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Жизнь
Из Америки - с подарками и новыми планами

Дата публикации: Сегодня, 14:33

Как уже сообщала наша газета, в мае мэр Нарвы Тармо Таммисте и вице-мэр по вопросам культуры, образования и спорта Вячеслав Коновалов находились в рабочей поездке в США. В частности, они посетили с ответным визитом город-побратим Бел-Эйр, откуда привезли несколько идей о сотрудничестве. Темами совместных проектов могут стать художественная выставка, профилактика СПИДа и хоккейный мастер-класс.

Напомним читателям, что город Бел-Эйр, штат Мэриленд, стал партнёром Нарвы в 2014 году. С тех пор представители этого небольшого городка (он насчитывает всего 12 с половиной тысяч человек, но вблизи города проживает ещё порядка 150 тысяч) уже дважды посещали Нарву, приезжая с визитом на Дни города в 2015 и 2016 году.


Из Америки - с подарками и новыми планами

Вячеслав Коновалов демонстрирует свидетеля начала прошлого века - экземпляр американского журнала “Leslies”. Софья Боборенко

Темы для сотрудничества найдены

На состоявшейся в Бэл-Эйре панельной дискуссии ”Жизнь на границе с Россией” жителей города интересовали не только вопросы внешней и внутренней политики страны, но и повседневной жизни. Чуть раньше состоялся приём, на котором присутствовали все бывшие и нынешние руководители города.

- Было произнесено много хвалебных речей, касающихся отношений между нашими городами, мы обменялись символическими подарками. Но самое главное, мы нашли темы для сотрудничества, - рассказал мэр Тармо Таммисте журналистам.

В частности, перспективными могли бы стать контакты между колледжем Бэл-Эйр (Harford Community College) и Нарвским колледжем Тартуского университета. По словам Вячеслава Коновалова, у двух учебных заведений образовательные программы схожи (дошкольное обучение, IT-технологии, предпринимательство), и это открывает широкое поле для взаимных отношений.

Совместная выставка художников

В Бел-Эйре представители Нарвы посетили галерею Harford Artist Gallery, которую оборудовали своими силами и при помощи города предприимчивые местные художники. Пообщавшись с ними, пришли к решению, что в следующем году необходимо устроить совместную выставку под названием Relationships («Отношения»), где были бы представлены по 30 работ от нарвских и американских художников. Примечательно, что управляющий поместья Liriodendron, расположенного в Бел-Эйр, не только готов предоставить помещения для расположения выставки, но и оплатить транспортировку и страховку картин.

Гости расскажут о профилактике СПИДа

В ходе визита в город Бэл-Эйр была также достигнута договоренность о визите в Нарву гостей из Бэл-Эйра. В ноябре-декабре этого года к нам в город приедут шесть студентов и трое преподавателей колледжа Бэл-Эйр (Harford Community College), задачей которых станет проведение в нарвских школах интерактивных мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции.

На первый взгляд, может показаться, что школьников эта тема напрямую не касается. Согласно статистике, основная целевая группа риска – это молодые женщины 30 лет, однако, нынешние школьники станут взрослыми, и хорошо было бы к оборотным сторонам самостоятельной жизни их как следует подготовить. К сожалению, ситуацию с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией и СПИДом в нашей стране называют даже эпидемией. В прошлом году послы США, Великобритании и Финляндии обратили внимание тогдашнего президента Т.-Х. Ильвеса на то, что с проблемой необходимо что-то делать.

Тем более, что выяснилось: специальной образовательной программы по профилактике у нас нет, информация разбросана по разным учебным курсам, в то время как в Америке существует специально подготовленная учебная программа по этой теме. При обсуждении вопроса было решено, что лекции специалистов не вызовут большого интереса у нарвских гимназистов. Поэтому на конкурсной основе отобрали студенток 3 курса колледжа Harford Community College, которые постараются в интересной форме рассказать о проблемах, возможностях и способах профилактики этого заболевания. Нарвские школы, со своей стороны, тоже выразили интерес к проекту.

Визит назначен на конец ноября - начало декабря неспроста: 2 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, и нашим американским гостям хотелось бы познакомиться с тем, как он проходит у нас в Эстонии. Поэтому к проекту подключится и Linda Kliinik, и другие организации, занимающиеся данной проблематикой.

Хоккей тоже может быть точкой соприкосновения

Мэр и вице-мэр отметили, что интерес у американцев к нашему городу был довольно большим, и представители тех или иных обществ сами выходили на них с интересными предложениями. Так, в частности после конференции, прошедшей в Вашингтоне, к представителям нашего города обратился американец латышского происхождения Колга, который проживает в Канаде и связан с хоккейной командой Toronto Maple Leafs, где играет Лео Комаров (хоккеист родом из Эстонии, чемпион мира 2011 года в составе сборной Финляндии - прим. ред.).

- Он предложил нам сделать совместное мероприятие. Например, привезти нарвских мальчишек в Финляндию, где Лео проводит лето. Мы сделали встречное предложение: пригласить его в Нарву, чтобы он дал на нашем льду мастер-классы подрастающим хоккеистам. Пока эти вопросы обсуждаются, надеемся, что если не в этом, то в следующем году такая встреча всё же состоится, - отметил Вячеслав Коновалов.

«Роскошный подарок»

Вице-мэр также показал журналистам «роскошный подарок», который нашему городу преподнёс Тойво Тагаметс, житель Бел-Эйра родом из Нарвы. Речь идёт о нескольких выпусках иллюстрированных газет, датированных 17-м годом прошлого столетия. Так, например, один из журналов содержит обзор событий и участников Первой мировой войны. Эти журналы будут переданы в Нарвскую центральную библиотеку, и каждый желающий сможет познакомиться с англоязычной 100-летней прессой, полюбоваться удивительными для сегодняшнего дня иллюстрациями.

 

Софья Боборенко

Из Америки - с подарками и новыми планами

 

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