Летний отдых для тех, кому нужна помощь

ЖизньЛетний отдых для тех, кому нужна помощь
Нарвитян, с которыми активно работает Социальный департамент Нарвы, ожидают традиционные мероприятия летнего отдыха: путёвки в лагерь, «Летний суп» и отдых у моря. Об этом на инфочасе для журналистов рассказала вице-мэра по социальным вопросам Татьяна Пацановская.
Лагерь Vihasoo, как и Kotka, предлагает программу отдыха, которой дети остаются довольны.
Родителям надо подать ходатайство
Детишек, оставшихся без попечения родителей, и ребят из малообеспеченных семей ожидают путёвки в летние лагеря Kotka и Vihasoo. Социальный департамент купил уже 41 путёвку.
- Второй год подряд мы выбираем именно эти лагеря, несмотря на то, что есть предложения и подешевле. Однако именно в Kotka и Vihasoo предлагают такие программы, которые очень нравятся нашим детям, - рассказала вице-мэр.
Также в процессе проведения конкурс поставки по выбору места отдыха в Нарва-Йыэсуу для детей с недостатками здоровья. Как и в прошлом году, планируется, что примерно 30 семей смогут воспользоваться такой услугой.
Последние два года в конкурсе на организацию отдыха принимал участие только хостел Laine, так как он соответствует выдвигаемым требованиям: приспособлен для людей с проблемами передвижения. Возможно, что и в этот раз он примет семьи в своих стенах. Остаётся надеяться, что погода, в отличие от прошлого года, этим летом не подведёт, и люди не будут отказываться от предоставленной возможности отдохнуть у моря, заметила Татьяна Пацановская.
Вице-мэр напомнила, что на подобный отдых могут рассчитывать следующие категории горожан: дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с недостатками здоровья, дети, семьи которых получают пособие по бедности, и юные нарвитяне из многодетных семей, в которых не менее 4 детей. Существует также ограничение по доходам: семьи могут получить помощь от города в случае, если доход на каждого члена семьи составляет менее 50% от минимальной зарплаты.
- Бывает, что ходатайства подают семьи, чей доход несколько выше. Если остаются свободные путёвки, то социальная комиссия может удовлетворить и такие заявления, - заметила госпожа Пацановская.
Она также напомнила, что срок подачи ходатайства для получения помощи на летний отдых - не позднее 30 мая, а без инициативы родителей дети не смогут воспользоваться услугами, что предлагают городские власти.
100 детей получат бесплатное двухразовое питание
Проводит программу по летнему отдыху и молодёжный центр MTÜ Virumaa Heategevuskeskus (расположенный по ул. Выйду, 17). Планируется, что не менее 100 детей смогут посетить детский летний лагерь с 3 июля по 31 августа совершенно бесплатно. Лагерь будет проводиться в будние дни с 11 часов утра до 5 часов вечера, Ребят займут интересной деятельностью: им предложат игровые программы, экскурсии, поездки, различные кружки по интересам и мастер-классы. Город Нарва поддержит материально программу «Летний суп»: для участников лагеря предусмотрено двухразовое питание (обед и полдник).
По словам Татьяны Пацановской, как раз сейчас идёт набор ребятишек в лагерь через школы и социальных работников.
Софья Боборенко
Дежурный по городу
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