходимые специальные условия. 12 детей будут ежедневно получать помощь логопеда для коррекции речевых проблем.

Тамара Гусева показывает спальное помещение для группы выравнивания, где в августе полным ходом шёл ремонт. Фото: Софья Боборенко

Это уже третий детский сад, в котором создаётся подобная группа выравнивания, аналогичные специализированные группы действуют в садах «Пингвин» и «Кирсике».

По словам заместителя заведующей Нарвского Отдела культуры Ларисы Дегель, городские власти обязаны обеспечить поддержку тем детям дошкольного возраста, кто нуждается в определённого вида помощи:

- У родителей есть право обращаться к нам, и мы стараемся своевременно организовывать работу дошкольных учреждений так, чтобы оказывать ту помощь, которая больше востребована. На сегодня в большей степени актуальными стали логопедические услуги. И хотя в каждом детском саду сейчас работают логопеды, потребовалась ещё одна группа выравнивания в городе. Несмотря на то, что специализированные группы обходятся городскому бюджету дороже обычных (меньшее число детей в группе, дополнительные услуги специалистов), мы обязаны открывать их.

Занятия необходимы уже с трёх лет

К сожалению, детишек, нуждающихся в посещении группы выравнивания, сейчас много. В прошлые годы некоторые дети ждали возможность посещать такую группу в течение целого учебного года, рассказывает логопед Ида-Вирумааского консультационного центра Rajaleidja Елена Иванова.

- Иногда родители думают, в том числе и под влиянием мнения окружающих, что пройдет время, и ребенок заговорит сам или самостоятельно догонит в речевом развитии других детей. К сожалению, это происходит далеко не всегда, и драгоценное время может быть упущено. Во многих случаях коррекционные занятия с логопедом необходимо начинать уже с трех лет. Если родители заметили значительное отставание развития речи ребенка, то им необходимо проконсультироваться у специалиста-логопеда в центре Rajaleidja или в поликлинике. Именно логопед, а не, например, семейный врач, может определить уровень развития речи ребенка, а также необходимость и интенсивность коррекционных занятий с логопедом, - говорит Иванова.

Группа выравнивания рекомендуется детям со снижением уровня не только речевого развития, но и познавательной сферы, уточняет логопед.

Из «специальной» группы в обычную школу

Директор детского сада Тамара Гусева поясняет:

- «Группа выравнивания» подразумевает, что детский коллектив состоит всего из 12 ребят в возрасте от 3 до 6 лет, с каждым из которых ежедневно занимается логопед – как индивидуально, так и в мини-группах. Для индивидуальной работы с детьми привлекаются и другие специалисты: учитель движения, учитель музыки, инструктор ЛФК, группу ведут опытные учителя со специальной подготовкой. В случае необходимости с ребёнком работает и спецпедагог. Для каждого ребёнка составляется индивидуальная программа занятий со специалистами.

- Изучение эстонского языка как второго начинается в нашем саду с трёх лет, но для детей этой группы есть специальная программа, где требования к владению иностранным языком ниже. Предполагается тесный контакт педагогов и родителей, которым будет предложено помогать детям и дома закреплять полученные на занятиях навыки. Большинство ребят из группы выравнивания потом идут в обычные школы, - рассказывает директор сада.

Только по рекомендации специалистов

Даже если родители видят проблемы в речи или поведении ребёнка, простого желания попасть в такую группу недостаточно. Обязательной для зачисления является рекомендация консультативной комиссии, которая действует на базе центра Rajaleidja. Родитель, желающий определить своего ребенка в специализированную группу детского сада, может обратиться в ближайшую контору центра Rajaleidja в Нарве по адресу ул.Кереса 3 (2-й этаж) с ходатайством об определении подходящих условий обучения и воспитания ребенка.

«Специализированная» не значит «плохая»

Тамара Гусева призывает родителей не пугаться слова «специализированная». Она уточняет, что эта группа и была создана для того, чтобы каждому ребёнку уделялось более пристальное внимание и своевременно решались проблемы, мешающие ему развиваться.

По словам Елены Ивановой, «прохождение комиссии» состоит в том, что после предоставления ходатайства от родителей специалисты центра знакомятся с ребенком и оценивают его реальные потребности, выясняют мнение родителей, анализируют предоставленные документы. Для получения рекомендации может быть достаточным обследование уровня развития речи логопедом центра.

- Конечно же, никаких диагнозов ни специалисты центра, ни сама комиссия ребенку не ставят – это прерогатива врачей. Члены комиссии учитывают состояние здоровья ребенка и ранее поставленные медицинские диагнозы. Вся информация, полученная от родителей или в результате обследования, является конфиденциальной. Решение комиссии для родителя носит рекомендательный характер. Трудности в развитии и обучении могут возникнуть у ребенка в любом возрасте (в том числе и школьном) по разным причинам. Если у родителей возникла тревога, они могут обратиться за бесплатной консультацией к специалистам центра Rajaleidja психологу, логопеду, социальному педагогу или спецпедагогу. Информацию можно получить:

тел. 58860708 в Нарве

тел. 58860704 в Йыхви

http://www.rajaleidja.ee/idavirumaa

Софья БОБОРЕНКО





Детский сад «Muinasjutt»

располагается

по адресу

ул. Пушкина13A,

Нарва.

Тел: 3591268,

e-mail: muinasjutt.narva@gmail.com