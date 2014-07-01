+Галерея. Три песочных поросенка оказались очень похожи на отдыхающих на пляже

Дата публикации: Сегодня, 15:26

Хорошая идея - собраться в воскресенье компанией на пляже и не просто позагорать и покупаться, а совместно провести время за каким-то увлекательным занятием. Например, лепкой фигур из песка.

Трех поросят из песка на пляже Нарва-Йыэсуу вылепила большая команда друзей и родственников. Светлавна Зайцева

В минувшее воскресенье, 29 июля, в Нарва-Йыэсуу прошел традиционный конкурс песчаных фигур, темой которого в этом году стали сказки народов мира.

Погода в последнее воскресенье июля наконец-то выдалась по-настоящему летней. Солнце припекало, вода прогрелась до + 19, музыка на пляже играла громко; так что на курортном побережье народу собралось много - как участников, так и зрителей. Команды, участвующие в конкурсе (а их было 25), в основном были семейные; работали дружно, активны были даже самые маленькие члены команд. На лепку фигур из сырого песка отводилось 2 часа. К полудню городской пляж ( а если точнее - та его часть, что находится у кромки воды) заселили русалки, огромные Змеи Горынычи, золотые рыбки, Вини Пухи, Алладины и прочие сказочные герои.

По словам специалиста по культуре городской управы Нарва-Йыэсуу Эльвиры Алешиной, жюри в этом году решило присудить аж три первых места, второе место было отдано первой лучшей десятке, и команды из второй десятки тоже не остались без поощрительных призов. Короче говоря, все участники были замечены и отмечены.

Однако рискну предположить, что любимцами жюри и зрителей в этом году оказались Три поросенка (сужу об этом по тому, как активно народ фотографировался на фоне именно этой скульптурной группы). Думается, предпочтение именно этой работе было отдано не только в виду очевидного мастерства исполнения, а еще и потому, что ее создатели смогли уловить и передать настроение летнего пляжного отдыха: вот и мы, как эти три довольных ленивых поросенка, валяемся на горячем песке у воды, нежимся в теплых лучах солнца, и все нам, как говорится, «до фонаря»...

Трех поросят вылепила совместная команда друзей и родственников (10 человек) из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и России. В конкурсе песчаных фигур таким составом принимают участие уже не первый раз. Прежде лепили и русалок, и рыбок золотых, а в этом году решили не повторяться и выполнить большую объемную работу, выбрав трех известных поросят. Дома сделали эскиз, и - вперед. Профессиональных художников или скульпторов в команде нет. Просто все - азартные и трудолюбивые люди, которые стремятся разнообразить свой досуг и весело проводить свободное время.

Светлавна Зайцева