Сегодня - сокращённый рабочий день

ЖизньСегодня - сокращённый рабочий день
В этом году День победы по Вынну, который является в Эстонии государственным праздником, выпадает на рабочий день. Предшествующий ему рабочий день, 22 июня, сокращен на три часа.
Предшествующий 23 июня рабочий день работодатель обязан сократить на три часа. Если рабочий день по объективным причинам невозможно сократить, с работником следует достичь соглашения о работе в предшествующий государственному празднику день, как в обычный рабочий день. Для тех, кто работает по графику, это означает, что уже при составлении графика работодатель должен получить согласие работника. Если работник не согласен работать в предпраздничный день полную смену, то работодатель не может его к этому принудить.
Если работник согласен не сокращать рабочий день, и, если он трудится на основании несуммированного учета рабочего времени, то эти три часа считаются сверхурочными часами. А при суммированном учете рабочего времени календарная норма рабочего времени работника уменьшится на три часа. В конце расчетного периода выяснится, будут ли эти три часа учтены как сверхурочные. Сверхурочная работа компенсируется работнику оплаченным свободным временем или, по договоренности, деньгами в 1,5-кратном размере.
Если в связи с экономической деятельностью работодателя и по утвержденному графику работа продолжается в государственный праздник, работодатель должен оплатить ее работнику в двойном размере.
По закону в Эстонии рабочий день должен был сокращен накануне Нового года, годовщины Эстонской Республики, Дня победы под Вынну и сочельника.
Яна Розенфельд,
Трудовая инспекция
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