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Жизнь
Как изменится жизнь людей с 1 июля 2017 года?

Дата публикации: Сегодня, 10:50

Смею утверждать, что с  нового года жизнь в стране стала лучше - во многом благодаря многочисленным новшествам, которые вошли в нашу жизнь вместе со сменой власти на Тоомпеа. Часть приятных изменений ждут нас уже в ближайшем будущем.

 

Как изменится жизнь людей с 1 июля 2017 года?

Дмитрий Дмитриев: нынешнему правительству, находящемуся у власти чуть более полугода, вполне уже можно ставить положительную оценку: часть масштабных проектов, которые годами откладывались в дальний ящик, уже претворены в жизнь.

Лечить зубы станет дешевле

С 1 июля 2017 года в силу вступают сразу несколько законов, которые благоприятно скажутся на жизни людей. Во-первых, это изменение в системе компенсаций за лечение зубов. Больничная касса начнет компенсировать взрослым до 30 евро в год за посещение зубного, при этом доля самофинансирования для пациента составит 50%. Для пожилых, беременных и матерей детей в возрасте до 1 года сумма компенсации составит 85 евро в год. (При этом важно помнить, что пациент сможет рассчитывать на выплату лишь в том случае, если услуги оказывал зубной врач, заключивший договор с Больничной кассой). Учитывая высокую стоимость стоматологических услуг, сэкономленные 30 евро будут как нельзя кстати. Конечно, кто-то может сказать – да эти три десятка евро курам на смех. Согласен, но учитывая, что раньше и этого не было, такой шаг кажется вполне приемлемым. Начинать нужно с малого, особенно принимая во внимание запланированные общегосударственные траты на социальную сферу и методы борьбы с бедностью.

 

Необлагаемый налогом минимум повысится до 500 евро

Здесь прежде всего речь идет о повышении не облагаемого налогом минимума до 500 евро начиная с 1 января 2018 года, благодаря чему в год на руках у низкооплачиваемых работников будет оставаться более 700 евро. В итоге, в выигрыше останутся все, чья зарплата не превышает 1758 евро в месяц. Напомним, что согласно данным Департамента статистики средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа в 2016 году составляла порядка 900 евро в месяц.

 

Одиноким — дополнительное внимание

В целом же, в следующем году государство направит в социальную сферу более четырех миллиардов евро (здесь и пенсии, и различные дотации, и пособия, а также медицина и многое другое). Стоит напомнить также о тех значимых изменениях, которые уже внедрены в жизнь. Например, семьи с одним родителем могут получать поддержку из алиментного фонда. В соответствии с новой государственной схемой алиментной помощи, ребенку будет выплачиваться пособие в размере до 100 евро за того родителя, который уклоняется от уплаты алиментов. Сумма, в итоге, будет стребована со злостного неплательщика. По состоянию на конец 2015 года, более чем 8000 родителей имели задолженность по алиментам перед своими детьми на общую сумму в 14,5 миллиона евро. Кроме того, пенсионеры также могут рассчитывать на государственную поддержку. Уже с октября одиноким пенсионерам будет выплачиваться одноразовое ежегодное пособие в размере 115 евро.

 

Многодетным семьям — плюс несколько сот евро

Но вернемся к тем законам, которые вступают в силу в июле. Сразу несколько хороших новостей государство припасло для семей с детьми. Например, семьи с тремя и большим количеством детей будут получать дополнительно 300 евро в месяц. Если в семье воспитывается семь или больше детей, то государство будет выплачивать таким семьям дополнительное пособие в размере 400 евро в месяц. Действовавший до сих пор закон предусматривал, что если в семье растет трое детей дошкольного возраста, одному из которых менее трех лет, то родители могут получить от государства в совокупности 276 евро и 72 цента (детское пособие плюс пособие по уходу за ребенком). Но если мы добавим к этой сумме дотации многодетной семье, то общая сумма вырастет на 300 евро и составит 576 евро и 72 цента. На это в бюджете 2017 года предусмотрено 23 миллиона евро (в том числе, дополнительные средства в размере 17,3 миллиона евро). Таким образом, мы даем четкий сигнал обществу – государство заботится о семьях и гарантирует им финансовую помощь. Мы хотим, чтобы жители Эстонии не переживали ежесекундно за завтрашний день и не боялись планировать семью и детей, на детских площадках должен слышаться детский смех, детские садики и школы не должны пустовать, а молодежь не должна массово уезжать в поисках лучшей жизни. Именно к такому будущему мы стремимся. 

 

С нового учебного года кружки по интересам будут бесплатными

Кроме того, уже с нового учебного года сотни детей смогут бесплатно посещать кружки по интересам. Для этих целей государство в этом году выделило 6 миллионов евро, а в 2018 будет выделено 15 миллионов, что позволит не только развивать уже имеющиеся кружки, но и создать условия для внеклассной работы в тех самоуправлениях, где такой возможности раньше не было. Это очень актуально для молодежи в Ида-Вирумаа регионе, который по  уровню жизни ощутимо проигрывает многим другим регионам страны и финансовые возможности которого сильно ограничены.

 

Дмитрий Дмитриев,
депутат Рийгикогу
Как изменится жизнь людей с 1 июля 2017 года?


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