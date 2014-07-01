Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Жизнь
Нарвская летняя ярмарка изменила адрес

Дата публикации: Вчера, 15:47

В этом году традиционная летняя ярмарка, прошедшая 12 августа, проводилась с участием 80 торговцев из многих городов Эстонии, а также Латвии, Литвы и России. Состоялась она в Кренгольмском районе, на территории, прилегающей к Нарвскому филиалу Ида-Вирумааского центра профессионального образования, и была организована этим же центром при поддержке Нарвской городской управы.

 

Нарвская летняя ярмарка изменила адрес

Уйти без покупки с ярмарки просто невозможно! Дмитрий Федоткин

 

Участников на сей раз было меньше. Причину объяснил руководитель отдела развития Ида-Вирумааского центра профобразования Карен Сукиасян. В течение двух предшествующих лет ярмарка проводилась в Липовой ямке (до этого — в Нарвском замке). Однако там начались строительные работы и пришлось срочно менять дислокацию.

Специалист отдела развития Дмитрий Федоткин добавил к этому, что, во-первых, видимо, не все горожане знали о переносе места, а во-вторых, поскольку погода была великолепная, многие предпочли уехать в Усть-Нарву, где праздновался День города.

Два длинных ряда прилавков выстроились по обеим сторонам улицы, которая на четыре часа стала пешеходной зоной. Ряд, ближайший к центру (так называемая зона А) был отдан продуктам, среди которых царил мед разнообразных и невиданных сортов. Разумеется, были широко представлены мясные и рыбные изделия, различные специи. Интерес к первым был огромен, о чем свидетельствует «исторический факт»: специально изготовленная IVKHK 15-метровая, аккуратно изогнутая палка колбасы переместилась в организмы граждан за считанные 10 минут после открытия ярмарки.

Если без шуток, то продукты, а также напитки, в числе которых предлагались нестандартные виды пива и грузинские вина, зачастую в изящных разноцветных глиняных флягах, пользовались изрядным успехом, да и цены в общем не отпугивали.

Традиционно проводились конкурсы и соревнования. Весьма поучительным и, можно даже сказать, просветительским оказался конкурс на скорость чтения. В веселом танцевальном конкурсе, где участвовали также и взрослые, разыгрывалась столь нужная вещь, как стремянка. Взрослые, надо сказать, проиграли, а победителем стал паренек приблизительно 14 лет. В течение дня было разыграно множество призов и подарков от партнеров, таких как Meresuu, торгово-развлекательный центр Astri и других.

 

Нарвская летняя ярмарка изменила адрес

 

Преподаватели центра проводили различные мастер-классы. И это тоже привлекало внимание посетителей.

Безусловно, порадовал разно-   образием и второй, параллельный ряд прилавков (зоны В и С), где были представлены промышленные товары, а также садоводческий инвентарь и, что наиболее приятно глазу - цветы и растения. В плане красочности с природными компонентами вполне гармонировали садовые фигуры гротесковых людей и животных, способные украсить даже самый скромный участок.

Привлекали внимание также необычные, иногда уникальные сувениры и украшения: многие — ручной работы.

На протяжении всего мероприятия работала также приемная комиссия Ида-Вирумааского центра профессионального образования, о деталях, связанных с поступлением и дальнейшем обучением, постоянно напоминали ведущие.

 Стоит отметить, что правила ярмарки довольно строги: участники могут торговать лишь тем товаром, который был заранее указан при регистрации. В противном же случае организатор имеет право приостановить продажу этих товаров и даже отменить участие торговца в ярмарке.

 

Сергей Трохачев

Нарвская летняя ярмарка изменила адрес

Галерея
Нарвская летняя ярмарка изменила адрес Нарвская летняя ярмарка изменила адрес Нарвская летняя ярмарка изменила адрес
Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
семь + два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Поворчим немного

А знак подталкивает в яму...

Направляясь на работу, я часто прохожу мимо здания на Таллиннском шоссе, 13....

0 111 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Британия предложит ЕС временный таможенный союз после...

Страны, входящие в таможенный союз, не облагают пошлинами  поставщиков товаров и...

0 136 / Подробнее...

Умерла актриса Вера Глаголева...

Российская актриса Вера Глаголева скончалась 62-м году жизни....

0 123 / Подробнее...

Неизвестный открыл стрельбу по людям в Швеции...

Неизвестный открыл стрельбу в доме профсоюзов шведского города Мальмё....

0 161 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Что нужнее всего в Петербурге?...

Опрос общественного мнения по вопросу "что нужнее всего в Петербурге?" дал следующие...

0 121 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Театральный фестиваль «CINEMA-THEATRE»

19 августа 2017 года. Линнусе 2, Нарва

Владимир Волошин. "Бизнес как спорт"

6 августа 2017 года в 17.00 по адресу Линнусе 2, Нарва

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  
Смотри подробнее

Киноафиша

Петербург. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ

(2016) комедия, мелодрама

Телохранитель киллера

(2017) боевик, комедия  

Охотник с Уолл-стрит

(2017) драма

Ветреная река

(2017) боевик, триллер, криминал, детектив

Проклятие Аннабель 2

(2017) ужасы, триллер, детектив  

Темная башня

(2017) ужасы, фантастика, фэнтези, боевик, приключения, вестерн
Вся афиша кино

Выбор редакции

Сделай подарок Эстонии!...

Вы уже решили, что подарить Эстонской Республике к ее 100-летию?...

0 1201 / Подробнее...

Нарвских предпринимателей с креативным мышлением зовут на...

Инкубатор творческой индустрии OBJEKT планирует открыть двери лишь в сентябре 2018 года....

0 1238 / Подробнее...

Павел Рушелюк: «Мы стремимся к тому, чтобы потребитель не...

Два месяца назад у нарвских теплосетей появился новый руководитель, Павел Рушелюк...

0 1674 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100