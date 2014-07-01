Одуванчики в тесте - где еще попробуешь?

ЖизньОдуванчики в тесте - где еще попробуешь?
Нарва обзавелась ещё одной замечательной традицией: провести майскую субботу вкусно и с хорошим настроением встретить летний сезон. Прошедшая уже в четвёртый раз ярмарка «Вкусы Нарвы» собрала немало участников и зрителей, благо, и погода не подвела.
Ярмарка-дегустация “Вкусы Нарвы” была отлично приправлена карнавалом, который также ознаменовал открытие летнего сезона на Нарвском променаде. Карнавальное шествие началось на полчаса раньше старта ярмарки-дегустации. Светлана Зайцева
14 предприятий общественного питания Нарвы и Нарва-Йыэсуу предлагали на нарвском речном променаде гостям разнообразные блюда и напитки. Несомненно, хитом дня стали одуванчики в японском тесте тэмпура, которые предлагали попробовать всем желающим студенты Ида-Вирумааского Центра профобразования. Кстати, именно студенты первыми «отстрелялись», за 40 минут обслужив более 160 человек, после чего запасы блюд закончились... А вот кафе-ресторан Amore приступил к участию в мероприятии с часовым опозданием, однако с лихвой окупил его повышенным интересом публики к кебабу. Как оказалось, не все фирмы правильно рассчитали количество порций и, возможно, поэтому упустили шанс стать победителем.
Кафе Fish-ka и пекарня Oma завлекали шашлыком из осетра и профитролями, кафе Lemmik угощало фирменными блинами, буфет Piprake потчевал китайскими чаями и маффинами, средневековый ресторан Rondell побаловал перловой кашей с цветками черёмухи.
Самый широкий ассортимент эстонских блюд был предложен фирмой Viru Toit, порадовали разнообразием хлебобулочные изделия от Leiva Kodu.
Роман, один из посетителей мероприятия, отметил атмосферу, созданную рестораном China House, который предлагал совсем не китайскую кухню (как того можно было бы ожидать), а «горячий супчик, да с потрошками от Глеба Жеглова» под песни Владимира Высоцкого.
Кулинарная студия Stuudio 56 провела три мастер-класса по приготовлению домашних блюд. Подойдя к столику, где угощалась компания с детьми, я ожидала услышать от ребятишек похвалу разным пирожным и кексикам, но они на мой вопрос «а что понравилось больше всего?» хором ответили: суши! Их, конечно же, предлагало заведение Sushi King. Ресторан Kuurort угощал ухой из трёх видов рыбы, а кафе Noot наряду с бургером - изысканным филе утки в винном соусе. Словом, на любой вкус можно было найти угощение на ярмарке-дегустации.
Большинство из опрошенных нарвитян признались, что редко ходят по ресторанам и кафе. Однако, можно надеяться, положительные эмоции вкупе со вкусной и разнообразной едой разбудят интерес и аппетит горожан!
Наша справка:
По данным главного организатора мероприятия департамента экономики и развития Нарвской горуправы, на ярмарке-дегустации было продано 2 502 билета, которые можно было обменять на любое предлагаемое блюдо. Победителем ярмарки признана фирма Mann grupp, владелец брендов Fish-ka и Oma, она заработала 355 билетов. На втором месте Sushi king (338), третье место заняла компания Viru Toit (304). Номинацию «Лучший внешний вид» (блюда и торгового места) от жюри получило кафе Noot, «Лучшая самопрезентация» была присуждена OÜ Shinok (China House). Организаторы благодарят участников, партнёров, спонсоров, артистов и волонтёров.
Софья Боборенко
Смотрите также:
Дежурный по городу
Задайте вопрос главному архитектору Нарвы...
У вас есть возможность задать конкретные вопросы Ивану Сергееву....
В мире
Ураган в Москве: 11 человек погибли, более 150 пострадали...
Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевал в Москве....
США прекратят безвозмездную военную помощь Украине...
Отмена коснется также Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса и Филиппин....
Взрыв на концерте в Манчестере...
19 погибших, полиция подозревает теракт....
Есть анекдот!
Папины дочки...
- Доченька, пора бы тебе и принца уже найти......
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Услуги печника
Кладка печей и каминов, печных труб. {Тел.} 55575861.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
«Сбежавшие невесты»: дневник акции
К маленькому Мише скоро прилетят "Самолетики"...
Магазин товаров для детей Sipsik, дарит маленькому Мише Мачихину игрушку....
Выбор редакции
Поможем маленькому Мише услышать наш мир!...
В ходе подготовки к акции ее организаторы объявили благотворительный сбор денег-...
+Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой...
Идея создания в Нарве нового парка приобретает все более реальные черты....
Касса по безработице предлагает: работай и учись!...
Касса по безработице начала предлагать услуги, направленные на предупреждение безработицы....