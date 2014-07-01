Летний сезон на променаде начнется аппетитно

Дата публикации: Сегодня, 12:50

27 мая вдоль бастиона Виктория мероприятием «Вкусы Нарвы» откроется Летний сезон на нарвском променаде. Дегустационную ярмарку организует Департамент развития и экономики, а за культурную программу в этом году отвечает выбранный оператор променада - SA Narva Linna Arendus. 14 предприятий Нарвы и Нарва-Йыэсуу предложат горожанам и гостям города попробовать местные блюда на вкус.

Ярмарка-дегустация в Нарве уже нашла немало своих поклонников и стремится к расширению.

- Ярмарка-дегустация «Вкусы Нарвы» состоится уже в четвёртый раз. Начнётся всё в 11.30 с яркого карнавального шествия, которое организует театр «Королевский жираф» под руководством Стаса Варкки. К 12 часам колонна подойдёт к сцене Дальберга и здесь состоится официальное открытие как Летнего сезона, так и нашего мероприятия. Сама ярмарка продлится до 15 часов. Мы надеемся, что она будет действительно интересной для всех. Посетителей также ждёт обширная культурная программа, - пообещала Виктория Каю, главный специалист Службы предпринимательства и защиты потребителей.

Своё участие в празднике уже подтвердили театр Giraffe Royal, Narva Jazz band, вокальная студия Polett, Poison Dance Studio, национально-культурное общество «Русичи», вокалисты Рафаэль, Елена Ковостьянова, Наталья Ворончихина, ансамбль «Комплимент», танцевальная студия Genesis, вокальная студия Pääsuke.

Также на променаде будет работать Улица ремесленников, свои услуги будут предлагать туристические фирмы. Во время ярмарки-дегустации Studio 56 каждый час будет проводить мастер-класс для детей, где юных поваров научат готовить сосиску в тесте, корзиночки с фруктами и вафельные бургеры. На мастер-класс длительностью примерно 40 минут необходимо зарегистрироваться (на месте), так как количество мест ограничено.

Призы разыграют два раза

Каждый человек, пришедший на ярмарку, покупает за 2 евро билет, который он может обменять на любое приглянувшееся ему блюдо. По условиям ярмарки, каждый участник-предприниматель представляет на суд три блюда, вес порции не может превышать 100 грамм, поэтому все участники находятся в равном положении. Вторая часть билета принимает участие в лотерее. Присутствовать во время розыгрыша – обязательно, если хотите получить приз. Призы, заготовленные как спонсорами, так и участниками ярмарки, обещают быть разнообразными и многочисленными.

- В прошлом году было приготовлено 56 призов, и розыгрыш длился целый час. Нам это показалось неудобным, поэтому в этот раз мы решили провести два розыгрыша. Первый состоится в 13.30, а второй – в 15 часов. Это даст возможность тем гостям праздника, кто пришёл к открытию, не дожидаться окончания, но никто не запрещает участвовать в лотерее два раза, - пояснила госпожа Каю.

Для участников ярмарки тоже приготовлен сюрприз. Впервые в этом году помимо главного приза, определяемого количеством отданных посетителями «голосов», жюри определит победителей ещё в двух номинациях: «Лучший внешний вид» (блюда и торгового места), а также «Лучшая презентация», тут жюри оценит, кто из участников сумеет более ярко и убедительно представить себя и свою продукцию.

Напомним, что в 2014 году победителем была признана фирма Narva Tes Pluss, в 2015 - China House, а в прошлом – OÜ Geneva, вышедшая на ярмарку с тремя точками («Шоколадница», ресторан и джаз-кафе).

Не все хотят себя рекламировать

По словам Ольги Черёмушкиной, старшего специалиста службы предпринимательства, в этом году была проведена большая рекламная кампания, которой планировалось охватить не только местных жителей, но и соседей, эстоноземельцев и россиян:

- Мы постарались как можно шире, в основном, посредством Интернета, оповестить о нашем мероприятии. Работали и с соседями, например, давали рекламу в газете «АиФ», вывесили афиши в Ивангороде, провели две викторины в Санкт-Петербурге. Победителей, кстати, ждём на ярмарке, - сказала она.

Гастрономические туры приобретают популярность по всему миру. Подобные ярмарки проходят с размахом и при большом интересе публики, зарубежный опыт это подтверждает. Почему бы и Нарве не заявить о себе, создав дополнительный повод для привлечения туристов?

Из года в год количество участников остаётся примерно одинаковым. В прошлых годах их было и 13, и 15, а в нынешнем - ровно 14. Это кафе, рестораны и бары, чью продукцию можно приобрести в Нарве и Нарва-Йыэсуу или фирмы, оказывающие услуги кейтеринга (другими словами – выездной ресторан, который сам приезжает к клиенту в условленное место и время). Список участников можно найти здесь.

- Единственно, что нас огорчает – это то, что участников могло бы быть в два-три раза больше. На наш взгляд, все фирмы, представленные на ярмарке, ничего не теряют, а только приобретают. Город берёт на себя все заботы по организации, бесплатно предоставляет оборудование и площадку, где местные предприятия общепита могут себя рекламировать различными способами, но, к сожалению, не все хотят воспользоваться этой возможностью, - сетует Ольга Черёмушкина.

Не перепутайте мероприятия

Местом проведения ярмарки «Вкусы Нарвы», как и в прошлом году, станет бастион Виктория. Как и в прошлом году, на другом конце променада, в Липовой ямке, будет проходить другое мероприятие, поэтому, организаторы обращают внимание нарвитян и гостей: дойдите до бастиона Виктория и “попробуйте на вкус” ярмарку-дегустацию. В помощь вам будут волонтёры из Молодёжного центра, а также указательные таблички, изготовленные объединением Narva Bright Action.

Софья Боборенко