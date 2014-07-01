Территория острых ощущений продолжает увеличиваться

ЖизньТерритория острых ощущений продолжает увеличиваться
14 июля группа журналистов региональных изданий Ида-Вирумаа и государственной телерадиовещательной корпорации ERR приняла участие в торжественном открытии Парка приключений на высоте Кивиылиского центра приключенческого отдыха. И все желающие, как взрослые, так и дети, получили шанс стать на время подлинными каскадерами.
Еще минута,и парк приключений на высоте - открыт! Светлана Зайцевва
Начавшееся 15 лет назад строительство Кивиылиского центра приключенческого отдыха (Kivi-õli Seiklusturismi Keskus) еще не завершено. Активно работают трассы для тюбинга, снегоходов, горных велосипедов, горных автомобилей и квадрациклов, лыжная, мотоциклетная и велосипедная трассы, тропа здоровья, скоростной спуск на тросе и многое другое. И вот теперь ко всему этому добавился новый аттракцион - Парк приключений на высоте.
Испытание высотой
Сам Парк представляет собой деревянное, прямоугольное сооружение, навскидку, метров 20 высотой. Конструкция оборудована самыми разнообразными приспособлениями - висячими платформами и лесенками, туго и слабо натянутыми канатами, сетками для лазанья и т.д. Все это преодолевают смельчаки, как взрослые, так и дети: последних, кстати, на открытии было значительно больше.
Четко продумана страховка. Инструктор подгоняет страховочный пояс под комплекцию конкретного участника и сам же этот пояс закрепляет. Добровольному спортсмену остается лишь грамотно пользоваться карабинами, закрепляя их последовательно на специально обозначенных красным цветом участках канатов.
Как создавали гору
Центр приключенческого отдыха растет на холме из полукокса и золы горючего сланца, которые откладывались сюда вплоть до 1967 года, и прилегающей к нему территории. Высота холма достигает 96 метров, вес промышленных отходов, из которых он состоит, составил 6,2 млн тонн. На протяжении 2002–2007 годов здесь было проведено большое количество различных геотехнических оценок, анализов остаточного тепла, окружающей среды и состояния воздуха. В итоге бывшее хранилище отходов признали безопасным.
Чтобы окончательно «запереть» золоотвал и переделать его в лыжный склон, холм покрыли землей объемом до 100000 м3. При этом остаточное тепло из глубины золоотвала используется для обогрева здания, которое расположено у подножия горы и где находятся кафе, бани, помещения для семинаров, детские комнаты. Через систему труб, уходящих на 30 м вглубь холма, тепло с температурой до 80о С, подается под полы главного здания центра.
Сегодня
Как сказал Янек Маар, член правления Кивиылиского центра и один из инициаторов создания горы, многое еще предстоит сделать. Например, дороги, ведущие к парку приключений на высоте, пока не заасфальтированы. Однако работы идут полным ходом: это было видно и слышно.
Немного о перспективах
В рамках открытия Парка приключений на высоте издатель Андре Абнер и художница Кристи Марков представили свою только что вышедшую книжку-раскраску с поучительными текстами на эстонском языке об интересных местах в Ида-Вирумаа, включая, разумеется, Кивиыли. Этот, по словам авторов, «маленький учебник туризма», стал вторым в серии (первой была книжка о Хийумаа). Расчет прост: дети в процессе раскрашивания и чтения, скорее всего, захотят побывать в прорисованных уголках, где для них созданы все необходимые условия.
В глобальных планах, рассказала Кадри Ялонен, координатор по туризму ЦУ «Ида- Вируский центр предпринимательства» (она и пригласила журналистов принять участие в открытии нового комплекса), более активное привлечение туристов из Финляндии. Немного обидно, говорит она, что в Пярну ежегодно приезжает в 20 раз больше финнов, чем на все пространство Ида-Вирумаа. Ситуация, однако, меняется к лучшему.
По сравнению с прошлым годом выросло число туристов из России. Поэтому хотелось бы обратить внимание на лингвистический аспект. Главное здание Кивиылиского центра украшено стендами с фотографиями и информативными текстами на эстонском и английском. Русский же язык блистательно отсутствует. Между тем, россиян, мягко говоря, несколько больше, чем финнов, да и дорога из России значительно короче.
Сергей Трохачев
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