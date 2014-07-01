Даже если нет страховки, болезнь запускать не следует...

Дата публикации: Вчера, 12:51

От тюрьмы и от сумы не зарекайся, всегда наставляла нас народная мудрость. Не зарекайся и от безработицы – хочется добавить сегодня. Впрочем, многие из нас боятся ее пуще других зол. Потеряв работу и, как следствие, медицинскую страховку ты, вроде бы, теряешь и возможность лечиться. Так ли это? – попробует сегодня разобраться наша газета.

В Эстонии система медицинского страхования - солидарная

«Все имеющие медицинскую страховку Эстонии получают одинаковую врачебную помощь, независимо от того, платят они налог на медицинское страхование или нет», - сообщает Eesti Haigekassa в информационном вестнике «На благо здоровья». За счет чего стало возможным реализовать столь гуманное отношение к здоровью всех жителей? Ответ находится легко: такому положению дел способствует солидарный характер эстонской системы медицинского страхования. Это означает, что ежемесячно в Эстонский фонд медицинского страхования поступают платежи, которые совершают работающие люди трудоспособного возраста. Платежи составляют 13 процентов от брутто-зарплаты. За наемного работника этот взнос в составе социального налога платит работодатель.

Как следует из того же информационного вестника, из этих совокупных денег оплачиваются медицинские расходы не только самих плательщиков медицинских взносов, но и «расходы тех, кто сам не платит налога на медицинское страхование». То есть, трудоспособное работающее население оплачивает не только свое лечение, но и лечение незащищенных слоев общества, которые составляют достаточно высокий процент.

Те, кто не оплачивают медицинские взносы в Haigekassa, но имеют право на медицинскую страховку и застрахованы государством, перечислены на официальном сайте Eesti Haigekassa. Каждый может ознакомиться с этим длинным списком, предусматривающим, казалось бы, самые разные ситуации, в которых может оказаться человек. И все-таки существует группа лиц, на которых не распространяется медицинская страховка Больничной кассы. Это безработные, не зарегистрированные в Кассе по безработице.

Среди незарегистрированных безработных, которых более удачливые на трудовом поприще соотечественники представляют себе в образе маргинальных личностей, на самом деле много молодежи. Обычно это выходцы из достаточно благополучных семей. После окончания учебного заведения они не спешат окунуться во взрослую жизнь и начать свою трудовую деятельность, предпочитая не работать и не учиться, но проводить время дома за компьютером. Эта проблема была освещена в статье Лауры Маллене под информативным названием «Поколение невидимок»: в Эстонии почти 30000 молодых людей, которые нигде не работают и не учатся» (опубликована в интернет-издании Delfi). Само определение «невидимка» означает, что эти люди отсутствуют во многих базах данных: их приходится искать в социальных сетях. Большинство из них не зарегистрированы в Töötukassa и не имеют медицинской страховки.

Активность в поиске работы приветствуется

Государство оплачивает медицинскую страховку тем безработным, которые, во-первых, зарегистрировались в качестве безработного, а во-вторых, активно ищут работу. Зачастую они оказываются безработными по независящим от них обстоятельствам — например, сократили на работе или устарела профессия. Однако такие безработные находятся в тяжелой для них ситуации временно: в конце концов, они найдут себе подходящее рабочее место, даже если для этого потребуется переучиться на другую специальность. Этих людей отличает активность в поиске работы, и государство поддерживает их в их начинаниях.

Оборотная сторона «свободы»

Но встать на учет в Кассу по безработице еще не значит найти работу по специальности. В условиях ее элементарного отсутствия, согласитесь, это почти невозможно. Бывает, люди состоят на учете в Töötukassa, выполняют рекомендации своего консультанта, а подобрать себе подходящее рабочее место не могут. По прошествии 20 недель с момента регистрации понятие «подходящая работа» для безработного расширяется. Теперь ему/ей могут предлагать рабочие места, не требующие высокой квалификации (например, место уборщицы или сторожа).

Безработных Töötukassa может направить на переобучение, общественные работы, трудовой тренинг или трудовую практику. Это могут быть непростые задания. Например, не каждый может чистить креветки по 8 часов в день или работать опорным лицом для людей с ограниченной трудоспособностью. Понимая, что не справятся, некоторые либо вообще не регистрируются в Töötukassa, либо покидают ее. Кстати, сама Töötukassa тоже может снять с учета того, кто пропускает прием у своего консультанта или неоднократно игнорирует его рекомендации. Таким образом, человек снимается с регистрации, утрачивает статус активно ищущего работу и лишается медицинской страховки...

Медицинской страховки нет, болезни есть

Что в случае болезни делать тому, кто не застрахован в Больничной кассе, а платное лечение не по карману?

