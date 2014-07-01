Нарвской ретро-качалке угрожает закрытие

Дата публикации: Вчера, 16:01

В подвале самой обычной нарвской хрущевки на улице Сепа, 1 – настоящая машина времени в 1980-е: на железной двери – плакат с мощным культуристом и надписью «Спортивный клуб «Мускул», а за ней – два просторных зала с самодельными тренажерами.

Вдоль стен – гири и штанги, голые кирпичные стены украшены плакатами с изображением культуристов, стендами с инструкциями по тренировкам и любительскими фото спортивных соревнований. Ищу и не нахожу среди плакатов постер с Арнольдом Шварценеггером.

Помещение вполне устраивает спортсменов, но по закону нуждается в дорогостоящем обновлении. Вера Малькова

«Да вот же он! Клуб – наша церковь, а это - наша икона», - Андрей Чочис, член правления клуба «Мускул», показывает висящий на почетном месте большой портрет, написанный маслом на холсте. Сходство портрета со Шварценеггером, честно говоря, прослеживается с трудом, но это и неудивительно – ведь написал картину художник-самоучка, один из тогдашних молодых качков, который позже и сам эмигрировал в Америку, чтобы быть поближе к своему кумиру.

За 7 евро в месяц

Этот клуб помнит не только времена, когда постер с Терминатором был страшным дефицитом, но и период, когда культуризм в СССР хотя и не был под запретом, никакой официальной поддержки не имел: «Мускул» был основан в 1973 году, 44 года назад. Тогда полные энтузиазма молодые парни и подростки своими руками расчистили от мусора подвальные помещения и оборудовали их под качалку. В начале 1990-х клуб официально зарегистрировали в Коммерческом регистре, и он получил статус НКО. Тогда таких подвальных качалок в Нарве было с десяток, но теперь во всем городе осталась только эта.

Тренироваться сюда ходят исключительно мужчины, среди них человек 15-20 в возрасте 50 плюс – костяк, постоянные члены со стажем более 20-30 лет. Почему ветераны подвальной качалки предпочитают ее современным красивым залам с новенькими тренажерами? Одна из причин – ностальгия: здесь прошла молодость, и для многих это место – тот самый второй дом, где и стены помогают.

«Одного нашего товарища, который занимался в клубе лет тридцать, несколько лет назад разбил паралич – оказалось, что у него редкая болезнь, которая лечится с трудом. Но он сейчас снова начал посещать клуб – на коляске его привозят родственники, и он разминается, говорит, что здесь ему сразу легче становится», - рассказывает староста клуба Михаил Заборников.

«Здесь все свое, родное, собственными руками собранное, здесь ребята, с которыми уже столько лет бок о бок тренируемся. Вон, смотрите, наши фото с тех времен, когда участвовали в соревнованиях культуристов», - рассказывает другой член клуба, показывая на старые снимки на одном из стендов, где на спортивных пьедесталах – улыбающиеся длинноволосые парни.

Но помимо ностальгии у ветеранов «Мускула» есть и еще одна серьезная причина держаться за свой клуб: платят они за посещение зала в любое время дня с восьми утра до девяти вечера всего 7 евро в месяц. «Где еще я найду возможность тренироваться в любое удобное время и недалеко от дома?» - говорит Эдуард, крепкий, спортивный мужчина, который тренируется в клубе уже 24 года: когда-то участвовал в соревнованиях, сейчас занимается просто ради здоровья.

Редчайшее произведение искусства - портрет Арнольда Шварценеггера, написанный масляными красками на холсте 44 года назад. Вера Малькова

Два варианта

Почему же над качалкой нависла угроза закрытия? Как рассказывают члены клуба, началось все с того, что пожилой житель дома написал в мэрию жалобу: из-за качалки в доме неприятные запахи и шум. Жалоба безосновательная, утверждают спортсмены, никому другому в доме их клуб за сорок лет ни разу не помешал.

Это подтвердила на собрании клуба «Мускул» и представитель управляющей домом фирмы Татьяна Попова: у жильцов в целом возражений против дальнейшего существования качалки нет, хотя для окончательного выяснения этого вопроса придется провести общее собрание квартирособственников. Нет у КТ и других претензий к клубу: коммунальные и арендные платежи на счет товарищества поступают исправно.

Однако в ходе проверки жалобы отдел надзора Департамента архитектуры и городского планирования обнаружил, что сдавать подвальные помещения спортивному клубу КТ вообще не имеет законного права, поскольку помещения эти не внесены в Строительный регистр. «Теперь КТ получит соответствующее предписание отдела надзора, после чего есть два варианта: либо мы вносим ваши помещения в регистр, либо – закрываем клуб», - пояснила Попова.

По предварительным оценкам, чтобы заказать и согласовать всю необходимую для внесения в регистр документацию, а также обновить и привести в соответствие с документацией проводку и систему вентиляции, в качалку придется вложить в общей сложности не менее двух тысяч евро. Управляющая фирма сразу предупредила, что брать эти расходы или даже их часть КТ на себя не станет, у самих спортсменов пока тоже нет уверенности, что они потянут такую солидную сумму.

На вопрос «НГ», не пробовали ли они обратиться за помощью к городу, спортсмены только пожимают плечами: «Да помогают ведь только детским клубам, а у нас молодежи нет». Мужчины добавляют, что в мэрии им предложили для клуба другие помещения, но они очень хотели бы сохранить качалку там, где она есть сейчас.

Поддержку попросить можно

Заместитель по спорту руководителя городского Отдела культуры Дмитрий Вергун отмечает, что наличие детей в спортклубе вовсе не является обязательным условием для городской поддержки.

- К нам обращаются не только клубы, в которых занимается молодёжь. В городской управе ищут поддержки самые разные организации, управа рассматривает все обращения и достаточно часто находит возможности для помощи, - рассказывает Дмитрий Вергун.

Оштрафовать могут жителей, а не спортсменов

В то же время, привести помещение в порядок закон требует не от арендаторов, а от собственников. Старший специалист отдела надзора Департамента архитектуры и городского планирования Жанна Петрова рассказала “НГ”:

- К сожалению, председатель КТ и представитель обслуживающей фирмы очень медленно реагируют на ситуацию. Сейчас речь идет о производстве по поводу незаконной эксплуатации помещения. Но я не могу прийти, закрыть дверь на ключ или заколотить её, - поясняет Жанна Петрова. - Я могу выписать штраф и обратиться к судебному исполнителю, чтобы истребовать его.

При этом штраф рискует получить не спортивный клуб, а квартирное товарищество.

- Помещение принадлежит не спортклубу, а всем собственникам квартир этого дома, - объясняет Жанна Петрова. - Товарищество должно заказать аудит проведённых в подвале работ. Аудитор должен проверить помещение и дать своё заключение - можно эксплуатировать помещение или нет, и если нет, то по какой причине. Если использовать помещение будет нельзя, нужно делать проект... Таковы требования Строительного кодекса.

Спорт со скидкой

Эта история заставила нас задуматься: какие вообще возможности для занятий спортом имеются у наших пожилых и, как правило, небогатых горожан, ведь абонемент в хороший тренажерный зал может позволить себе далеко не каждый?

- У нас есть Нарвский спортивный центр на ул. Раквере, 22d, услуги которого дешевле, чем в коммерческих спортивных залах. И для пенсионеров там как раз существует система скидок, - ответил Дмитрий Вергун. - Насколько я знаю, у коллег на Липовке, в новом пляжном здании, расценки на посещение тренажёрного зала тоже ниже рыночных.

Вера Малькова, Николай Андреев