Сделай подарок Эстонии!

Дата публикации: Сегодня, 11:12

Вы уже решили, что подарить Эстонской Республике к ее 100-летию? Если нет, то самое время задуматься. С апреля этого года стартовал период, когда любой житель Эстонии, инициативная группа или общественная организация может предложить свою идею, которая сделает жизнь людей в нашей стране лучше. Подарки можно дарить вплоть до февраля 2020 года.

Яанус Рохумаа (справа), руководитель оргкомитета празднования юбилея ЭР EV100 рассказывает о подарках, которые каждый житель страны может сделать Эстонии. Фото: Софья Боборенко

Подарки от Ида-Вирумаа В Нарвском колледже открыта передвижная выставка «В ожидании республики. Создание Эстляндской национальной губернии в 1917 году».

В июле стартовала художественная программа ЭР100 «Сто художественных ландшафтов», в рамках которой с 24 июля по 6 августа 2017 года объединение художников Kraam (Минна Хинт и Киллу Сукмит) приглашают принять участие в передвижном рынке бесплатных вещей “Wall of kindness ” в Ида-Вирумаа. Автобус, собирающий ненужные вещи, отправится в тур 24 июля и совершит остановки в 13 местах в Ида-Вирумаа.

Развивающие игрушки из дерева для воспитанников детских садов делает в Ида-Вирумаа НКО Союз ремесленников Ида-Вирумаа в сотрудничестве с основной школой Синимяэ.

Предложение нарвского предпринимателя Элуарда Леннука соорудить плавающий фонтан на городском пруду на проспекте Выйду.

На сегодняшний день на официальном сайте празднования столетнего юбилея Республики www.ev100.ee зарегистрировано уже более 400 подарков и более 200 мероприятий по всей Эстонии, и не было ни одного предложения, которое организаторы посчитали бы неприемлемым.

- Мы же сами делаем подарки себе и стране. Люди дарят то, что они реально хотели бы получить, а не сувенирные магнитики, - говорит Тийт Пруули, член руководящей группы, занимающейся организацией празднования юбилея.

Яанус Рохумаа, руководитель оргкомитета EV100 при Государственной канцелярии при президенте, поясняет:

- Мы хотим охватить разные сферы общественной жизни, поэтому каждый активный житель Эстонии имеет возможность предложить свой подарок. Принцип такой: то, что ты желаешь подарить, ты должен осуществить собственными силами, и ты сам отвечаешь за осуществление проекта. Подарком может стать самая простая вещь или идея, нет разницы, большая, дорогая или маленькая, главное, чтобы это было позитивное действие, приносящее пользу людям.

«Подходящее время думать о будущем»

Яанус Рохумаа рассказал, что подобный способ отметить большой юбилей родился в ходе обсуждения планов ещё четыре года назад. По его словам, было два пути отпраздновать столетие ЭР в 2018 году. Один путь – это провести парадный и официальный праздник с фейерверками, но по душе больше пришлась другая идея: решили, что не государство будет организовывать празднование юбилея, а народ собственными инициативами сделает подарки государству и тем самым проявит инициативу, улучшит своё жизненное пространство, принесёт в него позитивные изменения.

- Слоган юбилея звучит так: сделай подарок Эстонии! Приветствуется любая инициатива, любые идеи по организации окружающего пространства – социального, культурного, архитектурного… В фокусе – дети и молодёжь. Считаю, что юбилей – это подходящее время думать о будущем. Поэтому мы даём возможность провести и разовую акцию, и длительный проект на полтора-два года. Юбилейный период такой продолжительный специально для того, чтобы не концентрировать все события в одно время, например, 24 февраля 2018 года. К тому же, есть и историческая причина: создание Эстонской Республики не было одномоментным событием. Сразу же после провозглашения её создания она была оккупирована немецкими войсками, после этого шла Освободительная война. Окончательным моментом образования ЭР стало подписание Тартуского мирного договора. Поэтому мы решили, что подарки Эстонии можно дарить с апреля 2017 по февраль 2020, - поясняет представитель Госканцелярии.

