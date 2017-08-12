Пляжный дом был открыт бесплатно для трехчасового досуга

Дата публикации: Вчера, 15:46

В субботу 5 августа начиная с полудня десятки детей и взрослых могли позаниматься на тренажерах, принять участие в состязаниях на ловкость и силу, освоить роликовые коньки, получить новые знания относительно поведения на воде и вообще отдохнуть с пользой для себя.

Научный фонтан в действии. Ксения Трохачева

Это был День открытых дверей пляжного дома в Липовой ямке, организованный командой Linna Arendus. Само собой разумеется, что в течение дня все услуги предоставлялись бесплатно.

Научная иллюзия

Первое, с чем встречались посетители, был установленный непосредственно перед входом в здание огромный водопроводный кран, из которого в резервуар непрерывно текла вода. Казалось бы, ничего удивительного, если не считать размеров. Однако вся конструкция - своеобразный фонтан - выполнена настолько искусно, что создается впечатление, будто кран висит в воздухе! Перед нами изящный рекламный ход тартуского центра науки АХХАА, снабженный призывом посетить этот известный познавательный комплекс. Гигантский кран так и будет непрерывно работать (остановить его нельзя, да и невозможно без участия сборщиков) вплоть до сентября: затем его демонтируют и увезут обратно в Тарту.

Новые тренажеры

Опытные инструкторы из Linna Arendus обучали детей и взрослых катанию на роликах, а также работе на новых тренажерах, в том числе таких, которые имитируют академическую греблю в лодке. Установленные датчики фиксируют время «заезда», расстояние, затраты калорий и другие параметры.

Специально к Дню открытых дверей были закуплены тренажеры для отработки жима ногами, медицинские болы (набивные мячи) разного веса для усиления определенных групп мышц, а также «плиобоксы» (plyo boxes), или специальные тумбы различной высоты для запрыгивания с места — эффективные снаряды, развивающие взрывную скорость мышц. Инструктор Олег Митрошкин отметил, что тренажеры рассчитаны практически на любой возраст: от 14 до 99 лет. Но все же и дети по- младше соревновались на скакалках, а для взрослых мужчин было придумано состязание по удержанию на время в вытянутых руках гантели весом 10 кг.

Знакомство с новой техникой

Устроители продемонстрировали на стенде также и новый спасательный катер, предназначенный для команды спасателей-добровольцев в Усть-Нарве — Narva-Jõesuu SAR (именно эту аббревиатуру, search and rescue, предпочитают сами спасатели). Катер, длиной 5.8 м и мощностью 90 л.с., способен развивать скорость до 30 узлов (60 км/ч) и работать в любую погоду, как на реке, так и на море. На борту могут поместиться 10 человек. Материалы - пластик и резина - столь прочны, что их, как объяснили инструкторы, не повредит даже айсберг. Катер, названный «Stella» (по-латыни «Звезда»), оснащен ультрасовременным оборудованием, которое позволяет точно замерять глубину и тщательно исследовать дно.

Стоит все же заметить, что ходовые качества судна проверяются на воде, а не на стенде. На воде в это время к услугам желающих прокатиться курсировал небольшой катерок меньшей вместимости.

Еще раз о спасательном катере Как сообщает портал Delfi, команда спасателей-добровольцев обратилась к общественности с призывом помочь ей купить спасательный катер. Объявили сбор средств в интернете, но тогда собрать 8000 евро не удалось. Тем не менее, спасатели от идеи покупки катера не отказались. В течение года они обучались сами, обучали других и одновременно продолжали искать другие возможности получения финансовой помощи для приобретения катера. В итоге проект поддержала программа Leader, основанная Европейской комиссией в 1991 году. Катер обошелся в 27 тысяч евро, причем значительную долю средств потратили на оснащение лодки оборудованием, необходимым для спасения. Самофинансирование проекта помогли обеспечить местные самоуправления Нарва- Йыэсуу и Вайвара. Следующей задачей спасателей является приобретение специализированных спасательных костюмов, которые удерживают и спасателя, и спасаемого на поверхности воды. Катер базируется на пристани пограничного кордона Нарва-Йыэсуу, находящегося в самом устье реки. Спасатели рассказывают, что они решили создать местную команду добровольцев после произошедшей в июле 2015 года трагедии. Тогда именно в устье реки утонуло 4 человека, две девочки и двое мужчин.

Всем посетителям - скидка

День открытых дверей завершился розыгрышем призов от Fama и Astri центров. В целом праздник удался, хотя можно было ожидать и побольше народу. Ведь сотрудники Linna Arendus во главе с Софьей Хомяковой как всегда обстоятельно готовили этот день начиная с января: собирали через Facebook наиболее частые пожелания, закупали и размещали оборудование и т.д. Всем посетителям была предложена существенная скидка — абонемент в тренажерные залы сроком на полгода и стоимостью 100 евро, тогда как обычная цена составляет 150 евро. Будем надеяться, что семейный праздник на Ореховой горке 19 августа станет по-настоящему массовым.

Сергей Трохачев