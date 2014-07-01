Жизнь«Закон писан кровью», или Почему так важно соблюдать требования пожарной безопасности
Недавний рейд инспекторов Восточного спасательного центра Спасательного департамента в одно из садовых товариществ Нарвы показал, что многие собственники дач не слишком серьезно относятся к вопросу собственной безопасности. А ведь дачный дом, загоревшись, несет в себе угрозу соседним домам, тем более, когда они расположены довольно близко друг к другу, как это и принято в садовых сообществах нашего региона.
Во время рейда 24-25 августа всего был проверен 261 адрес, из них инспекторы смогли попасть в 94 дома, в 65 были установлены недочеты. Основной проблемой, по словам советника бюро по надзору за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра Маарики Кыйв, стало отсутствие дымового датчика. В некоторых домохозяйствах отсутствовал акт о проверке топок.
Последствия пожара всегда ужасны. Спасательный департамент
Стоит отметить, что инспекторы департамента не выписали ни одного штрафа во время этого рейда, ограничившись разъяснениями и предписаниями к определенному времени исправить ситуацию. Это еще раз подтверждает тот факт, что Спасательный департамент – не карательный орган и не средство для сбора денег с населения. Однако новый рейд вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и в комментариях к пресс-релизу департамента. Некоторые возмущены требованиями, которые предъявляет закон в контексте пожаробезопасности.
Давайте вместе поразмышляем, насколько эти требования жесткие или разумные/неразумные. Наличие дымового датчика в жилых помещениях – это сложно выполнить? Вроде бы, нет. Стоимость датчика невысока, установка тоже дело довольно простое. А польза, как показывает практика, ощутимая. Забыли на плите сковородку, возитесь на грядках, окно на кухню, как правило, летом открыто. И – вдруг – резкий сигнал, который не услышать невозможно. Предотвратил датчик беду? Конечно. В общем, на даче дымовому датчику самое место, а не только в квартирах. Но, к сожалению, люди до сих пор пренебрегают его установкой, надеясь «на авось».
Далее. Согласно закону, чистить печи и камины с привлечением сертифицированного трубочиста необходимо раз в пять лет. Требование разумное, учитывая, что довольно большое количество возгораний начинается именно с дымохода, где начинает гореть сажа. А трубочист может дать экспертное заключение по поводу состояния вашей топки. К тому же на руки вы получаете официальный акт, который в случае пожара станет доказательством того, что с печкой и камином все было нормально и причина в чем-то ином.
Ну, а дальше идут и вовсе простые правила: не складировать легковоспламеняющиеся материалы вблизи печей, использовать огнестойкое покрытие вокруг топки, продумать пути эвакуации из помещения.
Инспекторы говорят: «Правила писаны кровью». Это действительно так, поскольку разрабатывают законы и правила пожарной безопасности, используя печальный опыт прошлого. К сожалению, в пожарах до сих пор продолжают гибнуть или терять здоровье люди.
В декабре прошлого года в пожаре, который случился на территории садового товарищества «Энергетик» в волости Вайвара, пострадал человек - отравился угарным газом. Возгорание произошло из-за того, что камин был расположен слишком близко к деревянной конструкции, которая, нагревшись, загорелась.
В который раз призываем: не пренебрегайте советами и экспертным мнением спасателей еще на этапе строительства дома или его реновации. Если же вашему жилищу уже много лет, возможно, стоит позвать специалистов в сфере пожарной безопасности и проконсультироваться с ними по поводу того, какие опасные места существуют в вашем доме/ на вашей даче. Порой дешевле что-то переделать, перестроить, чем восстанавливать жилье в буквальном смысле из пепла. Тот самый дом, в СТ «Энергетик», сгорел практически до тла, увы.
Месяц назад, в конце июля этого года, в том же товариществе «Энергетик» загорелась крыша бани. По оценке инспекторов, пожар начался из-за того, что были недочеты в постройке бани, неправильно сделаны топка и каменка. Спасателям пришлось всеми силами сдерживать полыхающий открытым пламенем огонь, дабы он не перекинулся на соседние дачи. Им это, к счастью, удалось. А вот баня сгорела, и, увы, она не была застрахована.
Понемногу, но количество пожаров в зданиях уменьшается. А количество сознательных собственников, устанавливающих дымовые датчики на даче, чистящих регулярно дымоходы и печи и не пренебрегающих услугами профессиональных трубочистов, растет. Отрадно, что инспекторов, которые приходят в садовые товарищества, многие жители встречают доброжелательно, расспрашивая и получая профессиональный совет. Многие, но не все. Пожалуйста, берегите себя и свои жилища! Законы и правила нам действительно необходимы и вовсе не для галочки.
Справка:
За этот год в пожарах в Эстонии погибло 20 человек, из них двое – в Ида-Вирумаа.
Евгения Парв,
руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Спасательного департамента
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