Нарвскому дому попечения 5 лет – это много или мало?

Дата публикации: Вчера, 19:52

В июле этого года Нарвский дом попечения отметил первый юбилей – 5 лет своей деятельности. На первый взгляд, это совсем юный возраст, но если мы говорим о городском учреждении, задача которого помогать людям, которые уже не могут обходиться без посторонней помощи, то это достаточно значительный период в работе и время для подведения определенных итогов.

При открытии дома попечения мало кто верил, что он действительно нужен городу и что услуги круглосуточного ухода за пожилыми людьми и людьми с недостатками здоровья будут на самом деле востребованы - отдать близкого человека в дом престарелых считалось чем-то постыдным. Первых жильцов дом попечения принял в ноябре 2012 года, и их было всего 9 человек.

Руководителю дома попечения Татьяне Стольфат в начале пути пришлось нелегко. Нужно было решать много вопросов, в том числе связанных с формированием имиджа дома попечения, изменением стереотипов общества.

Благодаря грамотному подбору персонала, слаженной и кропотливой работе всей команды за 5 лет удалось достичь значительных успехов.

В марте 2016 года услуги Нарвского дома попечения были признаны соответствующими европейским стандартам качества в сфере социальных услуг, о чем свидетельствует надлежащий сертификат. Каждому клиенту дома попечения услуги оказываются с учетом его индивидуальных потребностей и пожеланий, клиенты и их родственники вовлечены в процесс планирования и оказания услуг. Да иначе и быть не может при работе с людьми, ведь все мы разные, у каждого своя история, свои болезни, свои мечты.

Результат индивидуального подхода – это целый ряд историй, когда при помещении человека в дом попечения удавалось буквально поставить его на ноги или значительно улучшить его состояние. Хотя, безусловно, работники дома попечения не волшебники и не могут сделать невозможное; в таких случаях их задача - обеспечить человеку достойную старость и уход.

За эти пять лет у Нарвского дома попечения сложилась широкая сеть партнерских отношений с различными организациями, которые также вносят свой вклад в улучшение услуг дома. Например, благодаря Кассе по безработице проводится не только подбор квалифицированного персонала, но и организуется дополнительное обучение сотрудников, что, соответственно, влияет на качество услуг дома попечения.

Созданы и тесные связи со многими творческими коллективами Нарвы.

В настоящее время Нарвский дом попечения заполнен, и даже есть очередь. Основная масса проживающих в доме попечения – это люди, получающие услугу на основании постоянного договора, хотя дом предлагает и интервальный уход – получение услуг по уходу на период до 30 дней в год.

Руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат

С самого начала своей работы дом попечения был ориентирован не только на оказание услуг по уходу тем, кто в нем живет, но и на то, чтобы принести пользу людям, не проживающим в его стенах. Это услуги пользования сауной, мытья в ванной, услуга инватранспорта. Время показало, что все эти услуги очень востребованы.

С 1 января 2015 года дом попечения не является самостоятельной организацией, он входит в состав Нарвского центра социальной работы, который оказывает полный спектр социальных услуг: услуги для лиц без определенного места жительства, услуги на дому, услуга опорного лица, попечительские услуги для лиц с особыми психическими нуждами, услуга дневного центра для пожилых людей, реабилитационные услуги, социальное и психологическое консультирование, услуги для детей - приюта и дома, замещающего семью.

Хозяйство у Татьяны Стольфат теперь большое и хлопотное, требующее неимоверного количества энергии, сил, творчества. Но время уже показало, что реорганизация социальной сферы города, в результате которой и появился Нарвский центр социальной работы, себя полностью оправдала и позволила городу сэкономить ресурсы, одновременно улучшив качество услуг.

И все-таки 5 лет - это много или мало? Для создания нового учреждения с нуля, участия в реорганизации всей социальной сферы города, налаживания эффективной деятельности, постоянного повышения качества оказываемых услуг, конечно, это очень короткий срок, и понятно, что впереди предстоит еще много работы. Но если представить, какому количеству людей оказал помощь наш юбиляр за время своей работы, то, безусловно, получится весьма значительная цифра.

Желаем коллективу как дома попечения, так и всего Нарвского центра социальной работы успехов, сил, терпения и удачи в их нелегкой, требующей полной самоотдачи работе, а всем клиентам здоровья, бодрости духа, тепла и надежды!

Варвара Иванова,

друг Нарвского дома попечения