Подарки большие и маленькие

Организаторы рассказали, что пилот-проектом EV 100 стала программа для школьников в Кивиыли «100 дубов для Эстонии» (наша газета писала об этом в прошлом году). Дети сами выращивали из желудей ростки и через некоторое время высаживали их. Согласитесь, достойная и красивая идея: юные жители страны растут, а вместе с ними растут и посаженные их руками дубовые рощи. Подобные проекты запущены уже по всей Эстонии, в Нарве также планируется появление подобной рощи в рамках создания нового большого парка на территории между улицами Вабадузе, Раквере и Пушкина.

Ещё одним примером подарка является архитектурная программа EV100 «Хорошее общественное пространство». Архитекторы на протяжении 20 лет говорили о том, что необходимо обновить пространства центров городов, не только крупных, но и небольших. Проблема заключалась в отсутствии проектов и финансирования. Организаторы юбилея выделили несколько сотен тысяч евро для осуществления этих планов, было проведено 15 архитектурных конкурсов идей, последний завершился в Йыхви месяц назад. Нарва тоже поучаствовала в этой программе: провели конкурс архитектурных идей и в общих чертах определили, как будет выглядеть Стокгольмская площадь за Нарвской ратушей, Ратушная площадь и археологический парк. Победители конкурса получили денежные призы из средств EV100.

- 11 архитектурных проектов по всей Эстонии уже получили предварительную поддержку в европейских фондах. Со своей стороны мы вложили 200 тысяч евро и ожидаем 12 миллионов европейских денег на осуществление этих проектов, - заверяет Яанус Рохумаа.

С другой стороны, говорит он, если, например, вы решили с соседями установить лавочку у дома, о которой только мечтали и говорили на протяжении последних 10 лет, то празднование 100-летия Эстонского государства может стать неплохим импульсом к осуществлению давней идеи. Туры для рассмотрения и поддержки ходатайств ещё открыты, и у каждого есть возможность подать заявку на сайте www.ev100.ee, которую оргкомитет рассмотрит и, в случае необходимости, постарается поддержать тем или иным образом.

Ида-Вирумаа пока отстаёт

По словам организаторов, неожиданно очень активное участие в проекте принимают уезды Южной Эстонии, Рапламаа, Харьюмаа.

- Нас очень радует это обстоятельство, так как обычно большие события концентрируются в столице и Тарту. Девиз юбилея: праздник - в каждом селе, поэтому активность всех волостей и городов только приветствуется. К сожалению, пока из Ида-Вирумаа зарегистрировано только 15 подарков. Нам хотелось бы активизировать людей, - говорит Тийт Пруули и поясняет:

- У нас нет системы сбора спонсорской помощи и распределения денег, хотя организаторы имеют некоторые финансовые возможности поддержать проект частично или выделить стартовый капитал. На сайте www.ev100.ee можно найти единомышленников, готовых поддержать вашу инициативу. Или же обратиться к нам, организаторам, и мы сведём тех, кто ищет средства, с теми, кто готов их предложить. По условиям нашей компании, предпринимателям, желающим использовать для своей продукции логотип празднования юбилея EV100, следует поддержать какой-то проект, зарегистрированный на сайте. Это очень выгодная ситуация для местных фирм прорекламировать себя.

В Нарве пройдёт и официальное мероприятие

По словам представителя Госканцелярии президента ЭР, 24 февраля 2018 года в Нарве обязательно состоится и какое-то официальное торжественное мероприятие, посвящённое юбилею республики. Возможно, это будет парад, возможно, передача памятного знака, возможно, что-то ещё. Окончательное решение будет принимать президент. Также в юбилейный год каждый город и волость страны на один день станет центром празднования, и вся Эстония увидит и услышит, как будет отмечаться столетие республики жителями разных частей страны.

Члены оргкомитета Тийт Пруули, Яанус Рохумаа и Маарья-Лийза Соэ, побывавшие в Нарве на прошлой неделе, встречались с представителями горуправы, различными местными организациями и выслушали предложения о сотрудничестве. Известно, что некоторые идеи сейчас обсуждаются с известным музыкантом родом из Нарвы Олегом Писаренко. Поразил гостей культурный и туристический потенциал Кренгольма, по их словам, его территория могла бы стать отличной площадкой для проведения, например, музыкального фестиваля.

Страна ждёт ваших подарков, нарвитяне!

Софья Боборенко