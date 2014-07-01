+Галерея. Старинные вещи - впервые со знанием дела

Дата публикации: Вчера, 16:59

В день нарвского променада, который прошел в минувшую субботу, 17 июня, в Липовой ямке раскинулась ярмарка старинных вещей. Поторговать на ней приехал народ из разных городов Эстонии.

Вот этот необычный предмет — сырница. Сделано в Голландии, куплено в Великобритании. Стоимость — 75 евро. Светлана Зайцева

Для Нарвы ярмарка старинных вещей - дело новое. Да, в городе уже не раз проходили блошиные рынки на Ратушной площади или в здании колледжа Тартуского университета, но это и размах не тот, и продавцы - практически все из местных, и товар не слишком чтобы разнообразный. Ярмарка старинных вещей, организатором которой выступил известный в регионе Клуб любителей старинных мотоциклов Classic Riders, оказалась мероприятием более масштабным и ярким. Во многом еще и потому, что торговые ряды были дополнены выставкой старой авто-мототехники (правда, некоторые экземпляры тоже предлагались для продажи), но главным образом благодаря продавцам.

В общей сложности их было человек пятьдесят, и, судя по разговору с ними, в большинстве своем люди неслучайные (хотя в принципе участвовать в ярмарке могли все желающие, но лишь с одним условием - все вещи должны быть старше 20 лет), имеющие опыт участия в подобных ярмарках.

У некоторых, например, есть свои интернет-магазины по антиквариату или старинным вещам, и делают они свои закупки, посещая блошиные рынки европейских стран или наезжая в Санкт-Петербург. Соответственно - и предлагаемый товар, и цены. Кто-то поставил свое хобби коллекционирования уже почти на профессиональную основу и все лето колесит по Эстонии, торгуя на подобных ярмарках. А список их, надо сказать, достаточно внушительный. Но были, конечно, среди продавцов и люди, которые просто продавали свои личные вещи: с годами накопилось в доме слишком много.

Так что в торговых рядах можно было встретить и Кузнецовский фарфор, и эстонскую керамику, чешское стекло, советский хрусталь, китайские сервизы, плакаты, награды, значки, книги, картины, настольные игры, бижутерию и много-много всякой разной всячины на любой вкус и кошелек. Кстати, все-таки совсем «бросовых» цен на ярмарке я не заметила. Практически все — начиная от 5 евро и выше. Но, может, не слишком искала.

Остается добавить, что на протяжении нескольких лет клуб любителей старинных мотоциклов Classic Riders выступал организатором ярмарки старинных вещей, но проходили они в курортном Нарва-Йыэсуу.

Светлана Зайцева







