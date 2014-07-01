Департамент полиции и погранохраны отвечает на вопросы об ID-карте

Дата публикации: Вчера, 12:59

На сайте Департамента полиции и погранохраны обновлена рубрика советов пользователям ИД-карт, сообщает департамент.

Безопасно ли пользоваться ID-картой?

В качестве удостоверяющего личность документа ID-карта полностью безопасна. Риск не касается ID-карт, выданных до 16 октября 2014 года. По сегодняшней оценке, использование ID-карты для аутентификации в интернете и проставления дигитальной подписи по-прежнему безопасно. Злоупотребление ID-картой - это сложный и дорогостоящий процесс; нам не известно ни одного случая, когда это было бы сделано.

Все предпринимаемые сейчас шаги прежде всего направлены на предупреждение возможных рисков - это мера предосторожности, чтобы нельзя было злоупотребить выявленным риском.

Департамент государственной инфосистемы и Департамент полиции и погранохраны занимаются постоянным мониторингом ситуации и отреагируют немедленно, если риск вырастет.

Действует ли сейчас дигитальный рецепт?

Дигитальный рецепт действует так же, как и раньше. Также действуют карты клиентов, которые связаны с вашей ID-картой.

Есть ли ID-карте альтернативы?

Вместо ID-карты можно использовать Mobiil-ID. Для использования многих других услуг, например, для того, чтобы зайти в интернет-банк, можно использовать Smart ID, пин-калькулятор. Использовать карты кодов не советуем, их риски выше, чем у ID-карты.

Что такое mobiil-ID?

Mobiil-ID - это цифровое удостоверение личности, которое работает как в телефоне, планшете, так и в компьютере. С помощью Mobiil-ID можно делать те же операции, что и с ID-картой, например, ставить дигитальную (цифровую) подпись, совершать сделки и т.д. Mobiil-ID можно пользоваться везде, где есть мобильная связь, как в Эстонии, так и в за рубежом. В Mobiil-ID нет необходимости, если вы не ставите дигитальные подписи и не совершаете другие сделки в интернет-среде, например, в интернет-банке.

Как получить Mobiil-ID?

Обратись к своему оператору мобильной связи, который выдаст подходящую для этого SIM-карту. Затем следует активировать Mobiil-ID на странице politsei.ee. Mobiil-ID можно пользоваться сразу после активизации. После этого можно закрыть сертификаты ID-карты, чтобы избежать риска злоупотребления. Месячная плата оператору мобильной связи составляет 1 евро в месяц.

Как я могу аннулировать сертификаты своей карты? Что для этого надо сделать?

Действие сертификатов можно приостановить по номеру инфолинии ID-карты 1777, информацию можно найти на сайте id.ee.

Если владелец карты хочет полностью исключить возможность злоупотребления, можно сделать себе Mobiil-ID и после его активации приостановить или аннулировать сертификаты. В случае приостановления сертификат можно заново активировать, в случае аннулирования использовать карту дигитально больше нельзя.

Можно ли обменять такую ID-карту на новую и как быстро?

Все выдаваемые сейчас ID-карты имеют этот риск. Новая ID-карта находится в стадии разработки. В качестве удостоверяющего личность документа карта действует, как прежде.

Что я могу сделать для защиты своей карты?

Если вы не пользуетесь ID-картой для совершения сделок, то вы можете приостановить сертификаты ID-карты. Останется возможность использовать альтернативы, которых этот риск не касается, например, Mobiil-ID.

Эксперты Департамента государственной инфосистемы и Департамента полиции и погранохраны внимательно следят за ситуацией, при необходимости будет приостановлено использование сертификатов. Об этом сообщат и пользователям, и общественности.

Будут ли э-выборы?

Департамент государственной инфосистемы сообщил о возможном риске государственной службе выборов, которая обеспечивает организацию выборов. Решение о проведении э-выборов принимает Республиканская избирательная комиссия. Э-выборы не находятся в большей опасности, чем другие услуги. Массовая фальсификация голосов невозможна из-за высокой стоимости таких действий.