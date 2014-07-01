Одуванчики в тесте - где еще попробуешь?

Дата публикации: Вчера, 15:47

Нарва обзавелась ещё одной замечательной традицией: провести майскую субботу вкусно и с хорошим настроением встретить летний сезон. Прошедшая уже в четвёртый раз ярмарка «Вкусы Нарвы» собрала немало участников и зрителей, благо, и погода не подвела.

Ярмарка-дегустация “Вкусы Нарвы” была отлично приправлена карнавалом, который также ознаменовал открытие летнего сезона на Нарвском променаде. Карнавальное шествие началось на полчаса раньше старта ярмарки-дегустации. Светлана Зайцева

14 предприятий общественного питания Нарвы и Нарва-Йыэсуу предлагали на нарвском речном променаде гостям разнообразные блюда и напитки. Несомненно, хитом дня стали одуванчики в японском тесте тэмпура, которые предлагали попробовать всем желающим студенты Ида-Вирумааского Центра профобразования. Кстати, именно студенты первыми «отстрелялись», за 40 минут обслужив более 160 человек, после чего запасы блюд закончились... А вот кафе-ресторан Amore приступил к участию в мероприятии с часовым опозданием, однако с лихвой окупил его повышенным интересом публики к кебабу. Как оказалось, не все фирмы правильно рассчитали количество порций и, возможно, поэтому упустили шанс стать победителем.

Кафе Fish-ka и пекарня Oma завлекали шашлыком из осетра и профитролями, кафе Lemmik угощало фирменными блинами, буфет Piprake потчевал китайскими чаями и маффинами, средневековый ресторан Rondell побаловал перловой кашей с цветками черёмухи.

Самый широкий ассортимент эстонских блюд был предложен фирмой Viru Toit, порадовали разнообразием хлебобулочные изделия от Leiva Kodu.

Роман, один из посетителей мероприятия, отметил атмосферу, созданную рестораном China House, который предлагал совсем не китайскую кухню (как того можно было бы ожидать), а «горячий супчик, да с потрошками от Глеба Жеглова» под песни Владимира Высоцкого.

Кулинарная студия Stuudio 56 провела три мастер-класса по приготовлению домашних блюд. Подойдя к столику, где угощалась компания с детьми, я ожидала услышать от ребятишек похвалу разным пирожным и кексикам, но они на мой вопрос «а что понравилось больше всего?» хором ответили: суши! Их, конечно же, предлагало заведение Sushi King. Ресторан Kuurort угощал ухой из трёх видов рыбы, а кафе Noot наряду с бургером - изысканным филе утки в винном соусе. Словом, на любой вкус можно было найти угощение на ярмарке-дегустации.

Большинство из опрошенных нарвитян признались, что редко ходят по ресторанам и кафе. Однако, можно надеяться, положительные эмоции вкупе со вкусной и разнообразной едой разбудят интерес и аппетит горожан!

Наша справка:

По данным главного организатора мероприятия департамента экономики и развития Нарвской горуправы, на ярмарке-дегустации было продано 2 502 билета, которые можно было обменять на любое предлагаемое блюдо. Победителем ярмарки признана фирма Mann grupp, владелец брендов Fish-ka и Oma, она заработала 355 билетов. На втором месте Sushi king (338), третье место заняла компания Viru Toit (304). Номинацию «Лучший внешний вид» (блюда и торгового места) от жюри получило кафе Noot, «Лучшая самопрезентация» была присуждена OÜ Shinok (China House). Организаторы благодарят участников, партнёров, спонсоров, артистов и волонтёров.

Софья Боборенко

Смотрите также:

Фоторепортаж с ярмарки-дегустации “Вкусы Нарвы”





