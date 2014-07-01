Служба крови благодарит

Дата публикации: Сегодня, 15:52

3 июня в Нарве прошел выездной День донора службы крови Ида-Вируской Центральной больницы.

Впервые в Нарву приехал талисман Службы крови - капелька Elu tilk (Капля жизни), которая приветствовала детишек.

Благодарим за неоценимый вклад в донорство всех откликнувшихся новых и уже ставших постоянными доноров! Особенно хочется отметить и поблагодарить ветерана донорства Ида-Вирумаа Геннадия Попова, который 3 июня в сотый (!) раз пожертвовал свою кровь во имя спасения чьей-то жизни. Помимо памятных подарков от службы крови Геннадий был награжден государственной наградой, выражающей благодарность пациентов.

Также в этот день с нами впервые на выезде был наш талисман - капелька Elu tilk (Капля жизни), которая приветствовала детишек и даже учавствовала во флешмобе и батле брейк-данса.

Кроме сдачи крови все желающие в этот день могли измерить кровяное давление, уровень сахара и гемоглобина в крови и узнать свои группу и резус-фактор крови. В проведении измерений нам помогали студенты Кохтла-Ярвеского отделения Таллиннской высшей школы здравоохранения Мария и Марго, которые также сдали кровь.

Хочется напомнить, что вся собранная в Нарве кровь идет на нужды пациентов Нарвской больницы и Ида-Вируской Центральной больницы.

Хотим сказать большое спасибо администрации торгово-развлекательного центра Astri Keskus и Союзу Некоммерческих Организаций Ида-Вирумаа «Патриот» в организации праздника и развлекательной программы.

Геннадий Попов - ветеран донорства Ида-Вирумаа.

В среднем Центральная больница Ида-Вирумаа переливает в год 2700-2800 доз крови. Нарвская больница 1100-1200 доз крови.

Сложность заключается в том, что срок годности крови небольшой - всего 35 дней, и переливать кровь можно только группа в группу. Если раньше можно было предлагать подходящие компоненты крови, например, А pos кровь можно было переливать в AB pos, то сейчас это запрещено законом о переливании крови. Только в очень экстренных случаях можно делать исключения.

Больше всего переливается крови при острых кровотечениях - от 6 до 20 доз на одного пациента. При плановых переливаниях нужно 2 дозы крови на одного пациента. И очень сложно определить, какая кровь понадобится в больших объёмах.

Наша служба небольшая, и объёмы собираемой крови самые маленькие по Эстонии. В 2016 году мы собрали 3508 доз. Но возможности по сбору крови и её переработке у нас значительно больше, и при достаточном количестве доноров мы можем полностью обеспечивать компонентами крови больницы нашего региона. При нехватке крови в нашей службе больницы Ида-Вирумаа покупают кровь в Таллиннском центре крови.

Хотим отметить, что в Нарве очень активные и сердобольные люди. Например, каждый раз, когда мы выезжаем на Эстонскую электростанцию, в Астри кескус, желание стать донорами выражают 30-45 человек. На заводе Fortako в этом году 18 сотрудников предприятия сдали кровь. Очень активные доноры в волостях Ийзаку и Авинурме.

Еще раз всем — спасибо! И мы очень надеемся на дальнейшие встречи с вами.

Служба крови ИВЦБ







