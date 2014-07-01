Нарвская летняя ярмарка изменила адрес

Дата публикации: Вчера, 15:47

В этом году традиционная летняя ярмарка, прошедшая 12 августа, проводилась с участием 80 торговцев из многих городов Эстонии, а также Латвии, Литвы и России. Состоялась она в Кренгольмском районе, на территории, прилегающей к Нарвскому филиалу Ида-Вирумааского центра профессионального образования, и была организована этим же центром при поддержке Нарвской городской управы.

Уйти без покупки с ярмарки просто невозможно! Дмитрий Федоткин

Участников на сей раз было меньше. Причину объяснил руководитель отдела развития Ида-Вирумааского центра профобразования Карен Сукиасян. В течение двух предшествующих лет ярмарка проводилась в Липовой ямке (до этого — в Нарвском замке). Однако там начались строительные работы и пришлось срочно менять дислокацию.

Специалист отдела развития Дмитрий Федоткин добавил к этому, что, во-первых, видимо, не все горожане знали о переносе места, а во-вторых, поскольку погода была великолепная, многие предпочли уехать в Усть-Нарву, где праздновался День города.

Два длинных ряда прилавков выстроились по обеим сторонам улицы, которая на четыре часа стала пешеходной зоной. Ряд, ближайший к центру (так называемая зона А) был отдан продуктам, среди которых царил мед разнообразных и невиданных сортов. Разумеется, были широко представлены мясные и рыбные изделия, различные специи. Интерес к первым был огромен, о чем свидетельствует «исторический факт»: специально изготовленная IVKHK 15-метровая, аккуратно изогнутая палка колбасы переместилась в организмы граждан за считанные 10 минут после открытия ярмарки.

Если без шуток, то продукты, а также напитки, в числе которых предлагались нестандартные виды пива и грузинские вина, зачастую в изящных разноцветных глиняных флягах, пользовались изрядным успехом, да и цены в общем не отпугивали.

Традиционно проводились конкурсы и соревнования. Весьма поучительным и, можно даже сказать, просветительским оказался конкурс на скорость чтения. В веселом танцевальном конкурсе, где участвовали также и взрослые, разыгрывалась столь нужная вещь, как стремянка. Взрослые, надо сказать, проиграли, а победителем стал паренек приблизительно 14 лет. В течение дня было разыграно множество призов и подарков от партнеров, таких как Meresuu, торгово-развлекательный центр Astri и других.

Преподаватели центра проводили различные мастер-классы. И это тоже привлекало внимание посетителей.

Безусловно, порадовал разно- образием и второй, параллельный ряд прилавков (зоны В и С), где были представлены промышленные товары, а также садоводческий инвентарь и, что наиболее приятно глазу - цветы и растения. В плане красочности с природными компонентами вполне гармонировали садовые фигуры гротесковых людей и животных, способные украсить даже самый скромный участок.

Привлекали внимание также необычные, иногда уникальные сувениры и украшения: многие — ручной работы.

На протяжении всего мероприятия работала также приемная комиссия Ида-Вирумааского центра профессионального образования, о деталях, связанных с поступлением и дальнейшем обучением, постоянно напоминали ведущие.

Стоит отметить, что правила ярмарки довольно строги: участники могут торговать лишь тем товаром, который был заранее указан при регистрации. В противном же случае организатор имеет право приостановить продажу этих товаров и даже отменить участие торговца в ярмарке.

Сергей Трохачев





