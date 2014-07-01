Павел Рушелюк: «Мы стремимся к тому, чтобы потребитель не платил лишнего»

Дата публикации: Сегодня, 10:14

Два месяца назад у нарвских теплосетей появился новый руководитель, Павел Рушелюк, который рассказал нам, почему в Нарве подешевело тепло.

Павел Рушелюк, двадцать лет назад начинавший свою карьеру рядовым обходчиком Нарвских электростанций, а ныне - без пяти минут доктор теплотехнических наук и руководитель нарвских теплосетей, рассказывает «НГ» о новых проектах, направленных на снижение теплопотерь. Фото: Вера Малькова

Павел Рушелюк родился 16 апреля 1976 года в Нарве. Окончил Нарвскую Пяхлимяэскую гимназию.

Сейчас - магистр в области тепловой техники. Готовится защитить докторскую диссертацию в Таллиннском техническом университете.

Опыт работы на Нарвских электростанциях: обходчик на котле, обходчик на турбине, машинист энергоблока, инженер производственного отдела, руководитель производственного отдела, начальник службы планирования производства.

На прошлой неделе Департамент конкуренции окончательно утвердил для нарвского региона новую предельную цену на тепло, которая составляет 35,33 евро за мегаватт-час для конечного потребителя и будет действовать с 1 июля. Новая предельная цена ниже действовавшей до сих пор (37,24 евро за МВт-ч), которая была согласована Департаментом конкуренции в феврале 2016-го.

- Правильно ли мы поняли: предприятие Narva Soojusvõrk по собственной инициативе ходатайствовало о снижении цены на продаваемую им теплоэнергию?

- Мы стремимся к тому, чтобы потребитель не платил лишнего, и постоянно контролируем соответствие между нашей себестоимостью и действующим тарифом. Поэтому уже в ноябре 2016 года снизили продажную цену до 35,62 евро за мегаватт-час.

Таким образом, фактическая цена тепла была ниже предельной цены, установленной Департаментом конкуренции. В июле 2017 года регулятор удовлетворил ходатайство теплосетей о снижении предельной цены, при этом была пересмотрена и расчетная ценовая формула.

Предприятие, действительно, само ходатайствовало о снижении цены в связи с окончанием срока действия ранее установленной ценовой формулы. В соответствии с требованиями законодательства, тепловое предприятие может ходатайствовать об установлении ценовой формулы сроком до трех лет. Новая ценовая формула будет действовать до июля 2020 года.

- Ощутят ли потребители, что тепло подешевело?

- Это сильно зависит от температуры окружающего воздуха будущей зимой. Мы сами видим, как заметно счета меняются от месяца к месяцу. Поэтому трудно утверждать, что удешевление заметно отразится на счетах, однако при равных условиях платить придется меньше.

- Как удалось добиться снижения тарифа на тепло?

- Конечная цена тепла для потребителя зависит от целого комплекса факторов. 80% цены для потребителя — это плата на покупку тепла от производители - Enefit Energiatootmine, то есть электростанций. На снижение цен производителя и цены сетевых услуг, несомненно, влияет снижение затрат и повышение эффективности производственных процессов.

Наши расходы также удалось уменьшить благодаря сокращению потерь на теплотрассах. К настоящему моменту реновировано 47% теплотрасс. В ходе реновации мы ставим трубы меньшего диаметра в тех районах, где наблюдается снижение потребления тепла, а в тех районах, где ожидается развитие – наоборот, увеличиваем диаметр труб. Это тоже приводит к сокращению теплопотерь.

Мы внедряем проект, который заметно сократит теплопотери – систему дистанционного считывания параметров теплосетей. Она позволит все данные с установленных на сетях датчиков видеть на экране монитора: мы сможем сразу обнаруживать утечки, и быстро их устранять. От внедрения этого проекта должны выиграть и квартирные товарищества, поскольку мы сможем оперативно сообщать им о возможных сбоях в работе домовых теплосчетчиков.

- Чего потребителям ожидать в будущем, возможно ли дальнейшее снижение цены на тепло или хотя бы сохранение нынешней?

- В первую очередь это зависит от того, какими будут налоги на сланец и цены квот на выбросы углекислого газа в атмосферу. После 2020 года, как известно, ожидается существенное сокращение и, соответственно, удорожание квот. Все природоохранные требования ежегодно ужесточаются и требуют все больших затрат, а это не может не влиять на себестоимость производства тепла и на отпускную цену.

- Словом, радужные перспективы нас не ждут?

- Это так, но, тем не менее, мы стремимся к тому, чтобы каждую составляющую тарифа, которая зависит от нас, оптимизировать – ведь мы хотим оставаться предприятием с самым низким тарифом на тепло в Эстонии. Лично я не вижу в ближайшее время оснований для повышения цены на тепло – если оно и будет, то незначительное.