Имеется ли хоть какая-то возможность получить квалифицированную медицинскую помощь, не дожидаясь того, что болезнь усилится, и состояние незастрахованного пациента станет настолько острым, что его отвезут в Приемный покой, где окажут ургентную (незамедлительную) помощь?

Чтобы не допустить такого грустного сценария, Нарвским самоуправлением был создан кабинет для незастрахованных пациентов - №245, который располагается в городской поликлинике. Предоставляемые здесь медицинские услуги оплачиваются из городского бюджета.

Историю открытия этого кабинета поведал нам городской врач Андрей Антонов. Кабинет был учрежден в 1996 году. Именно к этому времени в Нарве, которая прежде была мощным промышленным центром, закрылись почти все крупные предприятия, включая Кренгольм. Многие лишились работы, зарплаты, а также медицинской страховки, которая с 1992 года стала обязательной. Чтобы помочь людям, потерявшим работу, городские власти решили открыть кабинет для незастрахованных пациентов.

Едва начав работать, кабинет стал пользоваться огромным спросом. В то время незастрахованных пациентов принимали два врача. В первое время у них была очень высокая нагрузка: этому способствовала также и большая численность населения Нар-вы, 20 лет назад она составляла около 90 тысяч человек — значительная разница по сравнению с 58 тысячами сегодня. В настоящее время кабинет №245 по-прежнему функционирует, но размах медицинской помощи сильно сократился — с двух ставок врача до полставки.

На вопрос о том, не сказывается ли негативно такое сокращение медицинских услуг на здоровье незастрахованных жителей Нарвы, Андрей Антонов заверил, что все не имеющие страховки жители нашего города, которым требуется медицинская помощь, получают ее в надлежащем объеме.

Социализация как залог здоровья

По словам Андрея Антонова, среди пациентов кабинета много молодых людей. В основном их возраст 25–45 лет. Частично это «невидимки» (см. выше), а также те, кто после окончания вуза еще не успел зарегистрироваться в Töötukassa.

Многие из молодых слишком уверены в своем отменном здоровье и поэтому не понимают важности страхования. Но и самого физически крепкого человека может одолеть болезнь, которая при отсутствии лечения грозит перейти в хронический недуг. А лечиться самостоятельно в Эстонии невозможно — сколько-нибудь серьезные лекарства (те же антибиотики) не продаются без рецепта врача. В кабинете для незастрахованных этим людям не только помогут в медицинском отношении, но постараются вернуть их в социальную жизнь и, объяснив, что не стоит действовать в одиночку, направят в Кассу по безработице на регистрацию. Встав на учет, безработные максимум на 31 день получат медицинскую страховку, оплачиваемую государством.

Бывают случаи, когда выясняется, что незастрахованный пациент в силу медицинских причин не может работать наравне со здоровыми людьми. В кабинете ему помогут с установлением степени трудоспособности. К слову сказать, таких степеней осталось ровно три — отсутствие трудоспособности, частичная трудоспособность и полная трудоспособность. В первых двух случаях человеку назначается соответствующее пособие.

Не стоит «терпеть до последнего»

Кабинет № 245 открыт четыре дня в неделю либо в утреннюю, либо в вечернюю смену. Здесь работают муниципальный врач Анжела Прима и медсестра Елена Вареник. Клиентами кабинета могут стать люди допенсионного возраста, имеющие регистрацию в Нарве. Анжела Прима, врач общей практики с 19-летним рабочим стажем, признается, что понимает: ее пациенты зачастую «терпят до последнего» прежде чем обратиться за медицинской помощью. Ведь медицинской страховки нет, денег на платное лечение тоже нет. А люди привыкли к тому, что бесплатно ничего не бывает. Многие просто не подозревают о существовании кабинета для незастрахованных.

По словам врача, объем медицинской помощи, предоставляемой пациентам без страховки, уступает объему, который предлагается пациентам с медицинской страховкой. Например, для лечения онкологических заболеваний, предусматривающего порой длительные курсы лучевой терапии и химиотерапии, а также операционное вмешательство, придется застраховаться. Кроме того, медицинская помощь оказывается незастрахованным в пределах нашего города, их не отправляют на лечение в столицу или в Тарту. И лекарства приходится покупать по полной цене.

«К нам идут люди, оказавшиеся незащищенными в социальном смысле, — говорит Анжела Прима, — можно даже сделать сравнение: они терпят кораблекрушение, а мы для них — спасительный маяк».

По данным, предоставленным Министерством социальных дел, подобные кабинеты имеются также в Таллинне и Тарту.

Ксения ТРОХАЧЕВА