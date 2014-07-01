Развлекаться с пользой подростков учат футболисты и полицейские

ЖизньРазвлекаться с пользой подростков учат футболисты и полицейские
В январе в Нарве начала свою работу основанная на спорте программа развития для молодежи под названием SPIN. На данный момент в программе работают три группы для ребят в возрасте 10-13 лет, которые ведут высококвалифицированные тренеры футбольной команды Narva Trans и помощники тренеров с опытом молодежной работы.
Увлечь футболом и через общение с тренерами обезопасить от влияния улицы можно не только мальчишек, но и девчонок.
Цель программы - с помощью футбола научить ребят полезным жизненным навыкам, таким как работа в команде, управление эмоциями и постановка целей.
До того, как прийти в Нарву, программа SPIN начала работать в Таллинне начиная с января 2015 года и в Кохтла-Ярве с осени 2016-го. Основным направлением программы SPIN являются регионы с меньшими возможностями, где небогатый выбор занятий для свободного времяпрепровождения или где есть больший риск столкнуться с небезопасной средой для молодежи.
На благо программы помимо местного футбольного клуба бок о бок работают городские власти, Британский совет (организация, развивающая культурное сотрудничество Великобритании с другими странами), Департамент полиции и погранохраны, а также школы, которые помогают рассказать молодежи о программе.
Благодаря тесному сотрудничеству в первые четыре месяца работы успех программы превзошел ожидания, собрав уже на первых тренировках десятки участников. Всего в программе изъявили желание принять участие свыше 70 ребят и девушек Нарвы.
Помимо сессий о социальных и жизненных навыках, в каждой из групп проходят свободные сессии, на которых ребята сами выбирают, чем бы им хотелось заниматься. Благодаря этому, нарвские группы уже были на экскурсиях в полицейском участке и узнали, как работают стражи порядка, побывали на интересной и интерактивной экскурсии в спасательном департаменте и на пограничном кордоне, где ребят любезно покатали на катере и показали, как тренируют служебных собак. Мальчишки уже попробовали свои силы в игре пейнтбол, а девочки со своими тренерами и полицейским сходили на пикник с грилем, также все группы вместе ходили в кино.
Все эти занятия благоприятно влияют на участников программы и приближают ребят к достижению целей программы, ведь совместные дела укрепляют командный дух, учат ребят считаться друг с другом, предлагают узнать и понять для себя что-то новое.
Впереди еще одно важное событие: в Таллинне состоится турнир, где встретятся все группы программы SPIN Эстонии, в котором Нарва будет участвовать впервые. Это отличная возможность для всех групп продемонстрировать то, чему они научились за этот сезон.
В дополнение к тренировкам по футболу в программе SPIN осуществляются еженедельные сессии по развитию жизненных навыков, на которых детально рассматриваются важные навыки или пробуются новые, интересные виды времяпрепровождения.
Группы регулярно посещают работники полиции, чтобы укрепить связь правоохранительных органов с молодежью. Одним из приятных моментов программы было то, что участие полиции в тренировках, со слов тренеров, молодежь восприняла позитивно: ребята задают полицейским разные вопросы и делятся своим опытом.
Помимо развития социальных навыков, одной из косвенных целей программы SPIN является улучшение отношения молодежи к выполнению школьных обязательств. Несмотря на то, что детальный анализ результатов еще предстоит провести, многие тренеры уже заметили позитивные изменения в отдельных случаях. Благоприятная и безопасная среда помогает многим раскрыться и найти себе новых друзей. На сегодняшний день, продолжительный Таллиннский опыт, подтверждает, что у участников программы заметно улучшается поведение и успеваемость в школе.
Андрей Лийметс,
руководитель SPIN по коммуникациям и развитию,
Юлиана Хабренкова,
координатор программы SPIN в Ида-Вирумаа
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