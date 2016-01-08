Дружеские встречи с русским языком

Дата публикации: Вчера, 12:09

Все больше иностранцев приезжает в Нарву изучать русский язык. Это справедливо: «нарвский русский» имеет реноме чистого и культурного языка. Однако русскоязычная печатная среда Эстонии не ограничивается Нарвой. Случаются — и не только в прессе — пора-зительные стилистические, а порой и орфографические казусы.

Внимание — реклама!

Особо настораживают рекламные объявления. Ведь реклама — всегда слоган, который способен глубоко проникать в сознание и надежно там застревать.

И вот, к сожалению, в Нарве на Кангеласте, около магазина «Тысяча мелочей», водружен рекламный щит от магазина «Призма» с призывом отправляться «на шашлыки». Но это на эстонском, а по-русски мы видим изумительный неологизм — «пошашлычим!» Чем мудрому автору не понравился буквальный перевод, остается только догадываться. Нам интереснее посмотреть, имеет ли смысл «обогащение» языка подобными новшествами.

Потенциальный оппонент немедленно заметит: но ведь нормально: «давайте порыбачим». Абсолютно нормально, только данный призыв исходит от человека, то есть лица одушевленного, потенциального рыбака. Простите, а «пошашлычим» — от кого? По аналогии, от лица шашлыка!

Хорошо, согласится умный оппонент, а как быть с глаголом маячить? Скажем, у В. Высоцкого (а это уже классика): «Вон он, змей, в окне маячит…» Или: «посудачим, что ли, о том о сем?»

Здесь всего лишь сравнение, отчасти шутливое. То есть, давайте что-нибудь сделаем, например, постоим подобно маяку. Или поболтаем, как какие-нибудь судаки (только не рыбы, а нерадивые судьи). Но в нашем-то случае получается форменная чушь: давайте поедим, подобно шашлыку!? В итоге получился неостроумный и попросту глупый призыв.

Что было в прессе?

Здесь превалирует стилистическое излишество. Так, в Linnaleht, которая декларирует себя как «крупнейшую русскоязычную газету Эстонии», в одной из статей читаем: «античного (здесь и далее курсив мой — С.Т.) внешнего вида жестяная цистерна» (8.01.2016). Прилагательное античный в русском языке употребляется только по отношению к греко-римскому миру. Английское ancient действительно означает «древний», но если мы имеем в виду Древнюю Грецию или Древний Рим, тогда надо говорить classical ancient world или classical antiquity. В нашем контексте налицо стилистическая погрешность, то есть неоправданное внедрение высокого стиля, к тому же исторически недостоверного.

Далее в той же статье: «комплекс, который окутает комфортом и туристов, и местных хипстеров». Окутывание комфортом, конечно, эффектно, но едва ли целесообразно для репортерской заметки. Некритичное употребление иноязычных заимствований рождает замешательство. Кто такой этот «хипстер»? Если английское hipster, тогда: 1) человек, помешанный на джазе; 2) человек, презирающий условности и общепринятые нормы морали; 3) хиппи и даже 4) битник. Так кто же все-таки?

Все в том же номере, но в другой статье находим утверждение, что «отдых на берегу моря – традиция, насчитывающая всего пару сотен лет». Однако морские курорты, например, Байи, были невероятно популярны еще у римлян I века до н.э. Такие вещи надо проверять! Не говоря о том, что пара по отношению к непарным понятиям в русском языке не употребляется: школьное правило. В английском, пожалуйста — couple of days.

Дальше в коротких заметках пошли стилистические выверты: «в течение года пройдут четыре тематические волны»; «здесь проявляется единение воображения»; «тот или иной мотив можно подглядеть в старых книгах»; фильм «дарит мощный зрительский опыт». Комментируем. Тематическая волна метафора эффектная, но натянутая и едва ли уместная. Единение — опять же слишком высокий стиль: почему не просто единство? Зачем подглядывать, когда можно элементарно найти или обнаружить? Наконец, опыт не дарят, а приобретают.

Местами в этом номере хромает не только стилистика, но и орфография: «Kataklysm из Канады известны как одна из самых быстрых и хаотичных групп соседнего континента». Наверно, все-таки, известна, да и Канада, во-первых, не континент, а во-вторых, не такой уж и соседний.

Сегодняшние тенденции

Придирчивые оппоненты возразят: подумаешь, когда это было — полтора года назад! Верно, но беда в том, что все эти примеры из одного-единственного номера газеты!

И все-таки, может, что-то изменилось? Берем последний выпуск Linnaleht от 30.06.2017. И видим заголовок: «Кто желает познать Аэгна?» Опять совершенно ненужный высокий стиль! Познание — вообще-то философская категория, и применять соответствующий глагол к маленькому, хотя и чудесному острову как-то неуместно.

А вот рекомендации на время праздника песни и танца в Таллинне 2 июля. «По возможности горожане могли бы передвигаться пешком или на велосипеде. У детей в карманах могли бы быть контактные данные родителей… Вещи ребенка могли бы быть оснащены его именем…» Впечатление такое, что весь этот набор — лишь благое пожелание городских властей, причем совершенно необязательное для исполнения, раз уж поставлена частица «бы».

Казусы подобного рода не должны оставаться без внимания. Конечно, стиль — явление индивидуальное, но даже здесь присутствуют вековые традиции, нарушение которых ведет к деградации лингвистической культуры.

Наша колонка открыта для всех. Ждем откликов и сообщений от читателей. К дискуссиям готовы.

Сергей Трохачев,

кандидат филологических наук