- Как нарвитяне справляются с оплатой счетов за тепло?

В недавнем объявлении об отключении тепловой энергии на время проверки было предупреждение: «Повторное подключение будет производиться при условии отсутствия у КТ долга за тепло». Много ли в Нарве домов-должников и бывают ли случаи, что дома после планового отключения тепла остаются без горячей воды на длительный срок из-за задолженности?

- Такие случаи бывали в прошлом: например, в 2015 году в Нарве был один-единственный дом-должник, который после окончания проверки оставался без тепла… целых полтора дня. Затем КТ как-то сразу сумело погасить задолженность.

Сейчас сложилась очень неплохая ситуация с оплатой счетов: ни в прошлом, ни в текущем году должников среди КТ нет. Поэтому после проверки теплосетей все дома были сразу подключены. Да и среди коммерческих потребителей случаи задолженностей единичны, поэтому можно смело сказать, что в нашем регионе потребители весьма дисциплинированы.

- Нарвитяне еще помнят те времена, когда в связи с ремонтом и проверкой теплотрасс горячей воды в домах не было по месяцу, а то и по полтора. Сейчас воду отключают на неделю, а то и меньше. Возможно ли, что в будущем нам вообще не придется оставаться без горячей воды на время проверки и ремонтов?

- Буквально накануне нашей беседы собиралась рабочая группа, которая обсуждала, как уменьшить продолжительность летнего отключения теплосети. Конструкторы уже готовят конкретный проект: от Балтийской электростанции будет проведен отдельный паропровод, и ремонт теплообменников и котельной можно будет осуществлять при работающем 11-м блоке, независимо от работы теплосети.

Это повысит надежность нашей работы и позволит сократить сроки отключения горячей воды: в 2018 году ожидаемое отключение будет составлять около четырех дней, а начиная с 2019 года – три дня. На сегодняшний день технических возможностей сократить этот срок еще больше мы пока не видим.

- Расскажите о себе. Какой трудовой путь вы прошли до своего нынешнего поста?

- Я учился на отделении теплотехники Таллиннского технического университета, и сразу после окончания учебы приехал работать в Нарву. Последние 18 лет работал на электростанциях, последовательно изучив при этом все основные стадии производства тепла и электроэнергии: был обходчиком на котле, обходчиком на турбине, работал машинистом энергоблока, с 2001 года – инженером производственного отдела, с 2003 года – начальником производственного отдела. Начиная с 2001 года я занимался расчетами технико-экономических показателей, электро- и теплоэнергии, в том числе занимался и расчетами, которые предприятие предоставляет Департаменту конкуренции. Последняя моя должность до прихода в нарвские теплосети – начальник службы планирования производства Enefit Energiatootmine. Поэтому вся сфера производства тепла мне очень хорошо знакома, от котлов и задвижек до отчетности и расчетов.

- Вас не огорчило, что, имея диплом инженера-теплотехника, пришлось начинать с мытья котлов по ночам?

- Не вижу в этом ничего страшного, хотя учился я вполне прилично и благодаря этому был даже стипендиатом Eesti Energia - единственным в нашей группе. После получения диплома в 1998 году у меня была возможность остаться в Таллинне, и я уже начал было устраиваться в Tallinna kütte, но оказалось, что в таком случае нужно сделать небольшой возврат средств, как стипендиату. Разумеется, не это стало поводом для перемены решения. Скорее, это стало поводом серьезно задуматься о том, чего же я хочу, и вернуться в свой родной город.

- Вы – коренной нарвитянин?

- Да, я здесь родился и учился в Пяхклимяэской гимназии. Я еще помню те времена, когда она называлась 11-й школой: мы были ее первым гимназическим выпуском и первыми нарвскими школьниками, которые учились 12 лет. Мы получили сильную подготовку, которая помогала мне в дальнейшей учебе: математику вел Александр Сутырин, а эстонский язык – Михаил Стальнухин и Хели Адамович.

- Профессию выбрали без колебаний?

- Нет, колебался, как и большинство выпускников, но на мой выбор повлиял пример родителей, которые, закончив вузы во Львове, получили направление на работу в Нарву в сфере энергетики. Так что я, можно сказать, потомственный энергетик.

Параллельно с работой я учился в магистратуре, в 2001 году получил диплом магистра теплотехники, а к настоящему моменту прошел полный курс докторантуры – осталось только защитить докторскую. Я участвовал в различных международных научных школах, где делал доклады об оптимизации затрат при совместной выработке тепла и электроэнергии.

- Можно ли сказать, что Павел Рушелюк знает о производстве тепла все и даже больше?

- О, нет. Сегодня все меняется быстро: появляется новое оборудование, новые системы, новые принципы работы. Независимо от должности, будь то мастер или руководитель производства, человек должен учиться постоянно, и я не исключение.

Беседовала Вера Малькова





