Пособие больше поможет работящим и многодетным

Дата публикации: Сегодня, 10:06

Правительство Эстонии одобрило 11 мая изменения в выплате пособия по бедности, которые должны вступить в силу со следующего года. Получателю пособия, нашедшему работу, пособие отменят не сразу, предоставив своеобразный переходный период. Также поднимется прожиточный минимум, причём для детей он станет выше, чем для взрослых.

Вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе объясняет, как со следующего года изменится пособие по бедности. Фото: Николай Андреев

Чтобы не “сидели” на пособии

Об этих изменениях рассказал Райт Куузе, вице-канцлер Министерства социальных дел, который на прошлой неделе участвовал в брифинге для прессы в Нарве.

Правительство исходит из того, что многие люди, которые живут на пособие по бедности, могли бы найти себе работу - недостаток рабочей силы в большинстве регионов считается более серьёзной проблемой, чем безработица.

«Работа лучше всего способствует предотвращению бедности, – сказала по этому поводу министр социальной защиты Кайа Ива. - Поэтому важно побуждать получателей пособия к работе. Активное привлечение людей на рынок труда крайне важно: это эффективный и стабильный способ для борьбы с бедностью и социальной отверженностью».

Идея, которую одобрило правительство и теперь почти наверняка парламент закрепит в соответствующем законе, заключается в следующем: когда человек, который жил на пособие по бедности и не получал трудовых доходов, выходит на работу, 2 месяца его зарплата не будет учитываться при расчёте пособия. То есть, проще говоря, человек продолжит получать пособие по бедности так, будто трудовых доходов у него не появилось. Затем в течение 4 месяцев в качестве дохода будет учитываться лишь 50% от его зарплаты.

- Когда речь идёт о низкооплачиваемой работе, для людей часто нет разницы в денежном плане - пойти на работу или остаться на пособии, - пояснил вице-канцлер Райт Куузе. - В следующем году люди продолжат полностью получать пособие 2 месяца, когда уже будут получать зарплату. Мы думаем, это поможет людям вернуться в рабочую жизнь. Такой принцип, кстати, работает во многих странах, например, в Скандинавии.

Деньги на трубочиста

Райт Куузе признаёт, что некоторые люди остаются на пособии по бедности очень долгое время. И это создаёт неудобства и даже разного рода опасности для соседей.

- Если у тебя нет трудового дохода пару месяцев, можно отложить какие-то большие траты. Но если ты получаешь пособие по бедности, например год, это уже сказывается на безопасности дома, - рассказывает Райт Куузе. - Если у человека доход ниже прожиточного минимума, можно будет получать отдельные целевые пособия на безопасность дома - например, деньги на то, чтобы вызвать трубочиста. Оценивать, нужны ли эти траты, должно местное самоуправление. Право назначать подобные разовые пособия у самоуправлений есть и сейчас, но со следующего года государство будет финансировать такую поддержку. На брифинге возник вопрос, как гарантировать, что полученные деньги будут использованы по назначению? Ведь, например, человек, страдающий алкоголизмом, получив деньги на ремонт газовой плиты, может потратить их совсем по-другому.

- На месте самоуправлений я бы оплачивал нужные услуги соответствующей фирме, а не выдавал бы деньги на руки, - посоветовал вице-канцлер министерства.

Из уездов - в города и волости

Административная реформа, в ходе которой будут расформированы уездные управы, приведёт к тому, что на местные самоуправления вообще ляжет больше обязанностей. Планируется, что координировать и контролировать их работу в социальной сфере будет государственный Департамент социального страхования (в прошлом называвшийся Пенсионным).

- Я считаю, что это плохая идея - заниматься всеми местными вопросами на государственном уровне. Это не соответствует современным подходам. Сильное самоуправление может решать очень многие вопросы, когда люди нуждаются в помощи, - объясняет позицию правительства Райт Куузе.

Как собираются изменить пособия:

Пособие по бедности компенсирует сумму, которой не хватает семье после оплаты счетов за жильё до установленного государством прожиточного минимума.

Если сейчас прожиточный минимум ребёнка такой же, как у первого взрослого в семье, то со следующего года он устанавливается на уровне на 20% больше, чем у взрослого. Соответственно, семьи с детьми будут получать большее пособие по бедности.

Всего в 2016 году в Эстонии пособие по бедности получали 15 300 семей.

Как сообщил советник Минсоцдел по связям с общественностью Иван Лаврентьев, детское пособие на первого и второго ребенка также вырастет - до 55 евро в 2018 году и до 60 евро в месяц в 2019 г. Размер детского пособия для третьего и каждого следующего ребенка останется 100 евро в месяц.

Начиная с 1 июля текущего года добавится дополнительное пособие для многодетных семей, которое составит 300 евро в месяц для семей с 3-6 детьми и 400 евро в месяц для семей с 7 и более детьми. Детские пособия будут считаться официальным доходом при начислении пособия по бедности.

Николай Андреев