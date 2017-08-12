Чтобы люди полюбили чтение, в библиотеке должно быть интересно

Дата публикации: Сегодня, 14:23

Вы можете себе представить библиотеку как бизнес или предпринимателя, который потирает руки и приговаривает: «дай-ка подниму деньжат - библиотеку открою». Естественно, нет. Потому что библиотеки — одни из немногих организаций, которые предоставляют услуги бесплатно. Правда, при одном условии: когда есть, кому эти услуги предложить.

Учить всех желающих рисовать облака — это, оказывается, тоже задача библиотеки. Фото: Ксения Трохачёва

Чтение — как занудная работа?

Дело в том, что читателя становится все меньше и меньше. Даже самых развитых стран коснулась эта грустная тенденция - люди стали меньше посещать библиотеки, потому что стали меньше читать. Такой вывод напрашивается сам собой: не обязательно проводить опросы и изучать статистические данные. Достаточно теплым летним днем прийти в облюбованное нашими современниками место для отдыха, например парк, и посмотреть вокруг. Пытливый взгляд заметит отдыхающих на скамейках, женщин с детьми, туристов, хозяев собак - больших и малых, а также любителей спортивного бега. Однако человека с книгой, упоенно перелистывающего страницы, увидеть не удастся.

Для полной картины можно еще проехаться в междугороднем автобусе. Чем только не заняты люди, чтобы скоротать время — едят, спят, пеленают детей, разговаривают. Многие сидят уткнувшись в электронный гаджет и щелкают кнопками. Однако встретить человека, читающего обыкновенную бумажную книгу — большая редкость.

Дэвид Денби в известном издании «Нью-Йоркер» пишет: «после долгого общения и разговоров с подростками я понял следующее - для них чтение серьезной книги стало чем-то вроде занудной работы по дому вроде стирки белья или приготовления пищи для младшего братишки

Как в таком мире выживать библиотекам — книжным святилищам и хранилищам, которые посещает все меньше и меньше народу. На примере нашей Нарвской центральной библиотеки мы видим, что задача это непростая, но выполнимая. В отличие от других библиотек, которые самосовершенствуются путем слияния с антикафе, кофейней или — как в Москве — с хостелом, где могут останавливаться, скажем, научные сотрудники, Нарвская центральная библиотека осталась верна чистому библиотечному делу. Здесь не стали прибегать к сочетанию «кафе и библиотека в одном флаконе», здесь читатель воспитывается и взращивается с самых юных лет.

Читать и расти — в детстве

Задача сотрудников состоит не только в том, чтобы помочь клиенту выбрать нужное издание. Важно — расширять зону своего влияния, завоевывать уважение как можно большего числа людей. А для этого нужно мотивировать будущего читателя чтобы он как минимум сюда пришел, чтобы увидел полки, полные книг, вдохнул едва различимый запах типографской краски, ощутил особую атмосферу читального зала. Хотя бы из любопытства взял книгу в руки, полистал ее... Именно так рождается читатель. И тогда можно считать, что еще одна душа отвоевана у поколения, скучающего в унылой безкнижности.

Сотрудники библиотеки постоянно придумывают, организуют и проводят мероприятия, перечисленные на сайте библиотеки, цель которых - привлечь внимание горожан, сформировать образ библиотеки как места духовного обогащения, центра приобретения знаний. Это колоссальная работа.

Несмотря на летнее время, все отделы работают на полную катушку. Для большинства мероприятий целевая аудитория — это дети. Действительно, дети важны, ведь, как утверждают психологи, большую часть книг люди читают именно в детском и подростковом возрасте. Кроме того, дети гораздо более склонны к переменам и личностному росту. Всяческий рост — это удел детей.

Тусоваться, играть и читать

Мероприятия самые разные. Летом Татьяна Ганюкова, сотрудница детского отдела, а также автор идеи и ведущая «Школы правильной тусовки», проводит цикл мероприятий под заманчивым названием «Игромания». Нет, нет, родители могут не беспокоиться — дети играют не на деньги и не в азартные игры. Они играют в веселые и развивающие настольные игры, а призы, которые достаются выигравшим, как правило вкусные.

Кроме того, родителям и детям будет интересно узнать, что, оказывается, существуют «книжные» собаки, которые не только живут в нашем городе, но и участвуют еще в одном мероприятии для детей под названием «Читаем с «книжными» собаками». На самом деле, это настоящие живые собаки, имеющие, к слову, все необходимые прививки и ветеринарные разрешения, приходят со своими хозяевами в библиотеку и заводят дружбу с детьми и их родителями.

Конечно же, читается намного веселее в обществе дружелюбного лабрадора или шелкового сеттера, которые делают процесс чтения легким и смешным. В результате — у ребенка появляется интерес к книге и любовь к собакам. И то, и другое — прекрасно.

Искусство преображает

Мероприятия, которые организуют сотрудники библиотеки — совершенно бесплатные. Как правило, они носят обучающий характер. Зайдешь в библиотеку просто так, культурно время провести, а выйдешь другим человеком.

Точно так произошло со мной. Я посетила мастер класс рисования цветными карандашами, организованный отделом искусств, а вернее сотрудницей этого отдела Майей Босиокас. Мероприятие называлось «Разноцветное лето» и по сути являло собой урок рисования карандашами, включающий как теоретическую, так и практическую часть. Занятие длилось около 2 часов, его проводил художник и преподаватель из студии «Палетте», который представился Вячеславом.

Сразу хочу отметить — ни на одну секунду я не заскучала на этом замечательном мастер-классе. То же можно сказать и о других участниках мероприятия. Все слушали Вячеслава буквально, открыв рот, и следуя его инструкциям, очень старательно выводили на бумаге контуры облаков. Вячеслав тоже рисовал — демонстрировал, как правильно работать карандашом, под каким наклоном его держать, как играть с тенью. Потом все вместе штриховали облака и небо.

В конце Вячеслав продемонстрировал рисунки всех участников, и мой тоже. Больше других мне понравился рисунок, который он держал в правой руке.

«Этот — лучший», - сказала я. «Спасибо. Это мой», - ответил Вячеслав.

Теперь я точно знаю, что смогу нарисовать небо с облаками, если это, конечно, понадобится.

На мастер-классе присутствовало несколько детей. С девочкой Сашей Ильиной и с ее бабушкой Надеждой мне удалось поговорить. Оказалось, Надежда довольно часто посещает мероприятия в библиотеке, в частности, занимается здесь рукоделием. Сегодня она взяла с собой Сашу. Интересно, что девочка в первый раз по-настоящему рисовала, после занятия она выглядела счастливой и сообщила мне, что теперь точно знает, что станет художником. Поскольку рисунок у Саши был очень хороший, то, похоже, что станет. Во всяком случае, у нее появилась мечта. Кстати, наверное, она посетит и следующий мастер-класс, который состоится 4 августа в 16 часов, его опять будет вести Вячеслав. Я точно пойду.

Ксения Трохачёва