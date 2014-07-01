Вывоз бытового мусора может обернуться штрафом

Дата публикации: Сегодня, 13:50

Заказывая вывоз мусора из квартиры, человек обязан убедиться, что человек или фирма, оказывающие эту услугу, имеет лицензию на вывоз мусора. Иначе можно оказаться «без вины виноватыми»: именно так и случилось с нарвитянами, чей мусор на незаконной свалке смогли идентифицировать. Им угрожает дело о проступке и штраф.

Горы мусора выросли на территории промпарка, среди мусора есть и тот, который можно бесплатно сдать на Нарвскую сортировочную станцию - покрышки.

На традиционном инфочасе 19 июня главный специалист службы надзора Департамента архитектуры и городского планирования Дмитрий Дьяков и руководитель Ида-Вирумааского бюро Инспекции по охране окружающей среды Айвар Лайнъярв рассказали, как продвигается расследование в отношении незаконной свалки, обнаруженной на территории Нарвы.

Напомним, что на территории Нарвского промышленного парка в Кулгу, входящего в структуру целевого учреждения “Развитие промпарков Ида-Вирумаа” (Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, IVIA), в мае этого года обнаружили внушительных размеров незаконную свалку строительного и бытового мусора, ликвидация которой может обойтись в 100 тысяч евро. Городская управа открыла дело о проступке, сейчас идёт расследование.

Ищите легальных перевозчиков мусора

По словам Дмитрия Дьякова, некоторые «хозяева» мусора были установлены. Ими оказались простые горожане, которые заказали вывоз строительных и бытовых отходов через газетные и онлайн-объявления, то есть передали его нелегальным перевозчикам. В большинстве своём они понятия не имели, куда отправятся их отходы, платили деньги за услуги и не задумывались о последствиях для окружающей среды. Теперь же им угрожает штраф, так как закон предусматривает ответственность как лица, непосредственно вывозящего мусор в неположенное место, так и собственника мусора. При этом некоторые из них даже значительно переплатили: в одном случае речь шла о 400 евро. На эти деньги на Нарвской станции сортировки отходов на ул. Раху можно было бы легально утилизировать целых 4 тонны строительного мусора.

- Каждый горожанин обязан убедиться, что фирма, оказывающая услугу по вывозу мусора, имеет лицензию. Рекомендую ознакомиться со списком подобных фирм. Их можно найти на страничке Keskonnaamet.ee. Если вы желаете вывезти мусор, используя свой транспорт или машину по договорённости, то должны поехать до Нарвской станции сортировки отходов и убедиться, что ваши отходы не оставлены где-то в лесу или на незаконной свалке, - сказал Дмитрий Дьяков.

Кто заплатит? Налогоплательщик!

На данном этапе ещё нельзя точно сказать, кто будет заниматься уборкой незаконной свалки на ул. Ванна Йоала. Если нелегальных перевозчиков не смогут установить, то, по закону, расходы лягут на ЦУ IVIA, которое, что естественно, не желает тратить свои средства на эти цели. Отвечая порталу Delfi на вопрос, как так получилось, что свалка, возможно, год оставалась незамеченной для собственника недвижимости IVIA, Вадим Орлов заметил, что организация располагает в Ида-Вирумаа 500 гектарами земли, а в Нарве в ее собственности находятся 200 гектаров, и проследить за происходящим на столь значительных территориях непросто. Кстати, этот случай – не единственный, целевое учреждение уже тратило деньги на уборку незаконных свалок, образовавшихся на его территории. Руководитель промпарка предложил несколько возможных решений проблемы, в том числе установку контейнеров в густо заселенных местах и бесплатный вывоз крупногабаритного мусора.

- Мы хотим добиться решения, чтобы было однозначно понятно, что организация вывоза мусора - это задача местного самоуправления. За это они получают налоги и должны бороться с результатами того, когда система не работает, - заявил ещё в мае директор Нарвского промпарка Вадим Орлов.

Бытовое «свинство»

Случай этот далеко не единственный, незаконные свалки строительного мусора обнаруживаются вокруг Нарвы регулярно, также постоянно можно видеть по обочинам дорог (особенно в садах) мешки с бытовым мусором.

- Для меня загадка, почему люди так поступают. В городе Нарва и в садах действует централизованная система сбора отходов. Это значит, что каждый горожанин и владелец дачи уже заплатил за то, чтобы его мусор вывезли, - заметил господин Дьяков.

В Центре сортировки отходов можно сдавать бесплатно бытовую технику и автомобильные покрышки, но люди упорно тянут их в леса, тратя деньги на бензин и подвергаясь опасности получить штраф.

Люди мало информированы

Глава местного бюро Инспекции по охране окружающей среды Айвар Лайнъярв, ранее работавший в Ляэне-Вирумаа, отметил, что у жителей восточной части Эстонии недостаточно развита сознательность. По его мнению, люди мало смотрят эстонское телевидение и читают эстонскую прессу, поэтому не так хорошо информированы о правилах вывоза мусора и возможных последствиях незаконных деяний.

- Видно, что здесь меньше занимались работой с населением, хотя в последнее время ситуация несколько улучшается. Город от города довольно сильно отличаются. Например, в Силламяэ проблем с незаконными свалками практически нет, а вот в Кивиыли – есть, хотя, конечно, ситуация там не такая сложная, как в Нарве, - сказал он.

По его словам, каждый месяц Инспекция выписывает в нашем регионе по 5-6 штрафов частным лицам и предпринимателям за нарушение Закона об охране окружающей среды.

Самый большой штраф в истории Инспекции по охране окружающей среды составил 48 тысяч евро. Его выписали два года назад одной фирме из Ида-Вирумаа, которая занималась незаконной разборкой старой автотехники, остатки которой просто закапывались на территории фирмы. Предпринимателям не только выписали огромный штраф, но и заставили выкопать все отходы и утилизировать их по правилам.

Государственный центр лесов (RMK) ежегодно тратит на очистку лесов Ида-Вирумаа от мусора по 50-100 тысяч евро, но, очевидно, и этого недостаточно.

Как найти лицензированную фирму-перевозчика отходов: на странице Keskonnaamet.ee в разделе KESKKONNALOAD выбирайте Jäätmed: registreerimistõend. В поиске введите название нашего уезда, и увидите список фирм, имеющих разрешение на оборот отходов.

Если вы видите, что какие-то люди выбрасывают мусор в неположенном месте, звоните по тел. 1313 (работает круглосуточно). Необходимо также зафиксировать людей и номер автомобиля на камеру телефона или фотоаппарат и быть готовым дать свидетельские показания.

Софья Боборенко





